Man City holt Kovacic als Gündogan-Ersatz, Yarmolenko kehrt zurück nach Kiev

Die Sommertransferzeit 2023 hat noch nicht offiziell begonnen, aber dennoch wurden bereits die ersten Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der...

Die Sommertransferzeit 2023 hat noch nicht offiziell begonnen, aber dennoch wurden bereits die ersten Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Mateo Kovacic

ZM, 29, CRO | Chelsea FC – > Manchester City

Nach dem Abgang von Ilkay Gündogan zum FC Barcelona fand der Champions-League-Sieger und englische Meister Manchester City einen Ersatz etwas weiter südlich, in London. Der in Linz geborene, 95-fache kroatische Nationalspieler Mateo Kovacic kommt von Chelsea und kostet die „Citizens“ 29,1 Millionen Euro Ablöse, die anhand von Boni noch auf 35 Millionen ansteigen könnte. Kovacic spielte zuletzt fünf Jahre für Chelsea, war im Mittelfeld der „Blues“ weitgehend eine Stütze, hatte aber auch immer wieder Probleme mit kleineren Verletzungen. Bei Manchester City unterzeichnete der Kroate nun einen langfristigen Vertrag bis 2027. Zuletzt wollten auch Bayern München und Liverpool den Box-to-Box-Midfielder verpflichten.

Guglielmo Vicario

TW, 26, ITA | FC Empoli – > Tottenham Hotspur

Nachdem er bereits die Saison 2021/22 leihweise in Empoli verbrachte, wurde der 26-jährige Torhüter Guglielmo Vicario im vergangenen Sommer um 8,5 Millionen Euro fest verpflichtet. Für Empoli war es die zweithöchste Ablösesumme, die der Verein je zahlte – und nur ein Jahr später wurde Vicario zum teuersten Verkauf der Vereinsgeschichte. Der 194cm große Schlussmann wechselt um 20 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur, wo er langfristig zur neuen Nummer Eins werden soll. Die aktuellen Spurs-Keeper Hugo Lloris (36) und Fraser Forster (35) sind bereits in wenig in die Jahre gekommen. Der italienische Keeper war zuletzt auch auf der Liste von Inter Mailand und Bayern München.

Ricardo Pepi

ST, 20, MEX | FC Augsburg – > PSV Eindhoven

Der 20-jährige Texaner war mit über 16 Millionen Euro der teuerste Einkauf in der Vereinsgeschichte des FC Augsburg, konnte bei den Fuggerstädtern aber in 16 Einsätzen keinen einzigen Treffer erzielen. In der vergangenen Saison wurde Pepi deshalb an den FC Groningen verliehen, wo er kräftig auf sich aufmerksam machte und in der Eredivisie auf zwölf Saisontreffer kam. Nun verlässt Pepi Augsburg wieder und bleibt in den Niederlanden: Die PSV Eindhoven bezahlt zehn Millionen Euro Ablöse für den US-amerikanischen Teamspieler mit mexikanischen Wurzeln und stattet ihn mit einem Fünfjahresvertrag aus.

Andriy Yarmolenko

RA, 33, UKR | Al-Ain FC – > Dynamo Kiev

Trotz des Krieges in der Ukraine kehrt Andriy Yarmolenko nach sechs Jahren im Ausland in sein Heimatland zurück. Der Teamkapitän der ukrainischen Nationalmannschaft, der zuletzt ein Jahr erfolgreich für den Emirate-Klub Al-Ain spielte, wechselt ablösefrei zu seinem Ex-Klub Dynamo Kiev, wo er vor seinem Wechsel nach Dortmund bereits neun Jahre verbrachte und es auf 137 Tore und 90 Assists in 340 Spielen brachte. Der mittlerweile 33-jährige Rechtsaußen wurde im Laufe seiner Karriere viermal zum Fußballer des Jahres in der Ukraine gewählt und holte sich 2017 mit 15 Saisontoren die Torjägerkanone in der ukrainischen Liga.