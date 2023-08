Nach nur fünf Einsätzen: Austria-Flügel Dramé vor Wechsel in die Türkei

Wie mehrere große, türkische Medien berichten, soll der Transfer von Austria-Youngster Ibrahima Dramé zum türkischen Zweitligisten Bandirmaspor bereits in trockenen Tüchern sein. Der 21-Jährige...

Wie mehrere große, türkische Medien berichten, soll der Transfer von Austria-Youngster Ibrahima Dramé zum türkischen Zweitligisten Bandirmaspor bereits in trockenen Tüchern sein. Der 21-Jährige kam vor einem Jahr vom LASK zur Austria, konnte sich in der ersten Mannschaft aber nicht durchsetzen.

Auch die Zukunftsprognosen für Dramé in Wien-Favoriten sind nicht rosig – auch weil die Wiener mit Silva Kani einen weiteren, flexiblen Offensivspieler verpflichteten und mit Andreas Gruber der etatmäßige Rechtsaußen wohl nur schwer aus dem Team zu spielen ist. Die Austria hatte zuvor bereits mit Can Keles einen weiteren Flügelspieler leihweise in die Türkei abgegeben.

Der junge Senegalese Dramé wechselte im Jänner 2020 von seinem Heimatklub Diambars FC nach Linz, spielte dort aber nur in der zweiten Mannschaft und kam für den LASK zu keinen Kampfmannschaftseinsätzen. Für die Austria stand der 167cm große Rechtsaußen immerhin fünfmal in der „Ersten“ auf dem Platz. Für die Young Violets, die zuletzt in die Regionalliga Ost abstiegen, erzielte er in 20 Spielen sieben Tore und zwei Assists.

Der kleine türkische Klub Bandirmaspor wurde in der vergangenen Saison Zehnter in der zweiten Leistungsklasse. Dennoch verfügt das Team über durchaus bekannte Spieler, wie etwa den einstigen England-Legionär Florian Josefzoon aus den Niederlanden oder den Paraguayer Raul Bobadilla, der einst für Augsburg und Mönchengladbach auflief.

Das große türkische Social-Media-Sportlabel Ajansspor und auch der renommierte Journalist Salim Manav vermeldeten mittlerweile, dass der Transfer Dramés in die Türkei fix sein soll.