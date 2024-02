SK Rapid will schwedischen Offensivspieler holen

Laut schwedischen Medienberichten steht der SK Rapid kurz vor der Verpflichtung eines schwedischen Flügelstürmers, der aktuell beim FC Cartagena in der zweithöchsten spanischen Liga...

Laut schwedischen Medienberichten steht der SK Rapid kurz vor der Verpflichtung eines schwedischen Flügelstürmers, der aktuell beim FC Cartagena in der zweithöchsten spanischen Liga unter Vertrag steht. Der 22-Jährige kommt leihweise nach Hütteldorf, wobei sich der SK Rapid eine Kaufoption sichern konnte.

Die schwedische Zeitung Sportbladet berichtet, dass der junge Offensivspieler Isak Jansson schon länger den spanischen Klub verlassen wollte, woraufhin sich mehrere Vereine aus Schweden meldeten, die den Offensiv-Allrounder unter Vertrag nehmen wollten.

Jansson will aber weiterhin sein Glück im Ausland probieren und landete laut Sportbladet bereits in Wien, wo er heute die sportmedizinische Untersuchung absolvieren soll. Die Krone berichtet, dass der Schwede vorerst leihweise kommen soll. Sportdirektor Markus Katzer soll aber eine Kaufoption ausgehandelt haben.

Wenige Scorerpunkte in Spanien

Isak Jansson absolvierte heuer für den FC Cartagena in 18 Einsätzen 976 Spielminuten in der zweithöchsten spanischen Liga und steuerte einen Treffer und ein Assist bei. Im Cup kam er zweimal zum Einsatz und blieb ohne Scorerpunkt. Insgesamt kam er in 50 Einsätzen für die Spanier nur auf drei Tore und ein Assist.

Etwas besser sehen seine Leistungsdaten in der Allsvenskan, der höchsten schwedischen Liga aus, wo er in 68 Einsätzen für Kalmar FF immerhin sieben Tore und elf Assists beisteuerte. Jansson war auch in schwedischen Nachwuchs-Nationalmannschaften aktiv und kam beispielsweise für die U17-Auswahl auf 20 Spiele, in denen er zwei Treffer beisteuerte. Rein von den Scorerpunkten klingt die Ausbeute dennoch enttäuschend und auch im Vergleich mit den Leistungsdaten liegt er in vielen Werten hinter seinem Vorgänger Nicolas Kühn zurück, wobei er sich bei seinem Klub eventuell auch deshalb nicht entfalten konnte, weil der FC Cartagena mitten im Abstiegskampf steckt.

Vielseitig einsetzbar

Auffallend ist jedenfalls, dass der 22-Jährige vielseitig eingesetzt werden kann. Er kann sowohl auf dem rechten als auch auf dem linken Flügel agieren. Heuer wurde er vermehrt als Rechtsaußen eingesetzt, im Laufe seiner Karriere kam er aber etwas öfters auf dem linken Flügel zum Einsatz. Er ist aber auch eine Option für das Sturmzentrum. Für den FC Cartagena half er zudem auch zwei Mal als Rechtsverteidiger aus, was aber alles andere als seine Stammposition ist.

Hier könnt ihr euch ein paar Treffer und Assists aus seiner Zeit beim Kalmar FF ansehen: