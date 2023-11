Austria-Fans: „Magere Kost, wichtiger Sieg“

Die Wiener Austria tat sich am Wochenende gegen den Tabellenletzten richtig schwer, holte aber nach einem Treffer des eingewechselten Jokers Alexander Schmid einen knappen...

Die Wiener Austria tat sich am Wochenende gegen den Tabellenletzten richtig schwer, holte aber nach einem Treffer des eingewechselten Jokers Alexander Schmid einen knappen 1:0-Heimsieg gegen den SC Austria Lustenau. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Gegen so extremst tiefstehende Gegner, die einen Bus vor dem Tor parken und leidenschaftlich kämpfen, ist es nun einmal sehr schwer. Und trotzdem war das unfassbar schlecht und mutlos. Schon in den ersten fünf Minuten dachte ich mir, dass da zu viele Querpässe, zu wenige Ideen und zu wenig Bewegung da ist. Leider blieb es 95 Minuten so. Selten bis nie eine mutige Idee, kaum Tiefenläufe, viel zu lange gebraucht, um den Ball zirkulieren zu lassen, zu ungenau in den Aktionen. In der zweiten Halbzeit war in der letzten Linie kaum Bewegung, das 3-3-4 am Ende klingt offensiv, bringt aber nichts, wenn die vorderste Viererkette sich kaum bewegt und Räume öffnet. Es ist nicht leicht in solchen Spielen, besonders wenn es das dritte Spiel in sieben Tagen ist. Und dennoch gibt es eine lange Liste von Möglichkeiten in solchen Spielen. Eine solche Möglichkeit sind Standards. Schön, dass eine davon sehr gut gekommen ist, denn auch so kann man ein Spiel gewinnen, in dem sonst nichts viel zusammenläuft. Es gibt nicht viel Positives, aber drei erfreuliche Dinge zum Schluss: 1. Kein Gegentor seit über 700 Minuten. 2. Fußball ist ein Ergebnissport und wir haben den nächsten Sieg verdammt noch einmal! 3. Die Einwechselspieler machen das schon seit mehreren Wochen sehr gut und auch heute trifft wieder ein Joker, spricht für unsere Bank. Alles in allem ist das besser als in Schönheit mit einem X zu sterben. Aber es war dennoch brutal anzusehen und aus dem Spiel hätten wir bis morgen Früh nicht getroffen. Bloß interessiert das ab morgen niemanden mehr.“

HwG: „Ich gestehe, ich hätte nicht gedacht, dass wir noch treffen. Freut mich sehr für den Alex! Wichtige drei Punkte, wenn man noch ums obere Playoff mitreden will.“

violet heat: „Wie schon im Vorbericht erwähnt: Erwartete Pflichtsiege sind schwer einzufahren. Super, dass es trotzdem gelungen ist. Hoffe auf baldiges Comeback von Fitz und Muki, dann wird es spielerisch wieder besser werden. Martins, Galvao und Handl waren wieder ein solides Bollwerk, Braunöder hat Schwung gebracht und wir haben endlich ein Standard-Tor gemacht. Welcome, Alex! Man hat auch gut sehen können, dass wir in der Passgenauigkeit und im Tempospiel Probleme haben. Das wird auch wieder besser.“

hope and glory: „Wichtiger und absolut verdienter Sieg! Es ist ja legitim so zu spielen wie Lustenau, nur es ist halt absolut kein Fußball. Mich freut es für Alex Schmidt, dass er getroffen hat! Braunöder und Handl die einzigen zwei, die die Pässe in die Tiefe gespielt haben. Der Rest mutlos. Kein Eins-gegen-Eins, kein Pass in die Tiefe. Aber gegen einen so tiefstehenden Gegner, der gar kein Interesse hatte auch nur ansatzweise mitzuspielen und mit Mann und Maus verteidigt, ist es auch sauschwer zu Chancen zu kommen.“

KidSune: „Finde wir hätten gleich mit Braunöder und Polster beginnen sollen, gegen Lustenau reicht doch ein defensiver Mittelfeldspieler. Und Polster ist einfach deutlich stärker, auch wenn er schlampig ist. Verstehe auch nicht warum so viel durch die Mitte gespielt wurde in einem System wo man gut über die Außen kommt? Vielleicht missverstehe ich aber auch die Taktik.“

KindausFavoriten: Wenn’s laaft, daun laaft’s. Beim nächsten Mal gegen so einen Gegner bitte mehr Bewegung zwischen den Linien, so wie Braunöder das gezeigt hat. Und genauere und schnellere Pässe wären halt auch nicht schlecht.“

QPRangers: „Heute hat man gesehen, dass es an spielerischer Qualität mangelt. Viel Ballbesitz, praktisch keine Torchancen in Halbzeit 1 und sehr wenige in Halbzeit 2. Lustenau war das defensivste Team nach Banja Luka das heuer hier war. 89 Minuten mit zehn Mann drinnen, Bälle weggedroschen. Erst am Ende hatten sie es extremst eilig. Aber ok, sie sind Letzter, was sollen sie anderes machen. War legitim, nur ist uns nichts eingefallen, keiner hat einen Gegner überspielen können, nur hin und her schieben und reinschupfen – hat nie geklappt. Es hat einen Eckball gebraucht aber gut, es ist so wie es ist, solche Spiele muss man auch erst mal gewinnen, da hätte sich vermutlich jeder schwer getan. Positiv waren Handl und Martins, Braunöder UND das Publikum. KEINE Pfiffe, eigentlich ein Wahnsinn bei der Austria, vor wenigen Jahren hätte es, vor 3000 bis 4000 Zuschauern schon zur Pause ein gellendes Pfeifkonzert gegeben, wären die Leute ausgezuckt und hätten einzelne Spieler übelst beschimpft. Das hat sich schon zum Besseren gewandelt…ebenso die Zuschauerzahl.“

Gizmo: „Ganz ganz magere Kost. Wenn Fitz nicht da ist sind wir ideenlos, dass es der Sau graust. Mund abwischen, drei Punkte mitnehmen und sich drauf freuen, dass im Bonusspiel gegen Salzburg meiner Meinung nach diesmal einiges drin ist.“

Groovee: „Vor 3 Monaten hätten wir so einen Kick 0:1 verloren. 3 Punkte! Alles andere heute lieber schnell vergessen.“

echter-austrianer: „Großteils magerste Schonkost. Es gibt Fußballspiele an die man sich zurecht nicht erinnert, das war eines. Umso bemerkenswerter, dass wir auch diese Punkte holen und die Null steht. Ab der 60sten war das Bemühen merkbar und Braunöder war der Motor. Sieg, drei Punkte, das ist alles was zählt!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:0-Sieg der Wiener Austria gegen den SC Austria Lustenau.