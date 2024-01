Klagenfurts Top-Torschütze in Deutschland gefragt

Bei Austria Klagenfurt spielte sich im Herbst ein 24-jähriger Stürmer ins Rampenlicht, der bereits im Wintertransferfenster zurück in seine Heimat nach Deutschland wechseln könnte....

Bei Austria Klagenfurt spielte sich im Herbst ein 24-jähriger Stürmer ins Rampenlicht, der bereits im Wintertransferfenster zurück in seine Heimat nach Deutschland wechseln könnte. Für Peter Pacults Mannschaft wäre dies ein großer Verlust, andererseits aber auch die letzte Gelegenheit um eine Ablöse für den vielseitigen Angreifer einzustreichen.

Sinan Karweina ist dank seiner tollen Leistungen in der Hinrunde ein gefragter Mann. Der Deutsche, der im Nachwuchs des 1. FC Köln ausgebildet wurde und dann unter anderem beim MSV Duisburg und Türkgücü München auf Torjagd ging, wechselte im Sommer 2022 ablösefrei zu Austria Klagenfurt, was sich als sein bislang bester Karriereschritt erwies.

Der technisch starke und kombinationsfreudige Angreifer erzielte in der Hinrunde in 16 Einsätzen acht Tore und steuerte zudem sieben Assists bei und war damit an 15 der 23 Klagenfurter Tore direkt beteiligt. Nur bei acht Treffern war er demnach weder der Torschütze noch der Assistgeber.

Diese Zahlen betonen die Wichtigkeit Sinan Karweinas für das Klagenfurter Spiel und ein Abgang wäre nur schwer zu kompensieren. Andererseits läuft Karweinas Vertrag in Kärnten in diesem Sommer aus und diese Transferzeit ist die letzte Chance noch etwas Geld für den Angreifer zu lukrieren, sollte man es nicht schaffen seinen Vertrag zu verlängern.

Laut der Krone ist insbesondere Hansa Rostock aus Deutschlands zweiter Liga hinter dem Angreifer her. Für Karweina wäre dies nicht die schlechteste Option, da er beim aktuellen Tabellensechzehnten sicherlich viel Spielzeit bekommen könnte und sich so in Deutschland in die Auslage spielen könnte.

Bei Hansa Rostock hofft man mit dieser möglichen Verpflichtung einen Angreifer zu erhalten, der nicht viele Chancen für einen Treffer braucht. In dieser Saison glänzte Karweina mit Effizienz – bei einem xG-Wert von 4.32 erzielte er acht Treffer. Von seinen 35 Torschüssen gingen 57.1% auf das gegnerische Tor. Das sind sehr starke Wertung, wobei insbesondere die Expected-Goal-Zahlen im Laufe von mehreren Saison enger an den tatsächlich erzielten Toren liegen werden.