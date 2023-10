LASK-Fans: „Es ist derzeit keine runde Geschichte“

Der LASK verlor am Wochenende das Bundesligaspiel gegen den WAC mit 1:2 und verlor damit die beiden Spitzenteams in der Liga, RB Salzburg und...

Der LASK verlor am Wochenende das Bundesligaspiel gegen den WAC mit 1:2 und verlor damit die beiden Spitzenteams in der Liga, RB Salzburg und den SK Sturm, weiter aus den Augen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen, die nun nur noch drei Punkte Vorsprung auf einen oberen Playoff-Platz hat. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LASK1965: „Alles in allem ist das einfach zu wenig. Ja auch diesmal waren 20 gute Minuten zu sehen. Aber es gelingt einfach nicht, das Mal über die gesamte Spieldauer abzurufen. Das frustriert. Und dass heute entweder ein Gegentreffer oder eine Systemumstellung reicht um unsere Jungs komplett außer Tritt zu bringen, stimmt schon auch wieder nachdenklich. Ganz allgemein gesprochen, habe ich einfach nicht das Gefühl, dass das derzeit eine runde Geschichte ist und die ganze Gaudi einfach nicht harmonisch ist. Ich hoffe schon, dass man das jetzt dann Mal nachhaltig über eine längere Dauer hinbekommt. Der Kampf um das OPO wird in dieser Form hart, beinhart.“

Urfahraner: „Enttäuschende, verdiente Niederlage gegen biedere Wolfsberger. Zwei Kicker haben gereicht um unsere Defensive ein ums andere Mal auseinanderzunehmen.“

GH78: „Die Leistung heute war nicht adäquat. Wenn Andrade und Horvath nicht ihre Leistung bringen wird’s aktuell schwierig beim LASK. Das Defensivverhalten war heute wirklich schlecht. Bezeichnend die Szene wo fünf von uns gegen die zwei Stürmer verteidigen und dann der Stürmer dennoch freisteht. Viele technische Fehler heute. Bezeichnend dabei die beiden Szenen wo es der LASK-Spieler nicht schafft nach dem Einwurf den Ball zum Einwerfer zurückzuspielen.“

commando ultras 1: „Jaj, man sieht von Spiel zu Spiel die Handschrift von neuem Trainer. Ich wäre froh, wenn ich den nicht mehr sehen müsste. Schlaftablette ohne das Interview gesehen zu haben wahrscheinlich wieder die Spieler seine Idee nicht umgesetzt.“

Fuasboi: „Irgendwie erinnern mich unsere Leistungen an die Österreich-Matches unter Foda. Kaum erkennbaren Plan und null Feuer und Leidenschaft. Gestern sind wir nach dem Gegentor komplett auseinandergefallen. Schlimm zum Anschauen! Vom Gefühl her passt es mit Sageder nicht, aber ich lasse mich gerne überraschen.“

UdoH; „In Summe eine bittere Niederlage, die auch (einzeln gesehen) mal passieren kann. Sie zeigt aber auch auf, dass wir bei weitem keine Top-Mannschaft in der Liga sind, sondern einer von vier bis fünf Anwärtern, die hinter Salzburg und Sturm um Platz 3 spielen. Top-Mannschaften sind nämlich fähig solche Spiele trotz allem für sich zu entscheiden. Dennoch möchte ich Sageder heute nichts vorwerfen. Er hat auf die Vorkommnisse reagiert (Wechsel Ziereis/ Taloverov, Dreifachwechsel zur Pause, Umstellung auf 4-4-2 in Überzahl). Diesbezüglich darf man ihm heute nichts vorwerfen. Ich habe aber nach zwei Runden gesagt, dass ich für Sageder eine Gnadenfrist bis zur 2. Länderspielpause sehe. Durch das 0:0 gegen Hartberg und der heutigen Niederlage steht uns gegen Altach ein 6-Punkte-Spiel gegen Altach bevor, bei dem Mittelfeldmotor Horvath gesperrt ist. Gemäß meiner Ansage, werde ich erst nach Toulouse und Altach eine Gesamtanalyse abgeben. Da Fußball aber ein Ergebnissport ist, bin ich bei Anschober: „Die nächste Woche wird entscheidend sein.“

Crisp: „Das aberkannte Tor brachte die Wende. Danach funktionierte gar nichts mehr. Fehler von Lawal sehr bitter. Schätze ihn sonst sehr.“

Traunseelaskler: „Am Einsatz hat es heute nicht gelegen, der hat gestimmt. Mit dem möglichen Führungstreffer läuft das Spiel vermutlich auch ähnlich wie die letzten Duelle gegen den WAC. Dennoch ist die Niederlage vollkommen verdient. Ein Grund ist natürlich die furchtbare Defensivleistung – da waren viel zu viele Stellungsfehler und Unkonzentriertheiten dabei, man hat es den wendigen WAC-Stürmern (deren Qualitäten im Vorfeld ja eigentlich bekannt war) viel zu einfach gemacht. Zudem war unser Offensivspiel insbesondere nach der Führung viel zu hektisch. Direktes Spiel schön und gut, aber manchmal hätte uns etwas mehr Ruhe meiner Meinung nach gut getan – zudem war unser Spiel stellenweise etwa mit den immer gleichen hohen Bällen durchschaubar.“

