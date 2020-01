Austria-Fans: „Poulsen hatte niemand am Radar“

Die Wiener Austria verpflichtete leihweise den 20-jährigen Dänen Andreas Poulsen von Borussia Mönchengladbach. Das junge Talent soll in Wien Spielpraxis sammeln und als linker...

Die Wiener Austria verpflichtete leihweise den 20-jährigen Dänen Andreas Poulsen von Borussia Mönchengladbach. Das junge Talent soll in Wien Spielpraxis sammeln und als linker Außenverteidiger die Mannschaft verstärken. Wir wollen uns ansehen was die Fans von dem Leihgeschäft halten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Rata: „Kenne den Spieler nicht. Scheint aber ein interessanter Mann zu sein. Problem sehe ich leider wieder bei einer Leihe. Natürlich kann er uns jetzt in unserer Situation weiterhelfen. Im Sommer stehen wir aber wieder vor demselben Problem.“

sammy1981: „Diesen Spieler hatte niemand am Radar von uns – und ich bin überzeugt Stöger/Bade wissen genau wen Sie hier geholt haben – daher vertraue ich zu 100 Prozent den beiden und da wird schon eine Idee dahinter stehen!!“

BusZero: „Bin gespannt, Cavlan wird man wohl nicht mehr sehr oft zu Gesicht bekommen. Leihe auf ein halbes Jahr kommt mir halt sehr kurz vor.“

tifoso vero: „Bade und Stöger werden schon wissen was sie tun. Ein halbes Jahr Leihe deutet darauf hin, dass er auf der linken Seite gesetzt sein wird. Kauf käme bei seiner Laufzeit bei Gladbach und der Höhe des Transfers eh nicht in Frage. Angeblich wird er in Gladbach als Ersatz für Wendt aufgebaut. Poulsen braucht Einsätze, wir einen guten Mann auf der linken Seite, also traf man sich.“

XM1911: „Was soll er uns bringen? Wo ist der Mehrwert? Wir spielen im unteren Playoff um die goldene Ananas. Absteigen werden wir ja hoffentlich auch ohne Poulsen nicht. Und besser als Sechster können wir auch nicht werden… Also warum nicht endlich konsequent eine Mannschaft aufbauen für die Saison 20/21, wenn es dann wieder um was geht“

brillantinbrutal: „Ich hab von ihm noch nie was gehört. Ob Stamm- oder Backup ist wohl auch fraglich. Cavlan soll ja wohl gehen und mit einem einzigen Linksverteidiger wäre selbst das untere Playoff schwierig. Schauen wir mal. Stöger lässt mich hoffen, dass uns der Däne weiterhilft.“

ViolettErlaa: „Das find ich einmal eine geile Verpflichtung! Herzlich willkommen!“

ozzy: „in erster Linie wird er uns bis Sommer helfen (wenn er fit bleibt). In zweiter Linie ist das Ganze ein gute Chance zu zeigen, dass man für unsere Verhältnisse normalerweise nicht finanzierbare Spieler entwickeln und ihnen Spielpraxis verschaffen kann. Das könnte für die Zukunft sehr wichtig sein, um weitere Qualität auf diesem Weg zu bekommen.“

Leimi1911: „Ich kenne den Spieler, aber erwartet keine Wunderdinge von ihm, gerade was Schnelligkeit betrifft.“

Papa_Breitfuss: „Einer dieser Transfer den wir in unserer derzeitigen (finanziellen) Situation erwarten durften. Ich traue Stöger und Bade zu, einschätzen zu können, ob Andreas Poulsen ein Spieler ist der uns weiterhelfen kann.“

ViolettErlaa: „Ich denke wenn er einschlägt, wird ihn Gladbach mal im Sommer zurückholen. Sollte er dann eher keine Chance bekommen haben wir sicher gute Karten für eine weitere Leihe!“

fis: „Herzlich willkommen! In Anbetracht unserer jüngeren Historie an Außenverteidigern bin ich vorsichtig- aber mal sehen, was unser neues Scouting Gutes bringt. Gladbach war er mal viel Geld wert, hoffe er kann das Talent bei uns zeigen. Erste Aufgabe: Martschinko rausspielen.“

