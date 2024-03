Die Kommentare der Rapid-Fans nach dem 0:0 gegen den LASK

Der SK Rapid trennte sich zum Auftakt der Meistergruppe mit einem 0:0-Unentschieden vom LASK. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer...

Der SK Rapid trennte sich zum Auftakt der Meistergruppe mit einem 0:0-Unentschieden vom LASK. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

pironi: „Fußballerische Schonkost. Von beiden Seiten. Jansson hat mir gut gefallen. Ansonsten eher mau das Ganze.“

revo: „Der LASK wollte das Unentschieden und hat es bekommen. Leichter wird es dadurch für Rapid nicht Platz 3 zu erreichen.“

The Wizzard: „Unter den gegebenen Umständen macht die Mannschaft das absolut in Ordnung. Noch dazu haben wir richtig viele junge Spieler am Platz, die ihre Sache wirklich nicht schlecht machen. Jetzt kehrt dann auch Grüll wieder zurück und dann wird das Offensivspiel auch wieder zielstrebiger. Auch heute hat bei einigen Querpässen in den Sechzehner nicht viel gefehlt.“

Lichtgestalt: „Verdientes Remis, schwaches Spiel, trotzdem ein paar Lichtblicke. Der LASK ist ein unangenehmer Gegner, ich nehme den Punkt.“

mrneub: „Kein gutes Spiel. Der letzte Pass kam selten an und wenn dann wurde er durch fehlende Qualität nicht verwertet.“

ContractChiller: „Kann mit dem Punkt leben. Fand auch nicht, dass das Spiel so schlecht war. Sicher kann man die Fehler im Passspiel kritisieren, bin ich dabei, aber wenn beide Mannschaften fast durchgehend pressen wirds dann einfach schwierig ein gepflegtes Passspiel aufzuziehen. Will es aber nicht schönreden, da fehlts uns einfach insgesamt an Qualität um diese Situationen ständig besser auszuspielen. Ansonsten fand ich die Ballzirkulationen eigentlich nicht schlecht.“

Pivarnik: „Mit einer jungen Mannschaft außer Form den LASK kontrolliert.“

Westsider: „Schlimmes Spiel gegen absolut schwache Linzer. Leichter wird es in den nächsten Wochen sicher nicht. Jansson gut, Leo stark. Aber sonst wirklich schlecht.“

Starostyak: „Sehr wenig Qualität auf beiden Seiten, folglich geht es 0:0 aus. Mayulu wird langsam untragbar mit seiner Lethargie, sogar seine Mitspieler sind sichtlich angepisst mit seinem fehlenden Einsatz und Interesse.“

Zuckerhut: „Positiv Jansson. Ansonsten Not gegen Elend und verdientes 0:0.“

Zidane85: „A bissl Not gegen Elend. Vorne war das gar nichts wobei mir Dursun mannschaftsdienlicher als Mayulu erschien. Seydi übermotiviert, aber die Jungen machen trotzdem Spaß. Kann noch eine sehr leiwande Mannschaft werden. Lang und Seidl haben heute ausgesetzt. Der Schwede aber sehr stark.“

Ernesto: „Leider ein schwaches Spiel von beiden Seiten. Keine Fußballkultur, nur Kampf und Krampf. Ehrlich gesagt bin ich enttäuscht. Man kennt natürlich die Vorgeschichte, aber trotzdem hätte ich mir etwas mehr Spiel und weniger Fehlpässe gewünscht. Wir hatten nicht eine einzige echte Torchance im Spiel, nur ein paar Halbchancen. Das ist zu wenig. Das dritte X nun in Folge. Wenn wir irgendwie den dritten Platz wollen, dann müssen rasch Siege folgen, sonst wird es schwierig. Querfeld war heute wie immer extrem stark, Kongolo hat seine Nominierung gerechtfertigt und Jansson war auch erfrischend. Der Rest war durchgehend schwach bzw. maximal unauffällig.“

hyks: „Schade. Leider wieder die Chance für Platz 3 nicht genutzt. Beide Mannschaften schwach. LASK ein Schatten seiner selbst im Vergleich zur Herbstsaison. Jansson für mich zu früh ausgewechselt. Seidl und Lang heute leider schwach. Seydi und Dursun ein Lichtblick. Die Zukunft gehört ihnen. Nächste Runde wieder mit Grüll. Hoffentlich kehrt jetzt in der Länderspielpause wieder ein wenig Ruhe ein.“

b3n0$: „Bis auf das Blackout von Oswald, das zum Glück ungestraft blieb, hatte der LASK keine nennenswerten Chancen, wir aber auch nicht wirklich. Der Punkt wird also gerne mitgenommen. Angesichts aller Umstände holen wir seit dem Derby das dritte Mal ein Remis, waren dabei kein einziges Mal die schlechtere Mannschaft und bleiben unter Klauß ein weiteres Mal ohne Gegentreffer. Nächstes Mal ist Grüll wieder dabei, danach auch Burgstaller. Die Länderspielpause wird das ihre tun, das mediale Tamtam etwas abflauen zu lassen, sodass danach hoffentlich wieder (richtig) ordentlich weitergearbeitet werden kann.“

