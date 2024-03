LASK-Coach Sageder: „Müssen auf unsere Stärken vertrauen“

Im letzten Auswärtsspiel des Grunddurchgangs in der ADMIRAL Bundesliga tritt der LASK die Reise nach Vorarlberg an. Die Athletiker nehmen am Sonntag (17.00 Uhr,...

Im letzten Auswärtsspiel des Grunddurchgangs in der ADMIRAL Bundesliga tritt der LASK die Reise nach Vorarlberg an. Die Athletiker nehmen am Sonntag (17.00 Uhr, live Sky Sport Austria) in der 21. Runde beim SCR Altach den nächsten Anlauf, den Einzug in die Meistergruppe zu fixieren.

Nach der ersten Saison-Heimniederlage vergangene Woche gegen den WAC richteten die Linzer die Blicke rasch wieder nach vorne, um den Grunddurchgang mit den Partien in Altach und gegen Salzburg positiv zu Ende zu bringen. Nach wie vor belegen die Schwarz-Weißen Rang drei, mit einem vollen Erfolg in Vorarlberg wäre der Mannschaft von Trainer Thomas Sageder der fünfte Einzug in die Meistergruppe in sechs Jahren auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

In der Frühjahrssaison holten die Linzer bislang zwei Zähler, das 0:1 gegen Wolfsberg war die einzige Niederlage in den jüngsten sechs Runden. Als gutes Omen könnte der bislang letzte dreifache Punktgewinn dienen, welcher beim 3:1 in Bregenz gegen Austria Lustenau ebenfalls im westlichsten Bundesland Österreichs gelang. Auch die zehntplatzierten Altacher warten noch auf den ersten Sieg im neuen Jahr und mussten sich zuletzt der Wiener Austria sowie dem TSV Hartberg jeweils knapp mit 1:2 geschlagen geben.

In der Bundesliga auswärts ungeschlagen

Der LASK nimmt die letzte Auswärtsreise im Grunddurchgang mit einer weißen Weste in Angriff. In sämtlichen zwölf Gastspielen in Altach in der höchsten Spielklasse entführten die Schwarz-Weißen zumindest einen Punkt, acht Mal verließ man den Platz als Sieger. Das letzte Gegentor in Altach liegt fast fünf Jahre zurück, seit dem 2:1 im März 2019 hielten die Linzer Schlussmänner ihren Kasten stets sauber. In vier der vergangenen fünf Auswärtsduellen setzten sich die Oberösterreicher mit einem 1:0-Erfolg durch.

Neben den verletzten Rene Renner, Ibrahim Mustapha und Ivan Ljubic müssen die Athletiker auch auf die für jeweils ein Spiel gesperrten Filip Stojkovic und Robert Zulj verzichten. Auf Altacher Seite dürfen Topscorer Gustavo Santos und Trainer Joachim Standfest – ebenfalls aufgrund einer Sperre – das Match lediglich in der Zuschauerrolle verfolgen.

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel:

„Wichtig wird sein, dass wir an uns glauben und wieder auf unsere Stärken vertrauen. In Altach werden wir erneut auf eine Mannschaft treffen, gegen die wir viele Ballbesitzphasen haben werden, dementsprechend gilt es, speziell im letzten Drittel sehr variabel zu agieren, um möglichst oft in gute Abschlusspositionen zu kommen. Zugleich müssen wir vor allem bei defensiven Standards und Umschaltsituationen sehr aufmerksam sein.“

Team-News:

Es fehlen: Renner, Mustapha, Ljubic, Zulj (gesperrt), Stojkovic (gesperrt)