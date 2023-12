Faktencheck zur 16. Bundesliga-Runde 2023

Die 16. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen, sofern das Wetter mitspielt. Nach dem Erstellen des Artikels...

Die 16. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen, sofern das Wetter mitspielt. Nach dem Erstellen des Artikels trudelten die ersten Absagen ein. Das Spiel zwischen der WSG Tirol und dem SK Rapid, sowie RB Salzburg gegen den WAC musste aufgrund starken Schneefalls abgesagt werden. Ein Ersatztermin stand zum Zeitpunkt der Artikel-Veröffentlichung noch nicht fest.

FC Red Bull Salzburg – Wolfsberger AC

ABGESAGT, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Daniel Pfister

Eine gute Woche konnte der amtierende Meister Red Bull Salzburg bislang verbuchen, in der man wichtige Ergebnisse einfahren konnte. Zunächst drehte man einen Rückstand gegen den TSV Hartberg in einen späten 3:2-Sieg und verteidigte damit die Tabellenführung gegen den Verfolger Sturm. Unter der Woche erkämpfte man sich des Weiteren auch noch ein beachtliches 0:0 in der Champions League bei Real Sociedad, womit man gute Chancen auf ein europäisches Überwintern hat. Nun gilt es wieder schleunigst den Fokus auf die Liga zu richten und gegen den WAC drei Punkte zu holen.

Der Wolfsberger AC kann ebenfalls auf eine starke Woche zurückblicken und kommt mit einer netten Serie nach Salzburg angereist. Drei Siege gab es in der Liga zuletzt in Serie und damit konnte man den Platz in der Meistergruppe festigen. Der 1:0 Heimerfolg gegen die Austria war dabei enorm wichtig, konnte man sich doch damit einen direkten Konkurrenten vom Leibe fernhalten. Nun wartet allerdings ein noch schwererer Brocken auf die Wölfe und hier wird die Hoffnung darauf liegen, dass man die Strapazen des Europacups auf Seiten Salzburgs ausnutzen wird können.

Fakten:

– Der FC Red Bull Salzburg gewann 26 Spiele in der Bundesliga gegen den WAC und erzielte dabei 94 Tore – jeweiliger Höchstwert eines BL-Teams gegen die Kärntner.

– Der FC Red Bull Salzburg gewann gegen den WAC die letzten sieben Spiele in der Bundesliga – eine derartige Siegesserie gelang keinem anderen Team gegen die Kärntner. In jedem dieser sieben BL-Spiele erzielte Salzburg mehr als ein Tor – erstmals so oft in Folge.

– Der FC Red Bull Salzburg traf in jedem der 21 Heimspiele in der Bundesliga gegen den WAC – das gelang in den ersten 21 BL-Heimspielen gegen einen Gegner sonst nur dem SK Rapid Wien gegen den SK Sturm Graz und dem FK Austria Wien gegen den FC Wacker Innsbruck.

– Der WAC holte aus den ersten 15 Spielen dieser Saison der Bundesliga 23 Punkte – neun mehr als zu diesem Zeitpunkt der Vorsaison (14). Der WAC feiert zuletzt erstmals in dieser BL-Saison drei Siege in Folge und gewannen dabei genauso viele Spiele wie in den ersten 12 Runden zusammen (3).

– FC Red Bull Salzburg-Trainer Gerhard Struber war zu Saisonbeginn 2019/20 Trainer des WAC und schaffte in seinen 14 Spielen in der Bundesliga als einziger WAC-Trainer einen Sieganteil von über 50% (57%). Sein Torschnitt von 2.4 und sein Gegentorschnitt von 1.1 pro Spiel sind WAC-Bestwert.

Letztes Duell:

WAC 1:2 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 43 (26 Siege Salzburg, 12 Remis, 5 WAC)

Verletzt: Koita, Fernando, Okoh, Kameri, Terzic, Omoregie, Piatkowski, Wallner, Baidoo, Solet, Kjaergaard / Sabitzer

Gesperrt: Pavlovic / Niemand

Gefährdet: Konate / Bamba, Veratschnig

Nächstes Spiel: Rapid-Salzburg / Hartberg-WAC

WSG Tirol – SK Rapid Wien

ABGESAGT, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Florian Jäger

Die WSG Tirol musste eine bittere Niederlage beim LASK hinnehmen, die vermeidbar gewesen wäre. Ein unglückliches Tor ebnete den Weg und da man vor dem gegnerischen Tor erneut zu wenig Kaltschnäuzigkeit bewies, gelang der Ausgleich letztlich nicht mehr. Nun bietet sich die nächste Gelegenheit für Wiedergutmachung, wobei mit dem SK Rapid ein weiterer starker Gegner angereist kommt. Zumindest konnten die Wattener im Hinspiel dem Traditionsclub bereits einen Punkt abknöpfen, wieso also nicht erneut?

Die Amtszeit von Neo-Trainer Klauß startete am vergangenen Wochenende mit einem Sieg, wo der SK Rapid den Aufsteiger BW Linz mit 1:0 bezwingen konnte. Zwar war die Leistung alles andere als berauschend und flaute das Spiel im Laufe der Begegnung ab, jedoch ließ man in der Defensive wenig zu und holte somit die drei Punkte. Nun wartet auf die Wiener der nächste vermeintliche Pflichtsieg, wobei man aufgrund des Hinspielergebnisses vor den Tirolern gewarnt sein sollte.

Fakten:

– Der SK Rapid verlor nur eines der 13 Spiele in der Bundesliga gegen die WSG Tirol (10S 2U)), die Tiroler punkteten aber nach acht Niederlagen in Folge im Hinspiel erstmals wieder seit März 2021.

– Der SK Rapid kassierte 16 Gegentore in den ersten 15 Spielen dieser Saison der Bundesliga – so wenige wie zuletzt 2016/17 zum Vergleichszeitpunkt (ebenfalls 16).

– Der SK Rapid ließ in dieser Saison der Bundesliga 146 gegnerische Schüsse zu, wovon 43 auf das Tor kamen – jeweiliger Bestwert. Mit 254 abgegebenen Schüssen, davon 104 aufs Tor, hält Rapid auch in der Offensive die Bestwerte.

– Die WSG Tirol setzte in dieser Saison der Bundesliga 26 Spieler ein – sonst nur der FC Red Bull Salzburg auch so viele.

– WSG Tirols Matthäus Taferner bereitete in dieser Saison der Bundesliga 37 Schüsse direkt vor – Höchstwert. Gegen den SK Rapid war er in der Bundesliga an zwei Toren direkt beteiligt (Tor und Assist jeweils für den WAC) – an so vielen wie sonst nur gegen den SV Mattersburg.

Letztes Duell:

Rapid 1:1 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 17 (3 Sieg WSG, 2 Remis, 12 Siege Rapid)

Verletzt/Angeschlagen: Müller, Oswald / Cvetkovic

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Ertlthaler, Taferner, Üstündag / Niemand

Nächstes Spiel: BW Linz-WSG / Rapid-Salzburg

SK Austria Klagenfurt – TSV Hartberg

Samstag 17:00, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Harald Lechner

Den Ruf als Minimalisten konnte der SK Austria Klagenfurt am vergangenen Wochenende bestätigen, nachdem man knapp mit 1:0 in Altach gewinnen konnte. Dabei nutzte man die wenigen Möglichkeiten mal wieder eiskalt aus und hielt das eigene Tor sauber, womit man drei wichtige Punkte aus dem Ländle mitnehmen konnte. Damit wartet nun ein absolutes Schlüsselspiel auf die Kärntner vor heimischer Kulisse, wo man mit einem Sieg den Platz in der Meistergruppe weiter zementieren könnte.

Auf der anderen Seite musste der TSV Hartberg nach drei Siegen in Serie einen kleinen Dämpfer hinnehmen, der allerdings vermeidbar gewesen wäre. In Salzburg zeigten die Steirer eine tolle Vorstellung und verlangten den Bullen alles ab, allerdings gelang es letztlich nicht, die zwischenzeitliche Führung zu halten und in einen Punktegewinn umzumünzen. Nun haben die Hartberger allerdings die Chance, Wiedergutmachung zu leisten und zurück auf die Erfolgsspur zu finden. Doch Achtung, seit dem Wiederaufstieg von Klagenfurt verlor man bislang alle Duelle gegen die Kärntner. Daher hofft man klarerweise dieser Unserie ein Ende bereiten zu können.

Fakten:

– Der SK Austria Klagenfurt gewann alle fünf Duelle in der Bundesliga gegen den TSV Hartberg – gegen kein anderes BL-Team sind die Kärntner in der Bundesliga ohne Punkteverlust.

– Der SK Austria Klagenfurt ist das einzige Team in dieser Saison der Bundesliga, das den TSV Hartberg besiegte, obwohl es zu diesem Zeitpunkt nicht in den Top2 der Tabelle lag (3-0 im Hinspiel) – die Hartberger verloren sonst nur gegen den FC Red Bull Salzburg (2-mal) und den SK Sturm Graz (1-mal).

– Der SK Austria Klagenfurt holte aus den ersten 15 Spielen dieser Saison der Bundesliga 24 Punkte – erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison. Zuvor waren es für die Klagenfurter nach 15 Spielen nie mehr als 21 Punkte.

– Der TSV Hartberg holte aus den ersten 15 Spielen dieser Saison der Bundesliga 25 Punkte – erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison. Damit übertrafen die Steirer ihren Bestwert aus der Saison 2019/20 (24 Punkte).

– Der TSV Hartberg spielte 114 Sequenzen mit mindestens 10 Pässen – Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. Der SK Austria Klagenfurt hatte mit 103 solcher Sequenzen die zweitmeisten in dieser Bundesliga-Saison.

Letztes Duell:

Hartberg 0:3 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 5 (5 Siege Klagenfurt)

Verletzt/Angeschlagen: Knaller, Binder, May, Arweiler, Gezos, Soto, Straudi, Cvetko / Avdijaj, Ehmann

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Gemicibasi / Prokop, Diakite

Nächstes Spiel: Klagenfurt-Austria / Hartberg-WAC

FC Blau-Weiß Linz – SK Sturm Graz

Sonntag 14:30, Personal Hofmann Stadion, Schiedsrichter: Josef Spurny

Das Auf und Ab beim FC Blau-Weiß Linz nimmt die letzten Wochen kein Ende und ein Sieg folgt meist eine Niederlage direkt hinterher. So auch am vergangenen Wochenende, wo man im Auswärtsspiel beim SK Rapid mit 0:1 verlor. Dabei war die Leistung wenig inspirierend und man ließ zwar in der Defensive nicht viel zu, blieb dafür allerdings in der Offensive viel zu harmlos. Damit hat man die große Chance verpasst, nochmal Druck auf die Meistergruppe auszuüben und hat man nun nur noch theoretische Chancen in diesem Kampf einzugreifen. Dafür bräuchte man gegen Sturm vermutlich einen Sieg, das würde allerdings zumindest ins Muster der letzten Wochen wiederum passen.

Beim SK Sturm Graz läuft es in der Liga wieder und am vergangenen Wochenende holte man im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Austria Lustenau einen 2:0-Sieg. Dabei war Trainer Ilzer mit dem Auftritt im ersten Durchgang alles andere als zufrieden, konnte man jedoch zumindest danach einen Gang hochschalten. Anders sieht es dagegen in der Europa League aus, wo man eine unheimlich bittere Heimniederlage gegen Rakow kassierte und damit verabsäumte, das europäische Überwintern vor heimischer Kulisse vorzeitig zu fixieren. Nun müssen die Grazer allerdings schnell den Fokus wieder auf die Liga richten und gegen einen unangenehmen Gegner ran, der einem sicherlich alles abverlangen wird.

Fakten:

– Der SK Sturm Graz gewann erstmals 11 Spiele in der Bundesliga gegen Aufsteiger in Folge und traf dabei auch erstmals in 11 BL-Duellen gegen Aufsteiger in Folge mindestens doppelt (29 Tore).

– Der FC Blau Weiß Linz ist seit fünf Heimspielen in der Bundesliga ungeschlagen (2S 3U) und blieb in den letzten vier Heimspielen ohne Gegentor. Vier BL-Heimspiele ohne Gegentor in Folge absolvierte als Aufsteiger zuletzt der FC Pasching in der Saison 2002/03.

– Der SK Sturm Graz gewann 10 der ersten 15 Spiele in dieser Saison der Bundesliga – erstmals seit 2017/18 und nur 1998/99 zum Vergleichszeitpunkt mehr (11). 33 Punkte nach 15 BL-Spielen übertrafen die Grazer nur 1997 und 1998 (je 34).

– Der SK Sturm Graz erzielte sieben Weitschusstore – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga und bereits jetzt mehr als jedes andere Team in der gesamten vergangenen Saison. Der FC Blau Weiß Linz kassierte 4% seiner Gegentore (1 von 27) von außerhalb – der geringste Anteil 2023/24.

– Der SK Sturm Graz erzielte 13 Tore nach Standardsituationen – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Der FC Blau Weiß Linz erzielte 15 der 17 Bundesligatore aus dem laufenden Spiel heraus (88%) – nur der LASK hat einen höheren Anteil in dieser BL-Saison (91%).

Letztes Duell:

Sturm 4:1 BW Linz

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 1 (1 Sieg Sturm)

Verletzt/Angeschlagen: Tursch, Pasic / Jatta

Gesperrt: Niemand / Hierländer

Gefährdet: Niemand / Gorenc-Stankovic

Nächstes Spiel: BW Linz-WSG / Sturm-Altach



SCR Altach – SC Austria Lustenau

Sonntag 14:30, Cashpoint Arena, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Bei dieser Begegnung kommt es nicht nur zu einem Derby, sondern auch einem Krisenduell. Der SCR Altach hat dabei eine knackige Negativserie von sieben sieglosen Spielen im Gepäck und zeigt die Tendenz seit Wochen schon klar nach unten und dem Abstiegskampf. Zuletzt setzte es gegen Austria Klagenfurt eine 0:1 Heimniederlage, wo man mal wieder offensiv einfach viel zu harmlos agierte und zu wenig Torchancen kreierte. Nun wartet auf die Altacher ein Schlüsselspiel gegen den Tabellenletzten, wo man die Möglichkeit hätte den Polster auf den Lokalrivalen zu vergrößern und für etwas Ruhe im Umfeld zu sorgen.

Beim SC Austria Lustenau startete die Ära nach Ex-Trainer Mader genauso, wie sie zu Ende ging, nämlich mit einer Niederlage. Im Gastspiel beim SK Sturm zeigte man zwar im ersten Durchgang eine engagierte Leistung, konnte dem starken Gegner letztlich nicht genug Paroli bieten im zweiten Abschnitt. Man verlor allerdings nicht nur das Spiel, sondern mit Mittelfeldspieler Surdanovic einen Schlüsselspieler, der sich einen Kreuzbandriss zuzog. Damit nehmen die Personalprobleme der Vorarlberger kein Ende und macht die ohnehin schon schwere Situation noch prekärer. Doch genau hier lauert die Chance, dass man das Momentum mit einem Derbysieg kippt und eventuell beim Rivalen endlich den ersten Saisonsieg feiern kann, der unheimlich viel bedeuten würde.

Fakten:

– Der SCR Altach gewann im Hinspiel erstmals im fünften Duell in der Bundesliga gegen den SC Austria Lustenau (3-0 A) und blieb dabei auch erstmals ohne Gegentor (1U 3N). Der SC Austria Lustenau ist aber seit drei BL-Auswärtsspielen bei Klubs aus Vorarlberg ungeschlagen (1S 2U) und verlor nur das erste BL-Auswärtsspiel in Vorarlberg – im Oktober 1999 mit 0-2 bei Schwarz-Weiss Bregenz.

– Der SC Austria Lustenau holte jeden seiner drei Punkte in dieser Saison der Bundesliga in Auswärtsspielen (3U). In den beiden BL-Auswärtsspielen gegen den SCR Altach blieb Lustenau vergangene BL-Saison ungeschlagen (1S 1U).

– Der SCR Altach (5 von 10) erzielte die Hälfte der Treffer nach Standardsituationen (wie der SK Sturm) – kein Team hat einen höheren Anteil in dieser Saison der Bundesliga. Zwei der drei Altacher Treffer im Hinspiel fielen nach Standardsituationen (Eckball und Freistoß).

– Der SCR Altach schlug mit 237 Flanken aus dem Spiel heraus die meisten in dieser Saison der Bundesliga und hat mit 25% Flankengenauigkeit auch die geteilt höchste (wie der FC Red Bull Salzburg).

– Altachs Atdhe Nuhiu führte in dieser Saison der Bundesliga die meisten Zweikämpfe (305) sowie Luft-Zweikämpfe (191) und gewann jeweils auch die meisten (145 sowie 104).

Letztes Duell:

Lustenau 0:3 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 5 (1 Sieg, Altach, 1 Remis, 3 Siege Lustenau)

Verletzt/Angeschlagen: Bukta, Prietl / Maak, Devisate, Fridrikas, Surdanovic,

Gesperrt: Niemand / Diallo

Gefährdet: Gugganig / Niemand

Nächstes Spiel: Sturm-Altach / Lustenau-LASK

FK Austria Wien – LASK

Sonntag 17:00, Generali Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Acht ungeschlagene Spiele, über 800 Bundesligaminuten ohne Gegentor, beide dieser Serien nahmen beim FK Austria Wien am vergangenen Spieltag ein jähes Ende. Gegen den direkten Konkurrenten Wolfsberger AC setzte es eine unheimlich bittere 0:1 Pleite, die sicherlich vermeidbar gewesen wäre und mit der schlechten Chancenverwertung zu erklären ist. Damit ist man im Kampf um die Meistergruppe ins Hintertreffen geraten, da beinahe alle anderen Konkurrenten gewinnen konnte. Dadurch steigt auch der Druck auf die Violetten an und gegen den LASK ist man nun quasi zum Siegen verdammt, um nicht noch weiter zurückzufallen. Dafür wird man in der Offensive Tore brauchen, was den Violetten in den letzten beiden Spielen einige Punkte kostete.

Der LASK kehrte in der Liga nach der Pleite im Derby zurück auf die Erfolgsspur und bezwang den „Angstgegner“ WSG Tirol knapp mit 1:0. Dabei war die Leistung alles andere als berauschend und hatte man phasenweise Glück, sicherte jedoch letztlich die drei Punkte. Unter der Woche folgte der Ausflug beim großen FC Liverpool, wo man an der Anfield Road vorstellig wurde und sich eine saftige 0:4 Klatsche abholte. Nun darf man gespannt sein, ob die Oberösterreicher schnell wieder den Fokus auf die Liga richten können, wartet doch ein schweres Auswärtsspiel auf die Linzer und gilt es hier, alle Kräfte zu bündeln, um einen Punktegewinn oder einen Sieg einzufahren.

Fakten:

– Der LASK verlor nur eines der vergangenen 18 Spiele in der Bundesliga gegen den FK Austria Wien (11S 6U) – am 12. September 2021 im Heimspiel (0-2). In BL-Auswärtsspielen ist der LASK gegen Austria Wien seit acht Duellen ungeschlagen (4S 4U) – eine längere Serie gelang nur dem FC Red Bull Salzburg gegen die Wiener (aktuell 9).

– Der LASK holte 28 Punkte aus den ersten 15 Spielen in dieser Saison der Bundesliga – erstmals seit 2019/20 so viele (damals 38). Mehr als acht Siege aus den ersten 15 BL-Spielen holten die Linzer Athletiker in diesem Jahrtausend nur 2019/20 (damals 12).

– Der FK Austria Wien ist seit vier Heimspielen in der Bundesliga ohne Gegentor – erstmals seit 2009 so lange (damals 5). Die Wiener Austria blieb in fünf der ersten sieben BL-Heimspiele ohne Gegentor – erstmals in der Drei-Punkte-Ära und zuletzt 1990/91 (ebenfalls 5).

– Der FK Austria Wien kassierte nur 14 Gegentore in den ersten 15 Spielen in dieser Saison der Bundesliga – zuletzt in der Meistersaison 2012/13 so wenige (damals sogar nur 11).

– Der FK Austria Wien erzielte 36% der Tore nach Flanken aus dem Spiel heraus (5 von 14) – das ist der höchste Anteil eines Teams in dieser Saison der Bundesliga. Der LASK kassierte erst ein Gegentor nach einer Flanke aus dem Spiel – nur Salzburg (0) in dieser BL-Saison noch keines.

Letztes Duell:

LASK 2:0 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 155 (74 Siege Austria, 40 Remis, 41 Siege LASK)

Verletzt/Angeschlagen: Raguz, El Sheiwi, Wustinger, Plavotic / Taoui, Wiesinger

Gesperrt: Galvao / Niemand

Gefährdet: Jukic / Jovicic

Nächstes Spiel: Klagenfurt-Austria / Lustenau-LASK