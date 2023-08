Faktencheck zur 3. Bundesliga-Runde 2023/24

Die dritte Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag steht etwa ein besonderes Duell...

Die dritte Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag steht etwa ein besonderes Duell an, nämlich das Linzer Stadtderby zwischen dem LASK und Blau-Weiß Linz. Am Sonntag folgen dann die restlichen Begegnungen, wo im Topspiel Red Bull Salzburg die Wiener Austria empfängt.

SK Sturm Graz – SK Austria Klagenfurt

Samstag 17:00, Merkur Arena, Schiedsrichter: Markus Hameter

Wunden lecken hieß es zuletzt beim SK Sturm, welcher mit Siegen über die Austria und dem LASK toll in die Saison gestartet ist und mit viel Euphorie in die Champions League-Qualifikation gegen PSV Eindhoven ging. Doch bei den Niederländern setzte es schlussendlich eine deftige 1:4 Klatsche und wurde den Grazern die Grenzen aufgezeigt, weshalb man sich auch über dieses deutliche Ergebnis nicht beklagen konnte. Nun gilt es zumindest in der Liga sich weiterhin schadlos zu halten und im Duell gegen Austria Klagenfurt drei Punkte zu holen, um auch weiterhin makellos zu bleiben.

Beim SK Austria Klagenfurt kann man mit dem Saisonstart eigentlich recht zufrieden sein, steht man doch nach zwei Spielen mit vier Punkten da und hätte mit etwas mehr Glück sogar die volle Punkteausbeute einfahren können. In Anbetracht der Kaderproblematik recht bemerkenswert und Trainer Pacult scheint erneut das Beste aus der Situation zu machen. Zuletzt gab es im Kärntner Derby gegen den WAC ein ereignisreiches 2:2, wo man als bessere Mannschaft in der Schlussphase noch den Ausgleich besorgen konnte. Nun geht man als klarer Underdog in das Spiel gegen Sturm und hofft hier auf einen Punktegewinn.

– Der SK Austria Klagenfurt gewann in der Bundesliga vergangene Saison in der 19. Runde in Graz erstmals ein BL-Spiel gegen den SK Sturm Graz (2-1) – die anderen sieben Duelle, darunter die ersten fünf, gingen allesamt verloren.

– Der SK Austria Klagenfurt traf in der Bundesliga vergangene Saison in der 19. Runde in Graz erstmals in einem BL-Spiel gegen den SK Sturm Graz mehrfach (2-1). In den anderen sieben Spielen trafen die Kärntner nie häufiger als einmal pro Spiel und blieben dreimal torlos. Das war auch das einzige Duell, in dem der SK Sturm nicht mehr als ein Tor erzielen konnte.

– Der SK Sturm Graz startete mit zwei Siegen in diese Saison der Bundesliga – erstmals seit 2019. Wie auch zuletzt 2019 blieben die Grazer dabei ohne Gegentor. Eine bessere Tordifferenz (+5) hatte der SK Sturm nur 1983/84 und 1997/98 nach den ersten zwei Spielen (jeweils +7).

– Der SK Austria Klagenfurt punktete durch das 2:2 gegen den WAC erstmals an einem 2. Spieltag in der Bundesliga und hält nach den ersten zwei Spielen bei vier Punkten. In der Vorsaison holte Klagenfurt den vierten Punkt erst im vierten Spiel (1:0, H gg. Die SV Ried).

– SK Sturm Graz-Spieler Stefan Hierländer steht vor seinem 200. Spiel für die Grazer in der Bundesliga, 100 der 199 Spiele gewann er. Gegen den SK Austria Klagenfurt ist er in vier BL-Duellen mit dem SK Sturm ohne Punkteverlust – nur gegen den SC Austria Lustenau gewann er mit Sturm auch immer, da aber nur in zwei BL-Duellen.

Letztes Duell

Sturm 4:1 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75

Spiele insgesamt: 8 (7 Siege Sturm, 1 Sieg Klagenfurt)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Lustenau-Sturm / Klagenfurt-Altach

Wolfsberger AC – SC Austria Lustenau

Samstag 17:00, Lavantal Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Der Wolfsberger AC kann mit dem bisherigen Saisonstart eigentlich recht zufrieden sein und nach zwei Spieltagen steht man mit vier erkämpften Punkten ziemlich gut da. Es hätte aber noch besser sein können, hätte man nicht im Kärnten Derby gegen Klagenfurt kurz vor Schluss noch eine Führung aus der Hand gegeben. Nun hat man mit dem Heimspiel gegen Austria Lustenau die nächste machbare Aufgabe und könnte mit einem Sieg sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.

Nicht so rosig verlief der Saisonstart dagegen beim SC Austria Lustenau, der mit einigen Problemen behaftet war. Angefangen von der Kaderproblematik und der dünnen Personaldecke, hin zur Niederlage zuletzt gegen Austria Wien, wo man eine überschaubare Leistung ablieferte und verdient mit 0:2 verlor. Als wäre das nicht genug, muss man nun auch noch auf den besten Offensivspieler verzichten, da sich Torjäger Fridrikas mit einer Schambeinentzündug herumplagt und droht noch länger auszufallen. Das macht die Aufgabe für die Vorarlberger klarerweise nicht leichter und man darf gespannt sein, wie man gedenkt, diesen Ausfall zu kompensieren.

– Der SC Austria Lustenau setzte in der Bundesliga sich vergangene Saison im Playoff-Halbfinale gegen den WAC mit 2:1 durch. Der WAC und Austria Lustenau treffen zum sechsten Mal in einem Bundesliga-Spiel aufeinander – das Heimteam gewann nie (4 Auswärtssiege, 1 Remis).

– Der SC Austria Lustenau holte in der Bundesliga aus den ersten fünf Spielen gegen den WAC sieben Punkte – so viele wie sonst nur gegen Salzburg (Juli 1997 bis Sept. 1998). Lustenau traf in jedem der fünf Bundesliga-Spiele gegen den WAC (7 Tore) – gegen keinen anderen Klub trafen die Vorarlberger in jedem der ersten fünf BL-Duelle.

– Der WAC holte vier Punkte aus den ersten zwei Spielen dieser Saison der Bundesliga – wie zuvor nur in der Saison 2014/15, als sogar mit sechs Siegen in Folge in die BL-Saison gestartet wurde.

– Der WAC gewann durch das 2:1 gegen den FC Blau Weiß Linz beim Auftakt bereits jetzt so viele Heimspiele wie im gesamten BL-Grunddurchgang der Vorsaison (damals 1S 1U 9N). Die Kärntner verloren unter Manfred Schmid zwei der acht Heimspiele in der Bundesliga – beide gegen den SC Austria Lustenau (21. Runde und Playoff-Halbfinale).

– Der SC Austria Lustenau kassierte drei der vier Gegentore in dieser Saison der Bundesliga durch Hereingaben von der Seite (einmal Eckball, zweimal Flanke) – so viele wie in den BL-Spielen gegen den WAC vergangene Saison (3 von 9).

Letztes Duell:

WAC 2:2 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 4 (2 Siege WAC, 1 Remis, 1 Sieg Lustenau)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Nieman

Nächstes Spiel: Austria-WAC / Lustenau-Sturm

LASK – FC Blau-Weiß Linz

Samstag 19:30, Raiffeisen-Arena, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Ganz Linz steht auf dem Kopf, endlich wieder steht ein Stadtderby auf dem Programm. Dabei empfängt der LASK den Rivalen von Blau-Weiß Linz und es steht dabei viel auf dem Spiel. Die Oberösterreicher sind nämlich denkbar schlecht gestartet und stehen nicht nur punktetechnisch nicht gut da, sondern auch von der Leistung war das viel zu wenig für die Ansprüche des LASK. Nun möchte man den dringend benötigen Befreiungsschlag im Stadtderby feiern, um nicht nur einen Prestigeerfolg einzufahren, sondern auch wichtige drei Punkte. Dies wird man allerdings ohne Keito Nakamura bewerkstelligen müssen, verließ der Japaner doch die Linzer für eine achtstellige Summe und ging nach Frankreich, womit er nun zum Rekordverkauf aufgestiegen ist.

Vor dem Saisonstart hätten die Blau-Weißen wohl mit Handkuss die Ausgangslage vor dem Linzer Derby genommen, nämlich, dass man Punktegleich mit dem Erzrivalen in der Tabelle gleichauf ist. Zu verdanken hat man das einer tollen Aufholjagd bei der Heimpremiere des neu eröffneten Stadions, wo man einen 1:3 Rückstand gegen den TSV Hartberg innerhalb kürzester Zeit auf ein 3:3 drehen konnte. Damit hat man erstmals in der höchsten Spielklasse angeschrieben und hofft nun, diesen Flow mitnehmen zu können, um im Prestigeduell gegen den LASK ebenfalls einen Punktegewinn einzufahren.

– Das Duell LASK gegen FC Blau Weiß Linz ist das erste Linzer Derby in der Bundesliga seit dem 31. Mai 1997 – damals gewann der FC Linz gegen den LASK mit 3:0. Der LASK erzielte in den letzten vier Linzer Derbys zusammen nur ein Tor und blieb in diesen vier Spielen sieglos (3U 1N).

– Die letzten drei Oberösterreich-Derbys in der Bundesliga endeten allesamt remis (dreimal 1:1 zwischen dem LASK und der SV Ried) – eine längere Remis-Serie gab es in der Bundesliga in den OÖ-Derbys noch nie. Das Heimteam ist seit vier OÖ-Derbys sieglos (3U 1N) – das gab es zuletzt von 2003 bis 2006 (7 Spiele in den Duellen Ried gegen SV Pasching).

– Der LASK ist seit 10 Spielen in der Bundesliga gegen Aufsteiger ungeschlagen (5S 5U) – das gelang den Linzer Athletikern nie zuvor. In jedem dieser 10 Spiele trafen die Linzer Athletiker. Daheim verlor der LASK seit seinem Aufstieg 2017 noch nie gegen einen Aufsteiger (3S 3U).

– Die vier Bundesliga-Tore des FC Blau Weiß Linz erzielten vier verschiedene Spieler: für Simon Pirkl (beim Auftakt), Tobias Koch, Ronivaldo und Julian Gölles war es jeweils das erste Tor in der Bundesliga. Ronivaldo und Gölles waren als einzige Spieler des FC Blau Weiß Linz an jeweils zwei Toren direkt beteiligt.

– FC Blau Weiß Linz-Trainer Gerald Scheiblehner war von 2019 bis 2021 Trainer der LASK Amateure. 2019/20 beendeten die FC Juniors OÖ die 2. Liga unter Scheiblehner auf Platz 9 – einen Platz vor dem FC Blau Weiß Linz.

Letztes Duell:

BW Linz 1:1 LASK

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 11 (4 Siege LASK, 4 Remis, 3 Siege BW Linz)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: WSG-LASK / BW Linz-Rapid

SCR Altach – WSG Tirol

Sonntag 17:00, Cashpoint Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Dass es bei dieser Begegnung zum Duell zweier punkteloser Team kommt liegt daran, dass auch der SCR Altach mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet ist. Dabei war das Auftaktprogramm für Neo-Trainer Standfest auch alles andere als dankbar und nach Salzburg, traf man zuletzt auf den SK Rapid. Hier zeigte man sich speziell in der Defensive alles andere als sattelfest und verlor letztlich verdientermaßen mit 0:4, weshalb man auch Tabellenletzter ist. Nun hoffen die Vorarlberger, gegen einen gleichermaßen angeschlagenen Gegner den Befreiungsschlag landen zu können und erstmals zu punkten.

Der Saisonstart der WSG Tirol verlief ebenfalls alles andere als optimal und nach zwei gespielten Runden liegt man punktelos im Tabellenkeller. Nachdem man zunächst gegen Klagenfurt eine 1:3 Heimniederlage einstecken musste, folgte gegen Liga-Krösus Salzburg die nächste Pleite und man verlor sang- und klanglos mit 0:3. Damit sind die Tiroler langsam unter Zugzwang und müssen schleunigst danach trachten, die ersten Punkte einzufahren. Helfen soll dabei eine interessante Verstärkung, denn es gelang der WSG mit Mittelfeldspieler Taferner einen Transfercoup zu landen, der dem Team sicherlich weiterhelfen sollte.

– Der SCR Altach ist in der Bundesliga seit sechs Spielen gegen die WSG Tirol ungeschlagen (3S 3U) – erstmals. Die Vorarlberger blieben in der Bundesliga nur gegen den FC Wacker Innsbruck länger ungeschlagen (7 Spiele von 2006 bis 2008).

– In den vier Duellen der vergangenen Saison in der Bundesliga erzielte keines der beiden Teams mehr als ein Tor pro Spiel. Zwei Spiele endeten 0:0, eines mit 1:1 und am 1. April 2023 gewann der SCR Altach das Heimspiel gegen die WSG Tirol mit 1:0 (Torschütze: Noah Bischof).

– Der SCR Altach verlor als Tabellenletzter der Bundesliga nur eines der letzten vier solcher Spiele bei zwei Siegen und einem Remis. Einer dieser beiden Siege gelang am 1. April 2023 im BL-Heimspiel gegen die WSG Tirol (1:0).

– Der SCR Altach gewann im Kalenderjahr 2023 in der Bundesliga nur eines der neun Heimspiele (3U 5N). Dieser Sieg gelang am 1. April 2023 im Heimspiel gegen die WSG Tirol (1:0). Die Vorarlberger verloren das erste Heimspiel dieser BL-Saison mit 0:2 gegen den FC Red Bull Salzburg, die ersten zwei Heimspiele einer BL-Saison verlor Altach nur 2006 und 2018.

– In diesem Spiel kommt es zum Brüder-Duell zwischen Lukas (Altach) und David Gugganig (WSG Tirol). In der vergangenen Saison der Bundesliga duellierten sich die beiden 158 BL-Minuten in den Spielen des SCR Altach gegen den WAC (David), einen Sieger gab es dabei allerdings nicht – 2:2 in Altach, 0:0 in Wolfsberg. Für den FC Liefering standen die beiden in der Saison 2014/15 in der 2. Liga 455 Minuten gemeinsam auf dem Platz.

Letztes Duell:

WSG 1:1 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 14 (6 Siege Altach, 5 Remis, 3 Siege WSG)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Klagenfurt-Altach/ WSG-LASK

FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien

Sonntag 17:00, Generali-Arena, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Der FC Red Bull Salzburg startete standesgemäß in die neue Spielzeit und holte bis dato das Punktemaximum aus den beiden Begegnungen. Dabei verlief auch das Trainerdebüt von Gerhard Struber nach Maß und man bezwang die WSG problemlos mit 3:0. Nun wartet allerdings der erste richtige Härtetest auf die Bullen, kommt doch eine formstarke Wiener Austria nach Salzburg angereist. Mit den Violetten lieferte man sich in den letzten Spielen zumeist intensive Duelle und es würde wohl niemanden überraschen, wenn dies auch in der neuen Saison so fortgeführt werden sollte.

Auf der anderen Seite läuft es für den FK Austria Wien zuletzt wie am Schnürchen und aus den letzten drei Spielen holte man genauso viele Siege. Vor allem der 2:1-Auswärtssieg bei Legia Warschau war imposant und über 70 Minuten lieferte man eine tolle Vorstellung gegen die Polen ab. Allerdings merkte man gegen Ende der Begegnung, dass die Kräfte schwanden, weshalb man für das Spiel gegen Salzburg wohl kräftiger rotieren wird müssen, um am kommenden Donnerstag im Rückspiel gegen Warschau frische Beine zu gewährleisten. Keine einfache Aufgabe also für Trainer Wimmer, hier die richtige Mischung zu finden, um einerseits das Spiel nicht herzuschenken, andererseits Schlüsselspielern eine wohlverdiente Pause zu geben.

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 16 Spielen gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (13S 3U) – erstmals so lange – und verlor nur eines der letzten 31 BL-Duelle (22S 8U), mit 0:4 auswärts am 27. Mai 2018.

– Der FK Austria Wien hatte in der Historie der Bundesliga zuvor nur gegen den SK Rapid Wien eine so lange sieglose Serie wie aktuell gegen den FC Red Bull Salzburg (16 BL-Spiele von Mai 1996 bis März 2000).

– Der FK Austria Wien blieb in beiden Duellen der letztjährigen Meistergruppe gegen den FC Red Bull Salzburg ungeschlagen (2U). Zwei ungeschlagenen Duelle in Folge gelangen der Wiener Austria in der Bundesliga zuletzt im Herbst 2017, drei am Stück zuletzt von Mai bis November 2015 (3U).

– Der FK Austria Wien erzielte am 9. April 2023 beim 3:3 auswärts gegen den FC Red Bull Salzburg als erstes BL-Team seit der WSG Tirol im April 2021 gegen Salzburg drei oder mehr Tore. Drei Tore in einem Spiel der Bundesliga gegen Salzburg in der Red Bull Arena gelangen zuletzt dem WAC im Dezember 2020.

– Der FC Red Bull Salzburg ist seit der 2. Runde der vergangenen Saison (1:2 gegen den SK Sturm Graz) in der Bundesliga ungeschlagen (24S 8U). So lange blieb zuvor nur ein Team ungeschlagen – Salzburg selbst von Dezember 2012 bis November 2013 (33 Spiele – Bundesliga-Rekord).

Letztes Spiel:

Austria 1:1 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 196 (74 Siege Salzburg, 48 Remis, 74 Siege Austria)

Gesperrt: Niemand / Martins

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Hartberg-Salzburg / Austria-WAC

SK Rapid Wien – TSV Hartberg

Sonntag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Nachdem der SK Rapid Wien zuletzt in der Liga beinahe makellos in die neue Saison startete, waren die Erwartungen dementsprechend hoch, auch im Europacup eine ähnliche Vorstellung hinzulegen und im Heimspiel gegen den ungarischen Vertreter Debrecen vorzulegen. Doch letztlich sollte es ganz anders kommen und zeigten die Hütteldorfer eine recht durchwachsene Vorstellung, wo man kaum Lösungen gegen die diszipliniert verteidigende Truppe der Ungarn fand, weshalb man sich mit einem 0:0 begnügen musste. Nun müssen die Rapidler danach trachten, den Fokus schnell wieder auf die Liga zu richten und genügend Frische auf den Platz zu bringen, um einen Sieg gegen Hartberg einfahren zu können.

Der TSV Harbterg kann bis dato sicherlich als „Unglücksrabe“ tituliert werden. Wenn man die Zwei-Tore Vorsprünge souverän verteidigt hätte, würde man nun mit der vollen Punkteausbeute von der Tabellenspitze lachen. Stattdessen kassierten die Steirer zweimal den Ausgleich, so zuletzt auch beim Gastspiel in Linz bei Blau-Weiß, weshalb man sich mit zwei Remis zufriedengeben musste. Nun geht es für Hartberg zum schwierigen Gastspiel zu Rapid, wo man sich traditionell schwertut und in der Vergangenheit nur wenig zu holen war.

– Der SK Rapid Wien gewann in der vergangenen Saison in der Bundesliga beide Duelle gegen den TSV Hartberg und ist seit drei BL-Duellen gegen die Oststeirer ungeschlagen – nie länger.

– Der TSV Hartberg blieb erstmals in der Klubhistorie nach den ersten beiden Spielen einer Saison der Bundesliga ungeschlagen (2U). Die Oststeirer erzielten fünf Tore in den ersten beiden BL-Spielen (wie 2019) – nie mehr. Der Torrekord der Hartberger nach den ersten drei Spielen einer BL-Saison liegt bei sechs Toren – zuletzt 2021.

– Der SK Rapid Wien ist in der Bundesliga seit sieben Heimspielen ungeschlagen (4S 3U) – erstmals seit dem Frühjahr 2018. Von den letzten 11 BL-Heimspielen verlor Rapid nur eines – in der 20. Runde der Vorsaison gegen den FC Red Bull Salzburg (2:4). In jedem dieser 11 Heimspiele traf Rapid. Mit zwei Heimsiegen in eine BL-Saison startete der SK Rapid zuletzt 2020 (4:1 gg Admira und 3:0 gg LASK).

– Rapids Guido Burgstaller traf in seinen letzten 11 Heimspiel-Einsätzen in der Bundesliga in Folge. Das gelang in der BL-Historie zuvor nur Vaclav Danek (15 – 1990) und Jonatan Soriano (13 – Sept. 2015 bis Juli 2016). Burgstaller erzielte in der vergangenen Saison im Heimspiel gegen den TSV Hartberg einen Triplepack – damals als erster Spieler 2022/23, dem dies in einem Heimspiel gelang.

– Hartbergs Dominik Prokop und Thomas Rotter absolvieren bei einem Einsatz gegen den SK Rapid Wien ihr jeweils 100. Spiel in der Bundesliga. Prokop absolvierte 86 seiner 99 BL-Spiele für den FK Austria Wien, Rotter absolvierte alle 99 BL-Spiele für den TSV Hartberg. Bei einem Einsatz in Runde 3 ist Rotter der fünfte Spieler des TSV Hartberg, der mindestens 100 BL-Spiele für die Oststeirer absolvierte nach Tobias Kainz, Dario Tadic, René Swete und Jürgen Heil.

Letztes Spiel:

Hartberg 1:2 Rapid

Bilanz seit 74/75

Spiele insgesamt: 14 (6 Siege Rapid, 4 Remis, 4 Siege Hartberg)

Gesperrt: Niemand / Sangare

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: BW Linz-Rapid / Hartberg-Salzburg