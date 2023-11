LASK-Fans: „Wir kommen so richtig auf Betriebstemperatur“

Der LASK gewann gestern das Heimspiel gegen den SK Sturm mit 3:1 und fuhr nach einer turbulenten und intensiven Partie drei wichtige Punkte gegen...

Der LASK gewann gestern das Heimspiel gegen den SK Sturm mit 3:1 und fuhr nach einer turbulenten und intensiven Partie drei wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten ein. Nachdem wir uns die Kommentare der Sturm-Fans ansahen, wollen wir nun schauen was die LASK-Anhänger zu dieser Partie sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Traunseelaskler: „Somit im neuen Stadion in der Liga bisher weiterhin nur gegen Salzburg zwei Mal verloren, gegen Rapid und Hartberg je einmal remisiert und ansonsten alles gewonnen (11 Siege). In dieser Saison noch ungeschlagen bei lediglich zwei Gegentreffern. Es ist einfach schön, dass wir wieder eine echte Heimmacht sind, wie zuletzt wohl in der Aufstiegssaison in Pasching! Und zum Rasen: Ich hätte nicht gedacht, dass der in der kurzen Zeit bereits wieder so gut hinzubekommen ist, da hat man in der Länderspielpause wirklich gute Arbeit geleistet!“

Urfahraner: „Sieben Punkte gegen die großen Drei ist sehr stark und hätte ich für unmöglich gehalten. Aber alle sieben Punkte waren hochverdient. Die Mannschaft steht kompakt und stabil. Aber jetzt gilts gegen die vermeintlich kleineren, tieferstehenden Mannschaften genau da anzuschließen. Denn da hat mich Mannschaft diese Saison noch nicht überzeugt.“

UdoH: „War eine sehr kompakte und starke Leistung der Mannschaft und auch der Spielverlauf hatte es gestern gut mit uns gemeint. Das darf bei Spielen auf Augenhöhe aber auch so sein… Schade ist auch, dass Zulj eine völlig unnötige gelbe Karte kassiert hat und uns im Derby fehlt. Das ist schon eine herbe Schwächung. Aber vorerst gilt es den Blick auf das Spiel der letzten Chance am Donnerstag zu richten, wo wir nach den bisherigen Leistungen und Ergebnisse man mit breiter Brust reingehen können. Die Vorfreude ist da und ich hoffe mir die ersten drei Punkte in unserer Gruppe!“

Bohemian Flexer: „Taloverov erinnert mit seiner harten Zweikampfführung immer mehr an Tymostschuk. Haut sich in jedes Duell mit allem was er hat, solche Typen mit 110% Einsatz kann man nicht genug haben, dazu packt er auch immer wieder gerne die Flex aus. Ein Spieler mit großem Potenzial, der aber auch noch einiges zu lernen hat – hoffentlich gelingt ihm bei uns der Durchbruch.“

Bohemian Flexer: „Was für ein Match, da war einfach alles dabei, schon in Halbzeit 1! Sehr wichtiger und vor allem absolut verdienter Sieg, was für eine tolle Mannschaftsleistung!“

LASK08: „Horvath und Zulj hat man heute direkt die Frische angemerkt. Da nimmt man den Murks in Kapfenberg doch gern in Kauf.“

LASK1965: „Sturm ist in allen drei Bewerben voll auf Kurs. Hat in einer schwierigen EL-Gruppe realistische Chancen auf den Aufstieg, steht im Cup unter den besten Acht und ist in der Liga zwei Punkte hinter dem Tabellenführer. Ich fand Sturm gestern auch überraschend harmlos, daraus Schlüsse zu ziehen, dass sie den Zenit bereits überschritten haben, würde ich jedoch nicht. Eine kleine Herbstdepression gibt’s auch im Fußballsport immer wieder Mal zu beobachten. Unser Spiel hingegen kommt erst so richtig auf Betriebstemperatur. Das war gestern von der 6. bis zur 95. Minute durchwegs souverän und Sturm kam eigentlich nie in die Nähe eines Auswärtssieges. Lediglich rund um den Anschlusstreffer verlor man für kurze Zeit etwas die Spielkontrolle ohne Sturm hier aber wirkliche Chancen zu bieten. Der Schiedsrichter bzw. die Männer im Kammerl waren aber ein absoluter Witz und bei den „großen“ Entscheidungen dann mit dem (un)glücklicheren Händchen zu unseren Gunsten. Wäre ich Sturm Fan, ich wäre auch sauer, ob des gegebenen Elfers für uns und des nichtgegebenen Elfers für Sturm. Aber so ist der Sport. Dass dem VAR nach solchen Spielen in irgendeiner Weise die Daseinsberechtigung zugestanden wird, ist für mich dann einfach nur mehr lächerlich. Auch wenn wir in der 5. Minute vom VAR profitiert haben.“

Lasso: „Die Achse Lawal, Andrade, Horvath und Zulj wieder absolut auf Höhe des Geschehens. Wenn dann noch Rollenspieler wie Usor oder Ljubic (!) performen, kommt ein hochverdienter Sieg gegen den bisherigen Tabellenführer raus. Seit der Länderspielpause eine Mannschaft, die unheimliche Freude bereitet.“

Der Lehrer: „Zum Spiel gestern ist denke ich fast alles gesagt. Super Leistung. Ich möchte auch mal Usor loben, der Spielt echt gut in den letzten Spielen und rackert noch mehr.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 3:1-Sieg des LASK gegen den SK Sturm.