LASK verpflichtet deutsches Stürmer-Talent

Der LASK verstärkt sich mit einem jungen Mittelstürmer: Lucas Copado (20) wechselt vom FC Bayern München zu den Schwarz-Weißen und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2028.

Der siebenfache deutsche Nachwuchs-Nationalspieler war im Alter von zwölf Jahren von der SpVgg Unterhaching zu den Bayern gekommen. Für die Zweitvertretung des deutschen Rekordmeisters verbuchte Copado in 65 Einsätzen 23 Treffer und 20 Vorlagen, in der laufenden Saison brachte es der 20-Jährige in 17 Partien auf zehn Tore und fünf Assists. Im Jänner 2022 feierte er sein Bundesliga-Debüt gegen Borussia Mönchengladbach.

Nun schloss sich der Sohn des ehemaligen deutschen Bundesligaprofis Francisco Copado und Neffe des langjährigen Bayern-Akteurs Hasan Salihamidzic langfristig dem LASK an und wird bereits in der Frühjahrssaison für die Athletiker auf Torejagd gehen.

Radovan Vujanovic, Geschäftsführer Sport:

„Es erfüllt uns mit großer Freude, dass sich Lucas trotz zahlreicher Angebote für den LASK entschieden hat. Er verfügt über enormes Potenzial und seine Verpflichtung zeigt, dass wir für junge, hochveranlagte Spieler eine attraktive Adresse sind.“

Pressemeldung, LASK