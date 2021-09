Rapid-Fans: „Die Woche der Entscheidung steht an“

Der SK Rapid trifft nach drei Pflichtspielniederlagen in Serie heute im ÖFB-Cup auf die Admira. Die Mannschaft von Trainer Didi Kühbauer verlor in der...

Der SK Rapid trifft nach drei Pflichtspielniederlagen in Serie heute im ÖFB-Cup auf die Admira. Die Mannschaft von Trainer Didi Kühbauer verlor in der 7. Bundesliga-Runde gegen Andreas Herzogs Schützlinge zuhause mit 1:2 und will es nun im Cup besser machen. Was erwarten sich die Fans von ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

ImmerWiederRapidWien: „Wird eine schwierige Partie. Defensiv hat die Leistung in den letzten zwei Spielen gepasst, wegen zwei Eigenfehlern (in Kombination mit VAR) hat es dann trotzdem zwei Tiefschläge in eh schon schwierigen Situationen gegeben. Ich hoffe die Mannschaft kann sich nochmals aufrappeln und auch die defensive Stabilität beibehalten. Wichtig wird in dieser Partie – und in Anbetracht des Gegners darf man sich das auch erwarten – offensiv eine Steigerung, die wird auch notwendig sein, um weiterzukommen.“

Hugo_Maradona: „Cup, Admira auswärts, Herzog – wenn alles normal läuft, haben wir danach nur noch eine Doppelbelastung.“

Zuckerhut: „In der Verfassung gibt es keine Pflichtsiege mehr…“

schleicha: „Das wird ein Aufstieg in die nächste Runde – im Cup scheiden wir traditionell nur mehr gegen RB aus. Da ist dann immer nur die Frage ob´s im Finale oder vorher passiert.“

mrneub: „Wir kommen mit drei Niederlagen in Folge zur Admira die gegen Sturm, Rapid und Hartberg gut gespielt hat. Das wird ein X mit Elfern.“

damich: „Die Woche der Entscheidung ob man den Wagen in der Rue de la gack parkt oder ob man wieder in die Spur kommt. Mit zwei Siege gegen die Admira und Sturm würde alles schon etwas besser ausschauen, sollte man gegen die Admira ausscheiden und gegen Sturm verlieren wird es richtig ungemütlich, denn danach kommt West Ham auswärts und gegen Wattens, die früher oder später auch mal voll anschreiben wollen, würden wir gerade recht kommen.“

fabi_urbw: „Das Cupspiel und das Spiel gegen Sturm wird entscheidend. Sollte wir im Cup ausscheiden, und gegen Sturm verlieren, hoffe ich, dass Didis Tage gezählt sind. Aber egal was kommt, wir können ihm für seine Zeit als Spieler bei uns bzw. auch für die letzten Jahre dankbar sein.“

Top_ League: „Ich bin zuversichtlich, dass wir heute endlich wieder eine offensive kämpferische Rapid sehen werden. Man kann alles in Frage stellen, Kühbauer hat die Mannschaft nicht entwickelt, Kühbauer hat null Ahnung von Taktik (deshalb wurde man auch zweimal Vize), ABER in Wahrheit ist es weder gut, noch sind wir schon total im Eck oder in der Sch… Gasse, wie einige es schon behaupten. Bin überzeugt das wir genau so einen Gegner wie die Admira jetzt brauchen, um endlich in Fahrt zu kommen. Jeder weiß doch, dass Kühbauer aus wenig viel machen kann und auch der Kader stark ist und es nicht an der fehlenden Qualität liegt. Ja, Meistermannschaft ist es keine, aber Sturm hat auch nicht mehr Qualität, sondern konnte in Ruhe arbeiten als dritter und wir mussten mentale Rückschläge derweil erleiden, was mehr als schwer für den Kopf ist. Hoffe das wir wieder ein Heimspiel in Südstadt haben und die Mannschaft dementsprechend kämpft und rackert. Ich tippe auf einen der stärksten Auftritte heuer und auf ein überzeugenden 3:0 Sieg unserer Jungs.“

Boidi: „In der momentanen Lage muss das Spiel einfach in gewonnen werden, gleichzeitig muss man manche Spieler rausrotieren (Kara! und Greiml) und ihnen eine Pause gönnen. Diese Ausgangslage widerspricht sich allerdings etwas, zumal Didi in Krisen eigentlich die Rotation vermeidet. Hoffe darauf, dass Kara draußen ist und Fountas oder Grüll die Solospitze geben, dazu sollen Kitagawa, Auer und Ballo mal Minuten sammeln.“

