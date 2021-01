Expected-Goal-Werte zum 13. Spieltag 2020/21

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

SK Rapid Wien – SK Sturm Graz 4:1 (xG=3.59:1.50)

Der SK Rapid startete mit einem 4:1-Heimsieg gegen den SK Sturm ins neue Kalenderjahr. Richard Strebinger bewahrte seine Mannschaft in der ersten Halbzeit mit starken Paraden vor einem Rückstand und das Mittelfeld-Duo Ljubicic/Petrovic gab den Hütteldorfern viel Stabilität. Ebenfalls eine starke Leistung zeigte Thorsten Schick, der vielleicht seinen bislang besten Auftritt im Trikot des SK Rapid zeigte. Dass der Sieg verdient war zeigt auch das Expected-Goal-Modell, das 3.59:1.50 zugunsten der Hütteldorfer ausfiel. Dass Didi Kühbauers taktische Umstellungen voll aufgingen sieht man auch daran, dass die Grazer in der gesamten zweiten Halbzeit nur auf einen xG-Wert von 0.13 kamen. Auch unsere Overlyzer-Grafik zeigt die doch deutliche Überlegenheit des SK Rapid auf:

SV Ried – Fk Austria Wien 0:1 (xG=1.46:1.35)

Die Wiener Austria startete mit einem harten Arbeitssieg in die Rückrunde der Bundesliga. Obwohl Peter Stögers Mannschaft nach einem sehr harten Ausschluss lange Zeit in Unterzahl agieren musste, brachte seine Truppe den Vorsprung über die Zeit. Die xG-Werte sind mit 1.46:1.35 zugunsten der Rieder fast ausgeglichen, allerdings kamen die Veilchen nur auf rund 36 Prozent Ballbesitz. Wir verfassten bereits eine ausführliche Analyse und Spielerbewertungen zu dieser Partie.

Wolfsberger AC – TSV Hartberg 0:0 (xG=2.25:1.72)

Der Wolfsberger AC kam so wie gegen den SK Sturm auch gegen Hartberg nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Die Partie hätte allerdings nicht mit einem torlosen Remis enden „dürfen“, wie man anhand der Expected-Goal-Werte von 2.25:1.72 sieht. Beide Mannschaften ließen große Chancen aus, wobei sich insbesondere am Ende der Partie ein offener Schlagabtausch entwickelte. Beide Teams gaben zwölf Schussversuche an, der WAC hatte spielerisch ein Übergewicht und knappe 64% Ballbesitz.

SKN St. Pölten – Admira Wacker 2:2 (xG=1.95:2.58)

Das Niederösterreich-Duell sah keinen Sieger, denn der SKN St. Pölten und die Admira trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Die Admira verabsäumte es nach der Führung den Vorsprung auszubauen und war insgesamt gesehen die etwas bessere Mannschaft. Die xG-Werte lauten 1.95:2.58 zugunsten der Gäste. Insgesamt ein interessantes und unterhaltsames Spiel auf dem der Tabellenletzte aufbauen kann.

SCR Altach – RB Salzburg 0:2 (xG=0.08:1.26)

Die Salzburger taten sich gegen tiefstehende Hausherren lange Zeit schwer und erst ein Eigentor der Altacher brachte die Gäste in Führung. Die Mannschaft von Jesse Marsch kontrollierte das Spiel und zeigte viel Geduld. Altach kombinierte streckenweise gefällig aus der Abwehr heraus, doch im letzten gegnerischen Drittel fehlten komplett die Ideen und sicherlich auch die Durchschlagskraft. Daraus folgte, dass die Altacher kaum nennenswerten Chancen vorfanden und ein xG-Wert von 0.08:1.26 zugunsten der Salzburger unter dem Schlussstrich herauskam.

LASK – WSG Tirol 2:4 (xG=1.67:2.60)

Die Überraschung der Runde war der Auswärtssieg der WSG Tirol gegen den LASK. Die WSG Tirol befindet sich auf einem kleinen Höhenflug und konnte in den letzten vier Runden gegen schwere Gegner drei Siege einfahren. Neben einer Niederlage gegen die SV Ried wurden nämlich der WAC (4:1), der SK Rapid (3:0) und nun der LASK mit 4:2 geschlagen. Trainer Silberberger schafft es mit doch begrenzten Mitteln das Maximum aus seiner Mannschaft herauszuholen und wenn man auch gegen kleinere Teams punktet, dann könnte nach 22 Runden ein Platz im oberen Playoff herausschauen. Der LASK wirkte von Anfang an ungeduldig und beging im Spielaufbau zu viele Fehler, was auch den überraschend zahlreichen weiten Bällen nach vorne geschuldet war. Dazu begingen einige Spieler auch viele entscheidenden individuellen Fehler, wie etwa Keeper Schlager, der seit einiger Zeit nicht mehr in seiner früheren Top-Form agiert. Die Expected-Goal-Werte von 1.67:2.60 sprechen ebenfalls für einen verdienten Sieg der Gäste.

