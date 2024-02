Die Kommentare der Rapid-Fans nach dem Cup-Aufstieg gegen St. Pölten

Der SK Rapid stieg gestern mit einem 3:1-Sieg gegen den SKN St. Pölten auf und stieg somit ins Cup-Semifinale auf. Was sagen die Fans...

Der SK Rapid stieg gestern mit einem 3:1-Sieg gegen den SKN St. Pölten auf und stieg somit ins Cup-Semifinale auf. Was sagen die Fans zu der Partie und zur Leistung ihrer Mannschaft? Wir fassen die Kommentare der Anhänger für euch zusammen. Alle Fanmeldungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Woody: „Das Spiel war ok, aber weit weg von glorreich. Aber eines taugt mir richtig: Die ersten 20 Minuten waren wir nicht präsent. Hatten keine Räume und waren immer etwas zu spät. St. Pölten hatte uns eigentlich etwas die Schneid abgekauft. Und dann haben wir tatsächlich durch ein paar taktische Umstellungen den Gegner komplett in den Griff bekommen. Kann mich nicht erinnern, wann wir durch In-Game Coaching einen schlechten Spielbeginn so klar drehen konnten. St. Pölten war danach eigentlich nicht mehr vorhanden. Das stimmt mich durchaus optimistisch, dass wir jetzt auch mal auf der Bank reagieren.“

Fox Mulder: „Glanzloser Sieg, aber Hauptsache weiter. In der Liga werden wir uns steigern müssen.“

wienerfußballfan: „Also das Spiel zeigt halt doch, dass Änderungen früh im Spiel einen Impact haben können, es besteht aber noch einiges an Handlungsbedarf.“

Wolti: „Bis auf die ersten 25 Minuten war das schon ein recht ordentliches Match. SKN definitiv mit einem überdurchschnittlich starken Auftritt. Die Systemumstellung von Klauß nach der Anfangsviertelstunde war der Gamechanger.“

synetic: „Da sieht man einen wichtigen unterschied: InGame Coaching mit impact. Weiter simma! Und mich freut die Premiere für Zivkovic.“

Lichtgestalt: „Verdienter aufstieg, nicht immer schön zum Anschauen. Ohne das Elfergeschenk zum 0:1 rennt die Geschichte halt auch anders, von der nicht gegebenen gelb-roten Karte beim Elferpfiff für uns nicht zu reden.“

Zuckerhut: „Pflicht erfüllt, mehr aber auch nicht erwartet.“

MaSTeRLuK1899: „Über 90 Minuten gesehen ein hochverdienter Sieg. Bis auf die Drangphase die jeder Underdog in den ersten 25 Minuten hat war das gar nix von St. Pölten, der Elfer sowieso ein absoluter Witz. Burgi und Auer meiner Meinung nach ganz schwach und auch die Abstimmung im letzten Drittel hat mir nicht gut gefallen, der letzte Pass ist auch noch immer ein Problempunkt. Man sieht, dass man im Angriffsdrittel One-Touch-Football spielen möchte und ich denke dass wir auch dich richtigen Spieler dafür haben. Die Ansätze waren schon ganz vielversprechend. Hätte mir den ersten Auftritt nach der Winterpause ehrlich gesagt schlimmer erwartet.“

Longitudinal: „Erwarteter Arbeitssieg, nach der Winterpause ist der Aufstieg das Wichtigste.“

schleicha: „Gutes Spiel war es keines. Aber am Ende doch hochverdienter Aufstieg gegen einen durchaus soliden Gegner. Gegen Sturm, WAC und Austria wird es aber ein wenig mehr brauchen um Siege einzufahren. Aber der heutige Pflichtsieg hilft hoffentlich dem Selbstvertrauen. Kerschbaum/Grgic ist für mich eine völlige Fehlbesetzung und ich hoffe, dass Sattlberger der Stammspieler wird. Burgstaller meiner Meinung nach auch sehr schwach heute und ich hätte Mayulu gerne gesehen für die letzten 20 Minuten. Aber das sind alles nur subjektive Eindrücke. Am Ende zählt nur der Sieg und das nächste Spiel. Von daher hoffe ich, dass wir für den WAC bereit sind und gewinnen.“

Boidi: „Die ersten 25 Minuten war das gar nichts. Dann dank Umstellung die Überhand gewonnen. Was dieses In-Game Coaching bewirken kann, wenn man nicht erst in der 85 umstellt. Wer konnte das nur ahnen?“

Ernesto: „Zum Glück aufgestiegen, das ist das Einzige was zählt. Die Leistung war leider relativ schwach. Aber so laufen halt die Cup-Spiele oft ab. Wir alle wissen, dass wir uns steigern müssen.“

mrneub: „Sattlberger gefällt mir weit besser als Grigc/Kerschbaum. Burgi leider abgemeldet. Zivkovic brav im ersten Spiel, Grüll unglaublich gut.“

bashtart: „Wichtiger Sieg und verdienter Aufstieg! Da war heute Licht und Schatten dabei.“

derfalke35: „In einem Cupspiel zählt in erster Linie nur das Weiterkommen und das ist gelungen. Schön wars teilweise nicht, St. Pölten ist dann aber auch sehr tief gestanden, wichtig ist, dass wir ins Halbfinale eingezogen sind, das ist das Entscheidende.“

