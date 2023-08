Austria-Fans: „Ohne Tabakovic wird´s nicht einfacher“

Die Wiener Austria absolviert heute das Rückspiel gegen Borac Banja Luka und will den 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen. Eine große Frage wird sein,...

Die Wiener Austria absolviert heute das Rückspiel gegen Borac Banja Luka und will den 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen. Eine große Frage wird sein, wie man Goalgetter Tabakovic ersetzen will, der in dieser Woche in die zweite deutsche Bundesliga zu Hertha BSC Berlin wechselte. Wir sehen uns die Meinungen der Austria-Fans an, wobei wir am Ende des Artikels auch eine Einschätzung eines Banja-Luka-Anhängers haben, der allen Auswärtsfans zudem auch noch Tipps in gastronomischer Hinsicht gibt. Alle Kommentare stammen wie immer aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Decay26: „Zach der Abgang von Haris vor dem wichtigen Spiel. Denke Gruber wird seinen Platz einnehmen…Hoffe auf einen frühen Treffer und einen 2:0 Sieg unserer Veilchen.“

Woody: „Echt ein schlechter Zeitpunkt für den Abgang von Tabakovic, vor allem nach dem letzten Sonntag. Hoffe die Mannschaft packt eine „jetzt erst recht Mentalität“ aus. Drück euch die Daumen.“

QPRangers: „Wäre eventuell die Gelegenheit Polster als zentrale Spitze spielen zu lassen, schnell, groß, Zug zum Tor.“

Violettesbluat: „Wäre in meinen Augen ein Blödsinn Martins spielen zu lassen. Ich würde schauen, dass sich Plavotiv, Galvao, Meisl einspielen!“

flo-1911: „Nachdem die wieder auf Konter lauern werden, wäre es schon dumm auf Martins zu verzichten und stattdessen Handl aufzustellen.“

KindausFavoriten: „Plavotic sollte die Tabakovic-Rolle übernehmen, denn so leicht können wir das System in drei Tagen nicht umstellen. Und es hat eh jeder Bundesligaverteidiger in der Jugend einmal Stürmer gespielt, also wird das schon irgendwie gehen.“

Owls: „Ein schnelles Tor und wir spielen das dort locker runter. Zu viel vermischen brauch man den gestrigen Auftritt gegen Sturm auch nicht. Ein schneller Rückstand und das ganze schaut schon schwerer aus, gehe aber davon aus, dass wir uns dort gut verkaufen werden.“

bigben79: „Ohne Tabakovic wirds nicht einfacher…eine Runde überstehen sollte jedoch mit dem restlichen Kader möglich sein.“

Owls: „Es wird uns nichts anderes überbleiben, als Huskovic schon vorne reinzustellen, eventuell wirds auch Fitz, der das ja auch unter Schmid schon gespielt hat.“

seldom: „Bei Wimmer wird man erst sehen, ob er ein Trainer ist, der gewillt und in der Lage ist junge Spieler einzubauen, zu forcieren und zu entwickeln. Bislang war es noch zu früh hier ein Fazit zu ziehen aber die bisherige Tendenz lautet eher, dass er gerne auf Routine setzt.“

VeilchenUK: „Meiner Meinung nach haben wir den „Unsere Austria mit unseren Jungen“-Weg verlassen, auf dem wir eigentlich sehr gut gefahren sind mit Manni Schmid.“

Es folgt die Einschätzung eines Banja-Luka-Fans, der zudem auch Tipps hat, wo man als Auswärtsfan gut essen gehen kann.

BLB: „Über die mögliche Taktik rätseln auch die Fans in Banja Luka. Ich glaube nicht, dass es eine totale Offensive von Anfang an geben wird. Der Klassenunterschied ist deutlich und auch unser Trainer ist nicht bekannt für die offensive Spielweise. Auf jeden Fall geht Borac in dieses Spiel mit etwas mehr Optionen im Angriff, weil fast alle Angreifer entweder mit Verletzungen zu tun hatten (Lukic, Kulasin) oder erst vor paar Wochen angekommen und noch nicht ganz fit sind (Vranjes, Makaric). Ein Vorteil für Borac ist bzw. war im ersten Match, dass das Spiel von Austria weitgehend durchsichtig ist. Es wiederholen sich immer die paar Aktionen über Flügel. Austria kam doch zu Chancen aufgrund der individuellen Qualität, aber es gab wenig Überraschung im Spiel. Wenn Austria nicht rechtzeitig in die Führung geht, dann wird es ziemlich hart für sie sein. Das hat Cluj vor zwei Jahren erfahren müssen. Es gibt bestimmt leichtere Gastspiele als in Banja Luka.“

BLB: „Ćevapi: Kod Muje (mehrere Filialen), Obelix, Banjalučanka, AD, Stari Recept, Mrvica, Biljana, Buljoni…

Einheimische Küche: Vrbas, Obala, Pastirska kuća…

Auch gut: Kazamat, Integra, Kod Brke, Mala Stanica…

So viel zur Gastronomie.

Ich wünsche allen eine gute Reise und einen angenehmen Aufenthalt in Banja Luka! Doch Borac soll in die dritte Runde aufsteigen.“

