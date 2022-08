Murg und Zulj: LASK angelt nach zwei österreichischen Topspielern

Trotz des guten Saisonstarts ist der LASK auf dem Transfermarkt wohl noch nicht fertig. Nun tauchten zwei neue Namen auf, die sich noch in...

Trotz des guten Saisonstarts ist der LASK auf dem Transfermarkt wohl noch nicht fertig. Nun tauchten zwei neue Namen auf, die sich noch in den nächsten drei Wochen – so lange ist das Sommertransferfenster noch offen – den Linzern anschließen könnten.

Wie die „Oberösterreich Nachrichten“ berichten, könnte der LASK die Zulj-Brüder vereinen. Der elffache ÖFB-Teamspieler Peter Zulj wurde erst gestern von seinem türkischen Klub Istanbul Basaksehir freigestellt und ist nun vereinslos. Der LASK verpflichtete bereits früher den knapp 1 ½ Jahre älteren und offensiver ausgerichteten Robert Zulj.

Peter Zulj könnte nun nach 3 ½ erfolglosen Jahren im Ausland ebenfalls nach Österreich zurückkehren. Zuletzt spielte der einstige Sturm-Achter für Basaksehir, in Ungarn bei Fehérvár, beim türkischen Klub Göztepe und in Anderlecht, das ihn im Jahr 2019 um 2,5 Millionen Euro von Sturm loseiste. Durchschlagenden Erfolg hatte der 29-Jährige aber bei keinem seiner ausländischen Klubs.

Im Nachwuchs spielte Peter Zulj unter anderem in Wien-Hütteldorf – und noch ein weiterer Ex-Rapidler könnte in Linz anheuern: Thomas Murgs Situation beim griechischen Klub PAOK Thessaloniki ist unzufriedenstellend und der 27-Jährige soll einer Rückkehr nach Österreich nicht abgeneigt sein. Der Rechtsaußen war vor zwei Jahren um zwei Millionen Euro von Rapid zu PAOK übersiedelt, wurde aber nie zum unumstrittenen Stammspieler. In 75 Spielen für den griechischen Großklub erzielte Murg neun Tore und fünf Assists.

Beide Transfers würden für den LASK durchaus Sinn machen. Peter Zulj könnte die Lücke füllen, die der Wechsel von Hyun-seok Hong zum KAA Gent hinterließ. Murg könnte den Kaderplatz des zur Wiener Austria abgewanderten Andreas Gruber einnehmen.