LASK-Fans: „Als Außenseiter befreit aufspielen“

Auf den LASK warten zwei schwere Spiele, denn die Oberösterreicher treffen am morgen auf den SK Sturm, ehe kommende Woche RB Salzburg auf die...

Auf den LASK warten zwei schwere Spiele, denn die Oberösterreicher treffen am morgen auf den SK Sturm, ehe kommende Woche RB Salzburg auf die Linzer wartet. Was erwarten sich die Fans von der Partie gegen die Blackies, nachdem ihre Mannschaft vergangenes Wochenende beim 1:0-Sieg gegen Austria Klagenfurt zum ersten Mal im Jahr 2024 drei Punkte einfahren konnte. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

JochenGierlinger: „Wäre mit einem X schon zufrieden. Im Idealfall wieder mit einem Tor. Dann hätte man im oberen Playoff zumindest noch nicht verloren. Könnte schon zu einer etwas positiveren Wahrnehmung beitragen. In der aktuellen Lage muss man allerdings auch sagen, dass wir die nächsten zwei Spiele eher als bessere Trainingsspiele sehen sollten. Wichtig ist, dass die Offensive wieder in Schwung kommt. Die EC-Plätze hinter Sturm und Salzburg werden dann zwischen dem 21. April und 5 Mai ausgespielt.“

lasso: „Ja, die Mannschaft kickt sehr bescheiden, aber um einen fixen Startplatz in einer internationalen Gruppenphase – ich weigere mich mit der Möglichkeit, dass Rapid den Cup gewinnt auseinanderzusetzen – ist man nicht nur dabei, sondern geht dieses Rennen sogar aus der Pole Position an. Sturm ist auch mit den möglichen Sperren von Grund auf die bessere Mannschaft, aber das sind sie jetzt schon länger und dennoch liest sich die Bilanz gegen die Grazer sehr ordentlich. Erwartungen, dass es spielerisch wesentlich besser läuft halte ich für utopisch, aber ich erwarte eine Mannschaft die körperlich voll dagegenhalten kann. Dass Sturm drei Tage vorher ein intensives Cup-Spiel beim Konzern absolvierte, muss am Feld einfach sicht- und spürbar sein. Vielleicht hilft es dem Team nicht als Favorit das Feld zu betreten. Bei der Aufstellung würde ich mir wünschen, dass alle die ein wenig überdurchschnittlich kicken können in den ersten Elf stehen. Jeder Punktezuwachs wäre ein gewonnener.“

stone_islander: „Never Change a Winning Team… Dreierkette vom Wochenende daher beibehalten, da Ziereis sich als zentraler Mann eindeutig wohler fühlt und eine Klasse besser verteidigt als halbrechts. Links hast du eben keine andere Alternative als Andrade, der zudem einfach solider als Bello in der Defensive und auch im Passspiel ist. In der Innenverteidigung gibt es mit Siegtorschützen Luckendeder, den man nach einem Game-Winning-Goal nicht rausnehmen kann, Ziereis, Maxi drei absolute Startelfspieler. Zulj ist ohnehin kein Thema – weil verletzt – bezweifle ob der Infos, die so durchsickern, ob wir den im heurigen oberen Playoff nochmals sehen werden. Somit kann sich Sageder nur selbst ein Ei legen, wenn er groß ohne Not umstellt und einen eventuell aufkeimenden Flow innerhalb des Teams im Keim erstickt, weil vielleicht irgendwelche Signature-Transfers unbedingt Startelf stehen müssen.“

laskler89: „Ein Punkt aus den kommenden beiden Spielen wäre schon eine feine Sache, auf der man aufbauen könnte. Rapid spielt in Salzburg, die Woche darauf zuhause gegen Klagenfurt. Im Idealfall machen sie nicht mehr als drei Punkte.“

Traunseelaskler: „Ein bisschen verrückt ist es ja schon, dass wir am Sonntag mit einem Auswärtssieg tatsächlich die Chance hätten, wieder bis an zwei Punkte an Sturm heranzukommen. Nach den letzten Wochen halte ich dieses Szenario allerdings für äußerst unrealistisch und eher Partien, wie die letzten beiden in Graz am Ende der letzten und am Anfang dieser Saison für realistisch. Zudem wird Zulj mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weiterhin fehlen. Aber wer weiß, vielleicht können wir uns ja steigern, unsere Auftritte gegen stärkere Gegner sind in der Regel bekanntlich besser – wobei ich aufgrund der letzten Wochen dennoch äußerst skeptisch bin. Am vergangenen Sonntag hat man jedenfalls schon gemerkt, dass nach dem Heimsieg gegen Klagenfurt viel Last von den Spielern abgefallen ist, nachdem zuvor zahlreiche einfache Fehler das fehlende Selbstvertrauen und die vorhandene Verunsicherung aufgezeigt haben. Die gemeinsamen Jubelbilder nach dem Führungstreffer sowie nach Schlusspfiff haben auf mich jedenfalls den Eindruck vermittelt, wie wenn das Mannschaftsklima nach wie vor als gut bezeichnet werden kann! Wir gehen als klarer Außenseiter in diese Partie – ich hoffe, dass uns das gut tut und wir befreiter aufspielen können als zuletzt!“

LASK1965: „Das Cup-Spiel von Sturm war verglichen mit unserem Kick momentan eine andere Welt, was Sturm auf den Platz bringt. Wirklich brutal stark. Aber unsere Jungs werden denen am Sonntag mit der destruktiven Spielweise schon wieder jegliches Selbstvertrauen nehmen.“

Kapuzenboi: „In den nächsten zwei Spielen gibts nix zu verlieren. Niemand erwartet momentan etwas von uns. Erwartungsdruck ausblenden, dann schießt uns Ljubicic das Siegtor. Lawal hält uns die null. Bin positiv gestimmt. FORZA ASK.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der LASK-Anhänger vor dem Spiel gegen den SK Sturm.