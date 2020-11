Austria-Fans: „Sollte Selbstvertrauen für das Derby geben“

Die Wiener Austria setzte sich in einem turbulenten Cup-Spiel gegen Hartberg mit 5:3 durch und steht damit im Viertelfinale des ÖFB-Cups. Wir wollen uns...

Die Wiener Austria setzte sich in einem turbulenten Cup-Spiel gegen Hartberg mit 5:3 durch und steht damit im Viertelfinale des ÖFB-Cups. Wir wollen uns ansehen was die Fans, die in der Liga schon seit einiger Zeit auf einen Sieg warten müssen, zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum. Kommt dieses Erfolgserlebnis vor dem Wiener Derby gerade rechtzeitig?

hope and glory: „Komische Partie mit dem besseren Ende für uns. Wir hatten heute schon gute Phasen, leider aber auch wieder sehr schlechte und dann kommt sofort die Unsicherheit wieder. Unverständlich für mich nach einem 5:1 die Hartberger noch einmal so aufkommen zu lassen. Gesamt gesehen geht der Sieg für uns in Ordnung, auch wenn vieles für uns lief.“

tifoso vero: „Gutes Spiel, nach dem 5:1 mit dem Kopf nicht mehr so dabei, dann kommt so etwas raus. Aber egal, wir haben 5 (fünf!) Tore geschossen. In der Meisterschaft gesamt nur 8. Wie geht das? Einfach so wie heute. Laufen, Zweikämpfe gewinnen, gutes Passspiel und aufs Tor schießen, das ist alles. Offensiv war das heute gut anzusehen, auch wenn es uns Hartberg nicht allzu schwer gemacht hat. Defensiv noch ein paar Lücken. Aber im Cup ist weiter kommen das wichtigste. Das ist passiert.“

HwG: „Drei Gegentore hätten es nicht sein müssen. Aber gutes Spiel, wie ich meine und super Tore. Jukic, Sarkaria waren sehr stark heute!“

Mons Ivar: „Glaub gegen die Grünen wirds so trotzdem nicht reichen, obwohl ich mich natürlich sehr gern eines Besseren belehren lassen.“

since1312: „5:3 spiegelt das Spielgeschehen schon eher als 5:1, Hartberg hatte eigentlich mehr vom Spiel und das 3:0 zur Halbzeit war schon sehr schmeichelhaft. Positiv sind aber auf jeden Fall die 5 schön heraus gespielten Tore und dass wir jetzt mit den Rückkehrern offensiv gut aufgestellt sind. Defensiv wars halt nicht gut, man hat nach den ersten 20 Minuten nie wirklich das Gefühl gehabt, dass wir das Spiel kontrollieren. Liegt für mich unter anderem auch an unserer Problemzone zentrales defensives Mittelfeld.“

farii: „Starke Phasen waren dabei, aber leider auch immer wieder die „normale“ Austria. Fitz und Jukic müssen am Sonntag starten und hoffentlich hat Sarkaria jetzt mal Selbstvertrauen getankt.“

Hurricane: „Zum Glück mal weiter im Cup. Wir zeigen halt immer zwei Gesichter und bekommen trotz perfektem Spielverlauf dann noch dumme Gegentore. Aber Hauptsache weiter.“

Torberg*1911: „Tendenz nach oben wieder erkennbar, wenngleich auch die letzten 20 Minuten jeder Halbzeit heute ein bissi wenig waren. Irgendwie wirkt das immer sehr hektisch, wenn man ein wenig den Faden im Spiel verliert.“

ignite: „Endlich wieder mal eine Partie die Spaß gemacht hat. Auch wenn der Schiri es zum Schluss noch mal spannend machen wollte und einige Fehler dabei waren. Es wird sicher wieder Rückschläge geben, aber heute war das mal wieder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.“

AWLinz84: „Die Partie sollte Selbstvertrauen fürs Derby geben. Defensiv wirkt das halt leider noch des Öfteren sehr instabil. Vielleicht geht ja was am Sonntag!“

Doc Walter Schleger: „Lichtblicke: Jukic, Fitz, Pentz. Offensiv erfreulich, defensiv nach St. Pölten erneut phasenweise ein Graus. Pressing wirkt in machen Phasen eher alibihaft.“

fis: „So schauts dann also aus, wenn Peter Stöger mehr Offensive als Devise ausgibt- ziemlich vogelwild hinten. Die alte Geschichte. Aber ja, bis zum 5:2 fand ich es auch amüsant. Das geht halt nur gegen UPO Mannschaften.“

the dude: „Wir haben ein massives Problem im defensiven Mittelfeld. Grünwald permanent zu spät und ständig auf Kartenkurs, Ebner war nach seiner Einwechslung nicht vorhanden. Der Gegner ist viel zu leicht durchgekommen.“

