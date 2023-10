LASK-Fans: „Glückliche, aber sehr wertvolle Punkte“

Der LASK gewann gestern dank eines Last-Minute-Treffers von Robert Zulj mit 1:0 gegen den SCR Altach. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu...

Der LASK gewann gestern dank eines Last-Minute-Treffers von Robert Zulj mit 1:0 gegen den SCR Altach. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu dem knappen Sieg ihrer Mannschaft sagen und ob sie zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft sind. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Bohemian Flexer: „Puh, das war großteils wieder mal eine sehr schwere Kost. Am Ende zählen die enorm wichtigen drei Punkte, aber es fehlt an allen Ecken und Enden.“

cheesy1987: „Die letzten 20 Minuten waren ok. Fazit: Glücklicher Sieg und Goigi in die Startelf. Auch Michorl hat sich einen Kaderplatz verdient.“

LASK1965: „Ich freu mich für die Mannschaft, dass man heute die wichtigen drei Punkte einfahren konnte. Das Spielglück war jetzt in den letzten beiden Heimspielen auf jeden Fall auf unserer Seite. Sowohl Hartberg, als auch Altach heute, hätten das Spiel auch durchaus zu ihren Gunsten entscheiden können. Hinten teils Fehler zum Haare raufen. Keine Ahnung was mit Taloverov heute los was. Der hat beim Rausspielen teilweise schwerste Böcke geschossen. Aber jetzt lassen wir Mal das Positive stehen und das ist ein Zu-Null-Heimsieg. Nach der Länderspielpause muss da aber definitv deutlich mehr kommen. Die Argumentation Sageders in Bezug auf Michorl ist halt absolut unschlüssig wenn man sich ansieht wer da den Vorzug bekommt. Weder Horvath, noch Ljubic, noch Jovicic sind jünger als Michorl. Dass Horvath absolut fix gesetzt sein muss, darüber braucht man nicht streiten. Aber alle anderen Konkurrenten um den zweiten Platz im zentralen Mittelfeld sehe ich in keiner Weise über Petzi.“

LASK08: „Gott sei Dank mit extrem viel Glück die 3 Punkte in Linz behalten. Und ja, Tobias Lawal hatte einen Fehler gegen den WAC, aber ansonsten bisher bärenstark in dieser Saison. Bravo.“

Steely Dan: „Besonders nach europäischen Auswärtsspielen ist es ganz schwierig, 3 Tage später mental zu 100% wieder da zu sein. Selbst Weltklassemannschaften hab da immer wieder Probleme. 3 Punkte sind’s am Ende des Tages geworden, mir ist es heute echt egal, wie die zustande gekommen sind.“

Crisp: „Sehr wichtiger Sieg! Goiginger und Lawal „men of the match“. Aber warum musste Lawal oft retten? Unnötige Sachen zugelassen! Das zentrale Mittelfeld hätte bis zur Michorl Einwechslung draußen bleiben können, die haben keinen Auftrag gehabt. Darboe hat mir leider nicht gefallen. Immer mit einem Fuß lässig sein spielts nicht bei attackierendem Gegenspieler. Zurück, Fehlpass oder verzettelt. Leider hat sich in Halbzeit 1 sowohl offensiv als auch defensiv niemand für den Ball zuständig gefühlt! Ljubicic tut mir so leid! Er rackert oft, macht auch oft gute Aktionen (allein wie er den Ball links für sich selbst durchgelassen hat war herrlich!) aber im entscheidenden Moment verkackt er’s immer! Das geht nicht für einen Stürmer seiner Position und seines Formats…“

Captain_Spaulding: „Darboe gefällt mir von den Anlagen schon sehr, sehr gut. Wenn der in der Liga ankommt, kann er ein sehr wertvoller Achter werden. Der hat schon was Besonderes. Ihm muss man nach der Verletzung ein wenig Zeit geben um anzukommen. Zudem hat er generell nicht sehr viel Matchpraxis. Bin gespannt was von ihm noch kommt. Halte persönlich (wie man vlt merkt) sehr viel von ihm.“

Strafraumkobra: „Der absolut notwendige Pflichtsieg ist geglückt. Goiginger war ein Aktivposten, der in Zukunft einfach mehr spielen muss. In Summe war es über weite Strecken ein zerfahrenes Spiel mit einigen individuellen Patzern, aber geschenkt. Heute zählen nur die drei Punkte.“

Youngle90: „Spiel an sich war nicht gut. Umso wichtiger, dass wir da noch einen Dreier holen konnten. Nach mittlerweile 10 Runden kann man auch schon mal das erste Resümee ziehen. 18 Punkte sind durchaus solide, das spricht eindeutig für Sageder und seine Aussage, man müsse die Defensive stabilisieren. Das ist ihm und seinem Trainerteam hervorragend gelungen. Auf der anderen Seite steht die mehr als maue Offensivabteilung. Ohne Zulj wäre da noch mehr tote Hose als ohnehin schon. Ich hoffe, dass sich die Neuerwerbungen bis zum Winter fangen und auch dieses Problem gelöst wird. Dann steht einer Topplatzierung nix im weg.“

Traunseelaskler: „Ich bin zufrieden, diese drei Punkte können sehr wertvoll sein. Ich hatte eigentlich über das gesamte Spiel (insbesondere in der zweiten Hälfte) das Gefühl, dass wir das Spiel unter Kontrolle hatten. Unser Problem sind dann unsere schwerwiegenden Patzer in der Defensive, weswegen auch die Altacher heute wieder zu mehreren Großchancen gekommen sind. Dazu fehlt weiterhin die offensive Durchschlagskraft, wobei wir bis zum Strafraum teilweise schon wieder bessere Aktionen hatten, im Sechzehner dann aber zumeist einfach zu ungenau oder unsicher waren. Insofern ein etwas eigenartiges Spiel, wir hatten die Spielkontrolle, aber Altach durch unsere Fehler die klar besseren Chancen. Sturm beispielsweise hatte beim Spiel in Altach nur wenig Kontrolle, war eigentlich die schlechtere Mannschaft und ist nur glücklich zu einem Auswärtssieg gekommen. Insofern bin ich mit den drei Punkten heute trotz des benötigten Spielglücks wirklich zufrieden, insbesondere in Anbetracht der vergangenen durchwachsenen und intensiven Wochen sowie des Fehlens von Horvath, Renner und Luckeneder. Jetzt kann man etwas beruhigter in die Länderspielpause gehen und da hoffentlich auf den vorhandenen positiven Aspekten aufbauen. Das war heute keine Glanzleistung, aber ich habe das Stadion mit einem guten Gefühl verlassen!“

