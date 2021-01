Austria Wien verpflichtet albanischen Offensivspieler Agim Zeka

Der ehemalige albanische U21-Teamspieler Agim Zeka kommt ablösefrei nach Wien-Favoriten. Er erhält die Rückennummer 23. Zeka, der offensiv...

[ Presseinfo FK Austria Wien ]

Der ehemalige albanische U21-Teamspieler Agim Zeka kommt ablösefrei nach Wien-Favoriten. Er erhält die Rückennummer 23.

Zeka, der offensiv sowohl am Flügel als auch im Zentrum beheimatet ist, kann trotz seines jungen Alters bereits jede Menge Auslandserfahrung vorweisen. Dazu zählen unter anderem Einsätze in der niederländsichen Eredivisie für Fortuna Sittard. Zuletzt stand der 22-jährige in Frankreich (Lille B) und Belgien (Royal Excel Mouscron) unter Vertrag.

Peter Stöger (General Manager Sport): „Wir haben einen jungen, ehemaligen albanischen U21-Teamspieler dazugeholt, der uns auch in der Breite als weitere Alternative verstärkt. Uns haben in der Vorbereitung zuletzt doch einige Spieler verletzungsbedingt gefehlt, darauf haben wir im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten gut reagiert.“