Rapid-Fans: „Hartberg ist genauso im Eck wie wir“

Der SK Rapid trifft im Nachtragsspiel auf den TSV Hartberg und sollte nach den letzten Leistungen dringend anfangen Punkte zu sammeln, wenn man ins obere Playoff will. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

b3n0$: „Gar keine Lust auf die Partie. Für das Vaduz-Debakel, wegen dem man diese Partie verschoben hat, gehört hier eigentlich ein Dreier her, nur ist im Allianz-Stadion aktuell kein Licht am Ende des Tunnels zu erkennen und gegen Hartberg haben wir gefühlt noch nie daheim gewonnen, auch wenn die zurzeit genauso im Eck sind wie wir. Die Kulisse könnte denkwürdig werden.“

Green_White Anfield Devil: „Hinfahren, enttäuscht werden und wieder heimfahren. Business as usual. Ich erwarte mir nix mehr, die Mannschaft und Barisic sind an dieser Situation mindestens genauso schuld, wie da Ferdl.“

Glaukom2: „Rapid hat vier der letzten sechs Spiele verloren. Hartberg war noch schlechter mit fünf Niederlagen. Es kommt also zum Aufeinandertreffen von zwei äußerst formschwachen Mannschaften. Mit einem Sieg wäre man zumindest über dem Strich. Die Vorzeichen für die Unpartie des Jahres wären gegeben. Denn wer denkt schlimmer geht‘s nimmer, bei Rapid geht‘s immer. Ich tippe trotzdem auf einen Rapid Sieg – 2:1. Ich werde mir KEINE Stadionbesuchspause gönnen und mich auf ein Hardcore-Partie einstellen. Es gäbe zwar Wichtigeres zu tun, aber in der schlimmen sportlichen Krise in der sich Rapid derzeit befindet will ich meinem Herzensverein die Unterstützung nicht verwehren. In schlechten Zeiten sieht man wer zum Verein steht und wer nicht.“

Irgendeiner: „Wir werden von Beginn an konzentriert auftreten und souverän 3:0 gewinnen. Damit rauf auf Platz 5 und hoffentlich beruhigen sich ein paar Gemüter wieder.“

valery: „Das muss gewonnen werden, sonst brennt der Hut; hoffe irgendwie auf einen knappen Sieg, auch wenn wir uns gegen Hartberg immer schwertun.“

Zuckerhut: „Wichtiges Spiel, um nicht auch noch ganz nach unten näherzukommen. Ändern wird sich nix, selbst wenn Rapid 5:0 gewinnen würde.“

Schwemmlandla3: „Gute Chance für Hartberg auf big points gegen einen direkten Konkurrenten. Werde die Zeit irgendwo anders nutzen. Emotionslos etwaige Tore via Ticket hinnehmen und das war alles zu diesem Spiel.“

ImmerWiederRapidWien: „Nicht wie gegen Klagenfurt die erste halbe Stunde verschlafen, in solchen Situationen auch mal den weiten Ball spielen und nicht alles spielerisch lösen, bitte von Anfang an den Druck aufbauen, wie man nach 30 Minuten heute begonnen und dann vor allem in der 2. Halbzeit fortgeführt hat und noch konkreter vor dem Tor werden, dann wird das am Mittwoch ein verdienter Sieg werden.“

TheMichii: „Einzig Positives ist, dass Hartberg derzeit komplett außer Form ist und nur aufs Maul bekommt.“

Djfun78: „Vermute mal Hartberg spielt am Anfang Pressing, schießt mindestens ein Tor und wir rennen dann xx min an.“

rabbitmountain: „Ich habe auf einen Rapid-Neustart heute gegen Klagenfurt gehofft. Dann muss er halt gegen Hartberg erfolgen.“

Rapid_Wien: „Wichtiges Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im unteren Playoff. Aufstellung egal! Ich erwarte mir von dieser Mannschaft nur noch, dass sie unseren SK Rapid nicht zum Abstieg führt!“

