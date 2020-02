Philipp Huspek verlängert in Graz

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt eine wichtige Personalentscheidung für die Zukunft bekannt. Mit Philipp Huspek verlängert ein...

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt eine wichtige Personalentscheidung für die Zukunft bekannt. Mit Philipp Huspek verlängert ein Publikumsliebling der Sturm-Fans um weitere zwei Jahre. „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung mit Philipp Huspek. Aufgrund seiner attraktiven Spielweise gehört er seit Jahren zurecht zu den Sympathieträgern innerhalb unserer Mannschaft und auch seine Statistiken zeigen welchen Wert er für den SK Sturm hat“, so Geschäftsführer Sport Günter Kreissl

Cupsieg mit Sturm

Der 29-Jährige Mittelfeldspieler ist im Jahr 2016 vom SK Rapid Wien in die steirische Landeshauptstadt gewechselt. Er durfte bereits zu Beginn seiner Zeit in Graz eine sehr erfolgreiche Phase miterleben, holte in seinem ersten Jahr den dritten Platz und bereits in seiner zweiten Saison Cupsieg und Vizemeistertitel für die Schwarz-Weißen. Insgesamt bestritt der wieselflinke Mittelfeldspieler 105 Pflichtspiele, in welchen er 37 Scorerpunkte (12 Tore, 25 Assists) erzielte.

Ans Herz gewachsen

Cheftrainer Nestor El Maestro blickt positiv auf die Vertragsverlängerung von Huspek: „Ich freue mich, dass wir Philipps Qualitäten weiterhin bei uns in der Mannschaft haben. Mit seiner Schnelligkeit, seiner Kämpfernatur und seinen Scorer-Qualitäten ist er für jeden Gegner unangenehm.“ Auch Huspek selbst zeigt sich überzeugt: „Sturm ist ein toller Verein. Ich habe in den letzten vier Jahren viele schöne Momente erleben dürfen. Die Menschen im und rund um den Verein sind mir ans Herz gewachsen. Jetzt gilt die volle Konzentration aber dem Spiel gegen die Admira. Wir wollen allen beweisen, dass wir besser sind, als wir es im letzten Spiel gezeigt haben.“