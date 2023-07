Premiere: Austria-Fantribüne mit Abos ausverkauft!

Die Ost-Tribüne der Austria ist erstmals mit Abos ausverkauft. Nur sechs Stunden nach dem Beginn des freien Verkaufs am Freitagvormittag waren alle 3.400 Plätze...

Die Ost-Tribüne der Austria ist erstmals mit Abos ausverkauft. Nur sechs Stunden nach dem Beginn des freien Verkaufs am Freitagvormittag waren alle 3.400 Plätze via Dauerkarte vergriffen. Eine Premiere!

Insgesamt sind nach dem ersten freien Verkaufstag fast 7.000 Abo-Plätze vergriffen.

Trainer Michael Wimmer: „Geile Sache, wir spüren den Zuspruch im Umfeld extrem. Unsere Mannschaft nimmt den positiven Spirit hier auch seit Tag eins wahr.“

Das Abo gilt für die Heimspiele der Profis in der Bundesliga und im Cup, in der Frauen-Bundesliga sowie bei den Heimspielen der Young Violets in der Regionalliga. Am Montag startet der geschützte Karten-Vorverkauf für den Europacup-Auftakt gegen Banja Luka. Hier sind die 7.000 Abonnenten als erster am Zug. Auch hier hat die Austria fanfreundliche Preise. Vollpreis-Tickets gibt es zwischen 16 und 29 Euro.

(Pressemeldung Austria Wien)