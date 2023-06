Austria-Fans: Unterschiedliche Meinungen zur Potzmann-Verpflichtung

Nach der Verpflichtung von Marvin Potzmann gehen bei den Austria-Fans die Meinungen auseinander. Wir haben die Erwartungshaltung der Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs...

Nach der Verpflichtung von Marvin Potzmann gehen bei den Austria-Fans die Meinungen auseinander. Wir haben die Erwartungshaltung der Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum für euch zusammengefasst.

Ghost_fakvie: „Guter Transfer für die Breite! Hoffentlich ist man in der Lage das differenziert zu sehen.“

brillantinbrutal: „Ein Transfer exakt von der Sorte, wie wir sie nicht tätigen sollten. Alt, nie herausragend gewesen, am absteigenden Ast, ohne Auslandserfahrungen, dafür mit Rapid-Vergangenheit. Es ist schon klar, dass man ein paar Routiniers braucht, aber wir haben schon eine ordentliche Altherrentruppe.“

Braveheart-FAK: „Wenn man Spieler im Nachwuchs hat, denen man es zutraut, in eine wichtige Position reinzuwachsen, wäre ich absolut bei dir. Nachdem wir da letzte Saison aber nur Polster hatten (der nie ein Außenverteidiger in diesem System werden wird) und wir eigentlich ein Backup für beide Seiten brauchen, das zumindest Bundesliganiveau hat, sehe ich das in dem speziellen Fall anders.“

MagicWeudl: „Der wird halt der Wernersche Teigl werden. Universell einsetzbar, meckert nicht, kennt das System welches wir spielen wollen und wird froh sein beim geilsten Verein untergekommen zu sein. Finde ich für die Kadertiefe nicht schlecht. Mir wäre auch ein junger Austrianer lieber, nur musst so einen halt auch mal haben.“

valentin1911: „Wir haben ablösefrei einen Bundesliga- und Europacup-erfahrenen, 29-jährigen Österreicher geholt, der beide Außenbahnen als Back-Up hinter Ranftl oder Guenouche sein kann. Und dieses Back-Up werden wir brauchen – vor allem wenn die ECL was werden sollte. Für mich ist das der ideale Transfer. Pazourek tut ein ganzes Jahr 2. Liga in seiner Entwicklung gut. Kreiker auch. Polster ist vorne besser aufgehoben. Baltaxa ist den Legionärs-Platz nicht wert. Teigl war nicht mehr gut genug für die Liga. Ziad ist verletzt. In unserer Situation wüsste ich keinen besseren Transfer als Außenverteidiger-Backup.“

Braveheart-FAK: „Ich bin mir ziemlich sicher dass es weltweit keinen jungen Spieler gibt den wir uns leisten können und von dem man weiß (!) dass er das rechts und linksaußen auf halbwegs vernünftigem Bundesliganiveau spielen kann. Die Position ist in dem System aber enorm wichtig, scheinbar wollte man da nicht nochmal ins Risiko gehen.“

fermin: „Ein Transfer mit viel Hirn. Damit ist die Baustelle Außenbahn nachhaltig saniert. Genouche, Ranftl, Potzmann, Polster und ein Martins & Galvao haben das auch schon mal gespielt. Herzlich Wilkommen, Menschen, denen es beim SCR schlecht ergangen ist, können keine ganz zwideren sein.“

thebodi: „Guter und oft unterschätzter Spieler. Wieviel Spielzeit er bekommt und ob er jüngeren den Weg verstellt, wird sich weisen und auch von der Verletzungssituation abhängen.“

The1Riddler: „Das es Gründe gibt, die diesen Transfer rechtfertigen können, ist mir bewusst und teilweise hier angeführt. Aber das Geld wäre wo anders besser aufgehoben – in einem 6er, Raten/Zinszahlung oder einem zusätzlichen Physio um nur ein paar Beispiele zu nennen. Dieser Transfer fällt für mich unter „verstehe ich nicht“, ich würde ihn nicht tätigen, bei den Baustellen, die wir haben. Die Zukunft wird es dann eh zeigen, ob er einen Mehrwert geliefert hat – vorerst betrachte ich ihn als hinausgeworfenes Geld.“

tifoso vero: „Wir brauchen einen viel breiteren Kader als im vergangenen Jahr. Spielen wir doch in drei Bewerben und das hoffentlich lang, zumindest in zwei. Daher finde ich einen ablösefreien und erfahrenen Spieler auf den Außenpositionen alles andere als eine schlechte Verpflichtung.“

ForzaViola71: „Aus meiner Sicht ein sinnvoller Transfer, der uns in der Kaderbreite helfen wird.. Er ist Österreicher, im besten Fußballeralter und universell einsetzbar.“

Hutz: „Bin jetzt nicht der größte Fan von ihm, aber bei den durchdachten Transfers in dieser Periode wird das schon hinhauen.“

The1Riddler: „Natürlich gibt es teils gute Argumente, warum eine Verpflichtung von Potzmann hilfreich sein kann für unseren Kader. Das Einzige was mir fehlt ist, wo jemand Einsparungspotenzial bei uns findet. Man braucht Orti, man braucht Potzmann, Spieler x darf nicht verkauft werden, wir brauchen kein Freundschaftsspiel gegen Gala, wir brauchen kein Länderspiel, Liste beliebig fortführbar. Wir können zwar nicht nur aus dem Nachwuchs rekrutieren und man muss natürlich auch was in den Kader investieren, aber dies sollte in die erste 11 sein und nicht für Spieler 14+. Und irgendwo müssen wir schlussendlich auch mal Geld sparen, aber grundsätzlich will das scheinbar niemand.“

valentin1911: „Aber nur mit jungen Spielern geht’s halt auch nicht. Jede Mannschaft brauch eine Balance aus Talenten und gestandenen Spielern. Profis, die dann da sind wenn sie gebraucht werden. Und wenn man die ablösefrei holt bin ich zufrieden.“

veilchen27: „Ich weiß, dass manche den Transfer kritisch sehen, möchte aber argumentieren, wieso ich ihn gut finde. Die Kurzfassung: Potzmann ist der Ersatz für Teigl und Baltaxa in Personalunion, zu beiden sehe ich ihn als Upgrade. Die Langfassung gliedert sich in drei Argumente: 1. Flexibilität: Er ist auf beiden Außenbahnen gleich gut einsetzbar, kann auch in der Dreierkette innen spielen, gibt uns somit eindeutige mehr Kaderbreite und Möglichkeiten, ist auf 50% der Feldpositionen einsetzbar. 2. Sicherheit: Wenn Ranftl oder Guenouche ausfallen, braucht uns nicht bange werden. Bei allem Respekt vor Pazourek (noch nie im KM-Kader gewesen) und Polster (augenscheinlich kein Verteidiger), sind wir so doch nochmals deutlich qualitativ hochwertiger aufgestellt. 3. Erfahrung: 232 BL-Spiele, 36 internationale Spiele, für das A-Nationalteam nominiert gewesen. Das sind nach Holland die zweitmeisten BL-Spiele in unserem Kader. Ein Pro-Argument, das nicht zu unterschätzen ist.“

Giovanni58: „Wenn ich mir die Verpflichtungsliste so ansehe, bin ich echt schon gespannt, wie viele Kaderspieler wir verlieren. Kaum jemand dabei, den ich als Stammplatz für die Erste sehe, geschweige denn als Ersatz für Abgänge von Topspielern. Realistischerweise werden wir eher einen Kurzauftritt im internationalen Bewerb haben und somit brauchen wir eigentlich einen so breiten Kader – aus meiner Sicht – nicht.“

pramm1ff: „Sieh Potzmann primär als Backup oder Alternative zu Guenouche, sekundär als Backup für Ranftl und tertiär als weitere Option als RIV (nach Handl und Martins) und schon ergibt es mehr Sinn. Ein Österreicher für die Bank der multiple Fliegen mit seiner Klappe schlägt und damit mehrere Kaderplätze für andere Junge, insbesondere in der Offensive frei hält. Anstatt Teigl UND Baltaxa sitzen dann zB Potzmann und Dramé auf der Bank.“

