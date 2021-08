Austria-Fans: „Schmid muss jetzt für neue Impulse sorgen!“

Die Wiener Austria trifft heute um 17 Uhr auf die WSG Tirol, die in der Vergangenheit nicht unbedingt als Lieblingsgegner der Veilchen zu bezeichnen...

Die Wiener Austria trifft heute um 17 Uhr auf die WSG Tirol, die in der Vergangenheit nicht unbedingt als Lieblingsgegner der Veilchen zu bezeichnen war. Wir haben die Erwartungen der Austria-Fans vor dem ersten Liga-Heimspiel der Saison im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

behave yourself: „Bei aller Enttäuschung über die Leistung ist noch nicht viel passiert, 4 Spiele, 2 Niederlagen. Die Qualifikation für die ECL war sowieso nur für die Fans, spätestens im Playoff wäre Schluss gewesen. Die Fans braucht’s aber weiterhin, um möglichst schnell in die Spur zu finden – bis auf Salzburg hat noch niemand überzeugt. Der neue Innenverteidiger sollte schleunigst engagiert werden, dazu ist es wohl besser, für ein paar Spiele die Verteidigung zu stabilisieren, um der Mannschaft Sicherheit zu geben, die Löcher zwischen den Reihen gestern waren abartig. Ich gebe davon aus, dass Schmid 4-5 Spieler austauschen wird – Wacker spielt ähnlich wie die Isländer. Da kann sich die Mannschaft am So gleich rehabilitieren. Martins statt Teigl, Ohio statt Pichler, Grünwald für Fitz, Handl für Schoissi. Eventuell Demaku statt Jukic/Fischer, um mehr Stabilität ins Zentrum zu bringen. Mit einem Sieg schaute wieder besser aus aber die Mannschaft wird mental ordentlich angeschlagen sein, daher braucht’s jetzt ein paar andere die Gas geben.“

Lokus2: „Ich hoffe inständig, dass Schmid die Mannschaft wirklich „neu aufstellt“, wie er das im Puls24-Interview nach dem Breidablik-Spiel gemeint hat. Würde mir 2-3 neue Impulse wünschen. Warum nicht mit Keles, Braunöder und/oder Huskovic beginnen? Denn wenn wir ehrlich sind, mit dem bislang eingesetzen Personal hat`s nur mäßig geklappt.“

Castor: „Ich werde Sonntags erstmals seit Jahren nicht ins Stadion gehen. Ich hab derzeit keine Lust mehr. Gestern war es so schlecht, dass es für mich momentan einfach ein Zeichen sein wird nicht dabei zu sein. Und das hat mit mangelndem Willen zum Verein zu stehen nichts zu tun. Ich erwarte eine Reaktion vom Bereich Sport und eine Antwort von unserem Vorstand oder Präsidenten wie es finanziell weitergehen wird. Die sind beide offensichtlich seit Wochen untergetaucht. Den Bereich Sport totzusparen wird ein bitter böses Ende nehmen.“

hope and glory: „Ja, ich bin auch angefressen und auch traurig. Aber, es hilft uns nichts. Wir wussten alle, dass es sehr schwer wird. Und vor 3 Spielen, wollten alle/viele auch die Geduld aufbringen. Mani Schmid seinen Sager („es können 1-2 Scheiss Jahre werden“) , kann ich auch schon nicht mehr hören. Aber wir sollten ihn im Kopf haben. Vielleicht fällt es uns dann einfacher. Wir sollten auch unsere Glanz – u. Gloria Zeiten ausblenden. Wir sind im Moment ein „Niemand“. Ich würde mir echt noch etwas Geduld von uns allen wünschen! Jetzt zu Hause zu bleiben, ist einerseits verständlich, andererseits (für mich) auch wieder nicht. Die Leute die jetzt hier sind, müssen eine jahrelange, schlechte Arbeit ausbügeln. Sportlich u. Finanziell! Das geht halt leider sichtbar nur schwer. Also, gib dir, gebts euch alle einen Ruck! Rücken wir alle zusammen und unterstützen wir unseren geliebten Verein! Jetzt unsere Austria fallen zu lassen, ist meiner Meinung nach nicht schön und hilft auch nicht weiter.“

violet heat: „Liebe Leute, wir stehen vorm 1. Saison-Heimspiel. Gerade gegen WSG und Klagenfurt müssen Siege her, der Spielplan wird dann eher schwieriger. Jetzt geht’s um die Ehre! Wir müssen zeigen, dass wir als Fans unseren Klub nicht aufgeben und wir müssen mit unserer positiven Präsenz die Spieler nahezu zwingen, an ihre Leistungsgrenze zu gehen.“

Gatrik: „Wird ein Feldversuch bei der Tankstelle, wie viel Promille man benötigt um diese Mannschaft zu ertragen. Betrinken muss man sich ja vorm Stadion, weil’s im Stadion nix unter 20 Minuten gibt (VIP selbstverständlich ausgenommen). Das ganze Auftreten hat ein Feeling von Zeiten als noch unvergessliche Austria-Legenden wie Mukhi Mukhamadiev oder Jozef „Hosevoll“ Hrvnak für uns gezaubert haben, nur jetzt eben in einem Schmuckkästchen mit dem wir uns verspekuliert haben. Spieltipp: 1:3“

alaba: „Es werden mühsame 2 Jahre hat der Trainer gesagt und das stimmt. Bin überzeugt das es was wird. Tippe gegen Wattens auf ein mühsames 2:1 für uns. Wichtig wäre es von der 1. Minute hellwach und kampfbereit zu sein.“

Austrianer48: „Durch dieses internationale Aus sind Ortlechner/Schmid schon angezählt, aber jetzt volle Konzentration auf die Meisterschaft und auch volle Unterstützung im Stadion, damit wir wieder da raus kommen.“

