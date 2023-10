CL-Vorschau: RB Salzburg will zuhause nachlegen

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch heute zwei Partien näher betrachten. Wir blicken nach Salzburg und Neapel und wollen mit einer kleiner Vorschau...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch heute zwei Partien näher betrachten. Wir blicken nach Salzburg und Neapel und wollen mit einer kleiner Vorschau die Vorfreude auf die bevorstehenden Spiele wecken.

RB Salzburg – Real Sociedad

Di. 3.10. 2023, 18:45 Uhr

Der heutige Champions-League-Spieltag startet für RB Salzburg bereits um 18:45 Uhr. Zu Gast ist Real Sociedad aus Spanien, das in der vergangenen Saison in der La Liga Platz 4 erreichte. In der Mannschaft befinden sich einige bekannte Spieler, die fußballinteressierte Fans aus Österreich sicherlich kennen werden. Links hinten agiert normaler Weise etwa Kieran Tierney, der leihweise vom Arsenal FC kam. Die Gunners-Leihgabe verletze sich aber am Samstag beim 3:0-Sieg gegen Athletic Bilbao und wird gegen Salzburg nicht spielen können. Martín Merquelanz wird aufgrund einer Knieverletzung ebenfalls fehlen, während Arsen Zakharyan aufgrund einer Viruserkrankung fraglich ist.

Rechtsaußen befindet sich der japanische Nationalspieler Takefusa Kubo hervorragend in Form. Der 22-Jährige steht bereits bei fünf Ligatoren in der neuen Saison. Das Glanzstück der Basken ist sicherlich das Mittelfeld, wo mit dem 17-fachen spanischen Nationalspieler Mikel Merino und dem zweifachen Nationalspieler Martín Zubimendi enorm viel Qualität besteht. Bekannt ist natürlich auch Real Sociedads Kapitän Mikel Oyarzaba, der am linken Flügel für viel Torgefahr sorgt.

Real Sociedad verfügt für La-Liga-Verhältnisse über einen sehr jungen Kader, was auf die gute Nachwuchsarbeit zurückzuführen ist. Man setzt in erster Linie auf regionale Talente, scheut sich aber im Gegensatz zu Athletic Bilbao nicht davor auch Legionäre zu holen. In die aktuelle Saison starteten die Basken mit drei Unentschieden, ehe sie nach einem 5:3-Sieg gegen Granada mit 1:2 gegen Real Madrid die einzige Saisonniederlage einfuhren. Seitdem zeigt die Formkurve aber nach oben – nach einem Unentschieden im ersten CL-Gruppenspiel gegen Inter gewann man die nächsten drei La-Liga-Partien und liegt damit am fünften Tabellenplatz.

Die Salzburger werden sich über ihren Saisonauftakt auch nicht beschweren. So wie Real Sociedad gab man heuer nur eine (überraschende) Niederlage gegen Blau-Weiß Linz ab und holte neben einem Unentschieden gegen den SK Sturm ansonsten bereits zehn Pflichtspielsiege. Beachtlich war dabei natürlich der Auswärtssieg gegen Benfica, der für einen idealen Start in die CL-Gruppenphase sorgte.

SSC Neapel – Real Madrid

Di. 3.10. 2023, 21:00 Uhr

Der italienische Meister empfängt heute Abend den spanischen Vizemeister und wir können uns auf eine richtig interessante Partie freuen. Nachdem der SSC Neapel in der vergangenen Saison das Maß aller Dinge war, verlief der Start in die neue Saison aus mehreren Gründen nicht ideal. Einerseits konnte man drei von sieben Serie-A-Partien nicht gewinnen und weist damit nun vier Punkte Rückstand auf die beiden Mailänder Vereine auf, andererseits verscherzte man es sich mit Starstürmer Victor Osimhen, nachdem einer der Social-Media-Beauftragten idiotische Videos auf TikTok hochlud, in denen der Torschützenkönig der vergangenen Saison beleidigt wurde.

Real musste sich nur einmal in dieser Saison geschlagen geben, als man gegen den Stadtrivalen Atletico Madrid mit 1:3 verlor. Ansonsten gewann man neben den verbleibenden sieben Ligaspielen auch den Auftakt in die Königsklasse gegen Union Berlin knapp mit 1:0, als Bellingham spät in der Nachspielzeit doch noch das Goldtor erzielte. Die gute Nachricht aus österreichischer Sicht: David Alaba ist höchstwahrscheinlich wieder fit und wird voraussichtlich neben Rüdiger in der Innenverteidigung beginnen. Mit Thibaut Courtois, Eder Militao und Arda Guler muss Trainer Ancelotti dennoch ein paar Spieler vorgeben. Auf der Gegenseite fehlen Amir Rrahmani, Juan Jesu und Pierluigi Gollini. So wie Real Madrid startete auch der SSC Neapel mit einem knappen Sieg gegen Sporting Braga in die Gruppenphase.

