Mögliche Leihe: Rapid zeigt Interesse an England-Talent Baylin Johnson

Rapid soll zu den Klubs zählen, die an einer Leihe des britischen Linksaußen Baylin Johnson interessiert sind. Der erst 17-jährige Offensivmann steht beim Premier-League-Klub Bournemouth unter Vertrag.

Wie das englische Fußballportal „The72“, das sich vor allem auf die unteren Ligen und Nachwuchsfußball fokussiert, berichtet, sind mehrere Klubs an einer Leihe des Teenagers interessiert. Rapid soll einer dieser Klubs sein – die anderen sind etwa der belgische Verein Oostende oder die unterklassigen englischen Vereine Lincoln City (3. Liga) und Stockport County (4. Liga).

🚨#AFCB youngster Baylin Johnson has multiple clubs interested this summer. The likes of Lincoln City, Stockport County and overseas clubs in Belgian outfit K.V. Oostende and Austrian outfit Rapid Wien. The Cherries’ are allowing the 17yo to leave this window on loan. [@_The72] pic.twitter.com/3CsrQhjtSX

— Ollie Windsor (@OllieWindsor_) June 28, 2023