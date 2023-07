RB Salzburg verliert Testspiel gegen Nordsjaelland

Der FC Red Bull Salzburg muss sich dem dänischen Vizemeister FC Nordsjaelland in einer Testpartie letztlich mit 0:2 geschlagen geben. ZUM SPIEL: Zum Abschluss des...

Der FC Red Bull Salzburg muss sich dem dänischen Vizemeister FC Nordsjaelland in einer Testpartie letztlich mit 0:2 geschlagen geben.

ZUM SPIEL:

Zum Abschluss des Trainingslagers schickte Trainer Matthias Jaissle wieder zwei verschiedene Aufgebote in den beiden Halbzeiten auf den Rasen (einzig Philipp Köhn spielte durch), womit zum einen die Belastung nach einer langen Trainingswoche gesteuert und gleichzeitig jedem Kaderspieler Spielpraxis gewährt werden konnte. Dabei trugen vor allem die Akteure in der ersten Hälfte immer wieder sehenswerte Angriffe vor, blieben im Abschluss allerdings glücklos. So verbuchten Amar Dedic (per Kopf), Karim Konate (aus spitzem Winkel) und Dorgeles Nene (Klärung vor der Linie) die besten Chancen, mussten aber zusehen, wie Nordsjaelland auf der Gegenseite der Treffer gelang. Ähnlich verhielt es sich in den zweiten 45 Minuten – die Dänen nutzen ihre Chance, während die neu formierte Jaissle-Elf um den Anschluss bemüht war, jedoch die Durchschlagskraft vermissen ließ.

AUFSTELLUNG:

Köhn; Piatkowski (46. Morgalla), Baidoo (46. Solet), Pavlovic (46. Okoh), Ulmer (46. Ludewig); Dedic (46. Yeo), Gourna-Douath (46. Tijani), Jano (46. Forson), Kjaergaard (46. Sadeqi); Nene (46. Lechner), Konate (46. Ratkov)

SCHIEDSRICHTER:

Florian Jäger

WAS MAN SONST NOCH WISSEN SOLLTE:

Folgende Spieler der Roten Bullen waren heute nicht im Einsatz: Nicolas Capaldo (Handgelenksverletzung), Douglas Mendes (Oberschenkel) und Lukas Wallner (Gehirnerschütterung) sowie Sekou Koita , Nico Mantl , Roko Simic und Ignace van der Brempt (steigen am Dienstag ins Training ein), Mamady Diambou und Oscar Gloukh (Urlaub bis 20.07.) bzw. Fernando , Daouda Guindo , Dijon Kameri , Noah Okafor , Justin Omoregie und Luka Sucic (alle rekonvaleszent).

(Handgelenksverletzung), (Oberschenkel) und (Gehirnerschütterung) sowie , , und (steigen am Dienstag ins Training ein), und (Urlaub bis 20.07.) bzw. , , , , und (alle rekonvaleszent). Auch heute waren mit Leandro Morgalla , Zeteny Jano , Dominik Lechner und Mohammad Sadeqi wieder vier Youngsters des FC Liefering im Einsatz.

, , und wieder vier Youngsters des im Einsatz. Moussa Yeo wurde vom FC Liefering hochgezogen und ist ab sofort Teil des Kaders der Roten Bullen.

wurde vom hochgezogen und ist ab sofort Teil des Kaders der Roten Bullen. Die Schützlinge von Matthias Jaissle haben nun zwei Tage frei .

. Am nächsten Samstag, den 15.07. findet ein Testspieldoppel statt. Um 10:30 Uhr (neue Ankickzeit) steht in Anif ein Duell mit dem Hamburger SV an, um 15:00 Uhr trifft man in Eugendorf auf den 1. FC Slovacko.

STIMMEN NACH DEM SPIEL:

Matthias Jaissle: „In erster Linie ging es darum, dass wir nach der intensiven Woche gut durchkommen. Dass die Beine nicht ganz so frisch sind, ist klar. Taktisch wollten wir einiges in der Umsetzung sehen, das ist uns phasenweise auch schon sehr gut gelungen. Es ist aber natürlich schwer, wenn der Akku nicht mehr ganz voll ist und du auf einen spielstarken Gegner triffst. Wir wollten trotzdem früh anpressen – daran werden wir Training noch ansetzen. Alles in allem fällt das Fazit, auch was die Trainingswoche angeht, dennoch positiv aus.“

Andreas Ulmer: „Wir hatten heute Momente, wo wir in gute Ballgewinn- und Umschalt-Situationen hätten kommen können, aber nach einem intensiven Trainingslager haben uns da teilweise Kleinigkeiten gefehlt. Insgesamt haben wir die Inhalte vom Trainer im Training und phasenweise auch im Spiel heute gut umsetzen können. Klar will man so ein Testspiel gewinnen, aber wir können daraus einiges mitnehmen.“