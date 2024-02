Formtabelle: Bundesliga so eng wie noch nie

Die Formtabelle der Bundesliga in den letzten elf Runden – also im kompletten Durchgang, in dem jeder einmal gegen jeden spielte – zeichnet aktuell...

Die Formtabelle der Bundesliga in den letzten elf Runden – also im kompletten Durchgang, in dem jeder einmal gegen jeden spielte – zeichnet aktuell ein ausgesprochen enges Bild. Zwischen dem Ersten und dem Achten liegen in dieser Auswertung nur sechs Punkte.

Der Kampf um die Meistergruppe ist in der laufenden Saison wohl enger denn je – und auch an der Tabellenspitze geht es kurz vor der Punkteteilung knapper zu, als man es in der heimischen Bundesliga gewöhnt ist.

Betrachtet man den Vergleichszeitraum der letzten elf Bundesligarunden, so sieht man, dass die sechs besten Teams dieser elf Runden nur vier Punkte auseinander sind. Besonders auffällig ist die Stärke der Wiener Austria.

Rang Team Tordifferenz Punkte 1 Red Bull Salzburg +11 22 2 FK Austria Wien +10 22 3 SK Sturm Graz +6 21 4 LASK +4 19 5 SK Rapid +8 18 6 TSV Hartberg +7 18 7 SK Austria Klagenfurt -3 17 8 Wolfsberger AC +2 16 9 FC Blau-Weiß Linz -3 11 10 SC Rheindorf Altach -10 6 11 WSG Tirol -11 6 12 SC Austria Lustenau -21 4

Wie schwer es in der aktuellen Konstellation ist zu reüssieren zeigen auch die erzielten Tore. In den letzten elf Runden stellten Salzburg, Rapid und Hartberg mit je 18 erzielten Treffern die besten Offensiven, was einem Schnitt von nur 1,63 Toren pro Spiel entspricht. Über diesen doch recht langen Vergleichszeitraum mit selben Voraussetzungen für alle Teams, konnte sich also keine Mannschaft so richtig absetzen. Zwei Drittel der Liga performen gut, kein einziges Team sehr gut.

Meister der Effizienz ist die Austria, die für 22 Punkte nur 15 erzielte Tore benötigte. Die Veilchen waren allerdings defensiv das deutlich stabilste Team und kassierten nur fünf Gegentore, was 0,45 Toren pro Spiel entspricht. Ganze siebenmal hielten die Wiener die „Null“, zwischen dem 9. und dem 14. Spieltag kassierten die Violetten in sechs aufeinanderfolgenden Spielen überhaupt keinen Gegentreffer.

Ein völlig anderes Bild zeichnet aktuell allerdings die Expected Points Tabelle, was auch ein Zeichen dafür sein kann, dass die enge Ausgangslage in der Bundesliga einiges mit den Nerven der Spieler macht. Hier sieht man, dass mehrere Teams weit von der statistischen Erwartung entfernt sind – allen voran weiterhin Rapid, aber auch Altach, das am weitesten hinter Erwartung läuft.

Die hier abgebildete Expected Points Tabelle bezieht sich auf die komplette Saison:

Rang Team Tatsächliche Punkte Expected Points 1 SK Rapid 28 37,5 2 Red Bull Salzburg 41 37,3 3 LASK 34 31,9 4 SK Sturm Graz 39 30,8 5 SC Rheindorf Altach 17 27,7 6 FK Austria Wien 27 26,8 7 Wolfsberger AC 26 26 8 TSV Hartberg 30 25,3 9 SK Austria Klagenfurt 30 23,9 10 WSG Tirol 11 19,8 11 FC Blau-Weiß Linz 19 19,8 12 SC Austria Lustenau 6 8,9

Man darf sich in den letzten drei Runden des Grunddurchgangs also auf einen intensiven Kampf um die Plätze in der Meistergruppe einstellen. Die Formtabelle zeigt: Aktuell kann wohl tatsächlich jeder jeden schlagen…