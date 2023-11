Sturm-Fans: „Schwache Leistung und schwache Schiedsrichter“

Der SK Sturm verlor gestern das Spitzenspiel der österreichischen Bundesliga gegen den LASK mit 1:3. Wir wollen uns ansehen wie die beiden Fanlager das...

Der SK Sturm verlor gestern das Spitzenspiel der österreichischen Bundesliga gegen den LASK mit 1:3. Wir wollen uns ansehen wie die beiden Fanlager das Spiel sahen und fangen mit den besten Kommentatoren der Gäste-Fans an. Was sagen die Sturm-Anhänger zur Niederlage gegen den LASK? Alle Beiträge stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtes Fußball-Diskussionsforum.

paytv23: „Schlüsselmoment war wohl das aberkannte Tor nach dem Elfer. So hätte man zumindest die erste Hälfte ruhig runterspielen können und sich und aufs Kontern verlassen. Auswärts gegen den LASK in Zugzwang zu kommen, hat denen in die Hände gespielt. Heute hätte es wohl den ersten Anzug gebraucht um noch was mitzunehmen. Also Kite und Jatta an Bord.“

GORILLA: „Bei uns probiert jeder ständig das Eins-gegen-Eins, obwohl unzählige Spieler freistehen. Johnston beim Zurücklaufen hat auch immer Hobbykicker-Vibes. Wir sind echt in einer schwierigen Phase aktuell.“

Sohnemann: „Ich hoffe man spricht nach dem Spiel die wahren Probleme an und geht nicht auf die Schiedsrichterleistung. Seit ein paar Wochen ist das gar nichts mehr, was gezeigt wird.“

RasmusHojlund: „Da muss sich einiges ändern, ich sehne mir Kiteishvili herbei. Offensiv mit Abstand der beste. Wlodarczyk immer mal wieder mit einem Tor aber sonst kein Faktor, Böving weiterhin nur international gut drauf und Mani sowieso in einem Formtief.“

Schwoaza Kärntner: „Die Fehlentscheidungen mit einer so klaren Tendenz und Häufigkeit gegen uns zu entscheiden, ist ein ganz anderes Level als „einen schlechten Tag zu haben“. Das ist wettbewerbsverzerrend. Das war aber nicht der einzige Grund. Der LASK war einfach in allen Belangen besser. Haben besser verteidigt, die zweiten Bälle gewonnen, akkurater abgespielt, schlauere Zweikämpfe geführt, das darf man nicht vergessen. Alles auf den Schiri zu schieben, ist auch nicht korrekt. Umso beeindruckender, dass wir trotz der wohl schlechtesten Saisonleistung mit einem anderen Schiedsrichter wohl trotzdem gewonnen hätten.“

Veteran82: „Wie man den Elfer an Gorenc-Stankovic nicht geben kann, aber den Elfer für den LASK, muss auch mal jemand erklären.“

WSOSerious: „Der LASK ist halt, wenn sie gut drauf sind, ein sehr schwerer Gegner für uns. Hat man ja letztes Mal im Cup-Halbfinale genauso gesehen, das war ja selbst daheim hauchdünn.“

Jaisinho: „War in Summe zu wenig. VAR hin oder her. Elfmeter kann man verschießen. Aber nicht so. Und das zwei Mal hintereinander. Und die Kritik muss sich ein Sarkaria gefallen lassen…. Hilft nix. Jetzt scheint die Sonne eben aktuell nicht auf uns. Muss man sich eben rauskämpfen. Jetzt zeigt sich dann wieviel Reife vorhanden ist.“

schwoaza_burgenländer: „Also meiner Meinung nach wäre der LASK auch mit der heutigen Leistung mit etwas Spielglück und einem fähigen Schiri zu biegen gewesen. Überragend waren die bei weitem nicht.“

Regger13: Das ewige reaktionäre Gerede, dass man sich nicht auf den Schiri ausreden soll halt ich schön langsam nicht mehr aus. Klar hat man gestern überhaupt nicht gut gespielt und leichtfertig eine frühe Führung liegen lassen. Dennoch kann man sich bei jeder Art von Leistung der eigenen Mannschaft über ein vermeintlich objektives Entscheidungsorgan (Schiedsrichter + VAR) aufregen, wenn solche eklatanten Fehlentscheidungen getroffen werden.“

