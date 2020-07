Austria-Fans: „Müssen gegen Altach hellwach sein“

Die Wiener Austria trifft heute zuhause im Rahmen des Europa-League-Playoffs auf Altach und will mit einem Sieg die entscheidenden Partien gegen den TSV Hartberg...

Die Wiener Austria trifft heute zuhause im Rahmen des Europa-League-Playoffs auf Altach und will mit einem Sieg die entscheidenden Partien gegen den TSV Hartberg erzwingen. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dieser Partie erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

district_sixteen: „Wir müssen hinten einfach hellwach sein. In Altach gabs in Halbzeit 1 einige Situationen, wo wir durch einen Pass in die Tiefe ziemlich leicht aufgemacht wurden. Sam als Spielmacher und die beweglichen Leute vorne können da sehr unangenehm werden. Altach wird uns ziemlich sicher das Spiel überlassen und auf den Fehlpass warten bzw. durch situatives Pressing versuchen Umschaltmomente zu generieren. Offensiv bin ich halbwegs zuversichtlich. Wir sind immer für ein Tor gut und wenn´s aus dem Spiel heraus nicht klappt, haben wir mit Sarkaria und Grünwald echte Waffen für die direkten Freistöße.“

hope and glory: „Ich denke unser Sieg in Altach war sehr wichtig. Wir müssen den Kampf annehmen, 100% geben und das bis zum Abpfiff. Dann werden wir als Sieger vom Platz gehen. Hoffe unseren Jungs ist bewusst um was es heute geht und sie geben, kämpfen, kratzen, zwicken und beißen bis zum Abpfiff. Ja, Austria untypisch, wird aber heute nötig sein wenn man Altach bezwingen will.“

tifoso vero: „Ich denke schon, dass wir die technisch bessere Mannschaft haben. Sie muss nur hellwach vor unnötigen Fehlern im Mittelfeld sein, um deren Konter zu unterbinden. Konzentriert bleiben, gegen den Ball gut und intelligent bzw. hart arbeiten und vorne cooler im Abschluss sein, was uns ja (Monschein!) im letzten Spiel in Altach nicht ganz gelungen ist. Der psychische Vorteil (Heimspiel) spricht auch für uns, warum sollten wir das nicht schafften. 2:1 mein Tipp.“

viola lion: „Wird ein verdammt enges Spiel, das uns wieder mal alle Nerven kosten wird, sowie bisher alle Saisonduelle. Taktisch diszipliniert wie auswärts und nach vorne hin konsequent auftreten, dann pack ma das.“

FAKforever1911: „Ganz einfach. Ich erwarte mir von den Elf, die heute am Platz stehen, dass sie Altach dort hinschießen, wo sie hingehören und gegebenenfalls gleich am darauf folgenden Samstag im Heimspiel gegen Hartberg den EL-Quali-Platz fixieren. Das ist das mindeste, wie sie die Saison noch halbwegs retten könnten.“

alaloong: „Ich denke, dass wird ein sehr defensives Spiel von beiden Seiten. Kompakte Verteidigung mit Nadelstichen nach vorne. Ich hoffe das Monschein endlich der Knoten in der Nach-Corona Ära platzt. Typisch für die Austria wird es eine Zitterpartie bis zum Schluss die wir 1:0 gewinnen.“

alaba: „Denke mal, dass wir Altach besiegen werden. Gegen Hartberg sieht das derzeit anders aus. So leid es mir tut aber die Hartberger haben eine tolle Saison hingelegt, und sind gegen uns klarer Favorit.“

Viola-Sandbox: „Egal wer spielt, alle müssen in den drei Matches 110% geben, wie man so schön sagt. Dann wird es schon was werden mit der Teilnahme.“

hunterjoe97: „Fischer wird nicht fit für die Partie und ist nicht dabei (wichtiger Spieler für Altach) und Karic, der im letzten Duell in Wien das Um und Auf im Spiel war, ist angeschlagen reist dennoch mit nach Wien und könnte unter Umständen spielen.“

