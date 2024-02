Austria Wien will Bayern-Talent ausleihen

Die Wiener Austria startete mit einer 0:2-Niederlage im Cup gegen den SK Sturm Graz in die neue Saison. Die Probleme der Veilchen waren dabei eher in der Offensive zu finden, wo man insbesondere nach der Verletzung von Fisnik Asllani Handlungsbedarf ausmachen könnte. Die Wiener wollen sich tatsächlich noch auf dem Transfermarkt verstärken, wobei es sich ein wenig überraschend um einen Defensivspieler handelt.

Der Sky Moderator Florian Plettenberg verkündet auf X (ehemals Twitter), dass die Wiener Austria Bayern-Linksverteidiger Frans Krätzig ausleihen möchte:

News #Krätzig: The 21 y/o left-back initially wanted to stay at FC Bayern as reported.

But: Austria Wien and coach Michael Wimmer are keen on a 6-months-loan now. Wimmer is pushing for Krätzig

The player is open for the loan with Austria now … but Bayern hasn’t… pic.twitter.com/k2LycULqqD

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 5, 2024