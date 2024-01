Neuzugang ante portas: So reagiert Sturm auf den Scherpen-Ausfall

Der SK Sturm Graz reagiert auf den Ausfall des Torhüters Kjell Scherpen, der bis zum Saisonende aufgrund einer Knieoperation ausfallen wird. Der neue Mann...

Der SK Sturm Graz reagiert auf den Ausfall des Torhüters Kjell Scherpen, der bis zum Saisonende aufgrund einer Knieoperation ausfallen wird. Der neue Mann kommt so wie Scherpen ebenfalls von einem englischen Klub und soll bereits den Medizincheck in Graz absolviert haben.

Kjell Scherpen zeigte in dieser Saison viele gute Spiele für den SK Sturm, die aufgrund einer im Spätsommer zugezogenen Verletzung sogar noch höher eingestuft werden müssen. Der Tormann zog sich nämlich einen Kreuzbandriss, entschied sich aber nach Absprache mit den Sturm-Ärzten und seinem Stammklub Brighton, bis zur Winterpause weiterzuspielen, da die Grazer auf den Ausfall auf dem Transermarkt nicht mehr reagieren konnten. Nun wird der Torhüter operiert und der SK Sturm verpflichtet mit Vitezslav Jaros einen Ersatz für den baumlangen Keeper.

Vitezslav Jaros steht beim Liverpool FC unter Vertrag, war aber zuletzt an St Patrick’s Athletic, Notts County und Stockport County verliehen. Für die tschechischen Nachwuchs-Nationalmannschaften kam der 1.90 Meter große Schlussmann ebenfalls regelmäßig zum Einsatz.

Speziell bei seiner ersten Leihstation in Irland hinterließ er einen bleibenden Eindruck. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp sagte über den Tormann, dass er in Irland brillant agierte und sein damaliger Trainer Stephen O’Donnell behauptete, dass er der beste 20-jährige Tormann wäre, den er jemals gesehen hätte. Er sagte, dass dies auch den dänischen Nationaltorhüter Kasper Schmeichel einschließe, der mit Leicester City in der Saison 2015/16 sensationell den Titel holte und für Dänemark bis dato 99 Länderspiele absolvierte. Als Belohnung für die starken Leistungen wurde er von Journalisten zum Torhüter des Jahres in der irischen Liga gewählt.

Bei seiner Leihe bei Stockport County stand er auch einmal im Rampenlicht, als sein Klub im EFL Cup auf Leicester City traf. Der Schlussmann kassierte bis zum Elfmeterschießen keinen Treffer und hielt einen Strafstoß von James Maddison, was aber dennoch für den Aufstieg nicht reichen sollte.

Vitezslav Jaros wird wohl so wie Scherpen leihweise nach Graz wechseln und nicht fix verpflichtet werden. Währenddessen wollen die Blackies mit Scherpens Stammverein Brighton & Hove Albion wegen einer Verlängerung der Leihe sprechen, die im Sommer auslaufen würde.