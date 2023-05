Rapid-Fans: „Dieser Sieg tut gut“

Der SK Rapid gewann das gestrige Bundesliga-Spiel gegen den SK Sturm mit 3:2 und überholte damit die Wiener Austria in der Tabelle. Im Kampf...

Der SK Rapid gewann das gestrige Bundesliga-Spiel gegen den SK Sturm mit 3:2 und überholte damit die Wiener Austria in der Tabelle. Im Kampf um den vierten Platz waren dies drei sehr wichtige Punkte, da in der letzten Runde gegen Austria Klagenfurt nun sogar ein Unentschieden reicht. Wir wollen uns ansagen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen, die einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg gegen den Vizemeister verwandelten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Exilgrüner: „Der Kampfgeist lebt und das hat man heute gesehen. Wenn ein Ruck durch die Elf geht, dann können sie es plötzlich und geben Gas. Da wäre die Saison so viel mehr möglich gewesen, da waren einige Partien dabei die mit Kampfgeist ausgehen hätten können. Sei´s drum, noch einmal alles geben und Platz 4 sichern.“

schleicha: „Extrem wichtiger Sieg – und der Weg um das Ganze noch irgendwie mit Anstand zu Ende zu bringen. Für nächste Saison braucht es einige Änderungen. Bin schon sehr gespannt wie das kommende Saison ausschaut.“

LiamG: „Auch wenn´s an meiner Unzufriedenheit über diese Saison nichts ändert und nächste Woche wieder alles anders ausschauen kann: LG nach Favoriten – So gschwind kanns gehen. LG nach Salzburg – Weniger Leut bei der Meisterfeier, als bei einem Kick um Platz 4-6. LG nach Graz – Einfach für die Ankündigungen vorm Match. LG an die Grüll Hater – 2 Assists, 1 Tor.“

Fox Mulder: „Ich erkenne einen leisen Aufwärtstrend! Bravo, weiter so. Das Spiel gegen Klagenfurt wird jetzt zum Charaktertest.“

weizi72: „Grüll kann es doch noch, Oswald war ein Wahnsinn.“

MaSTeRLuK1899: „Ganz, ganz großen Respekt an Barisic, das Trainerteam und natürlich an die gesamte Mannschaft! Nach so einem Beginn die Partie gegen so einen Gegner noch zu drehen ist ganz große Klasse. Jeder andere von uns hätte nach 20 Minuten die Nerven weggeschmissen, das Mittelfeld aufgelöst und Grüll ausgewechselt. Im Endeffekt waren Grüll und Oswald hauptverantwortlich für den Sieg. Der Trend geht ganz klar nach oben. Gegen den LASK und Sturm die bessere Mannschaft und 4 Punkte geholt. Den 4. Platz lässt sich diese Mannschaft nicht mehr nehmen.“

Dansch10: „Endlich ist eine dieser unsäglichen Serien gerissen – Bravo an alle Beteiligten. Jetzt noch Platz 4 einfahren.“

SCR-1899: „Oswald muss man heute neben Grüll hervorheben, der Bursche macht echt richtig Freude. Sehr, sehr starke Partie.“

Longitudinal: „Heute bin ich einfach nur erleichtert, wichtiger Sieg im richtigen Zeitpunkt, meine Men of the Match: Burgi und Oswald.“

Boidi: „Nach dem 2:0 habe ich mit einem Debakel gerechnet, umso geiler der Sieg. Und ab dem 1:2 hats auch immer wieder nach Fußball ausgeschaut. Das 3:2 war richtig gut gemacht von allen. Grüll, Oswald richtig stark. Ab der 30 auch Wimmer und Sollbauer. Gerade letzterer hat ein paar Mal richtig gut verteidigt. Burgi bleibt sowieso GOAT. Mit den Ergebnissen in den anderen Spielen natürlich ein traumhafter Sonntag.“

Sendepause: „Bravo Burschen! Jetzt das Ding nach Hause bringen und Platz 4 in Klagenfurt absichern.“

flanders: „Ich gebe es ehrlich zu, ich hätte es vor dem Match nicht erwartet und schon gar nicht nach dem 0:2. Dieser Sieg tut gut und da hätte ich viel verwettet. Bravo Rapid und jetzt in Klagenfurt nix anbrennen lassen.“

Tribal: „Sehr wichtig! Jetzt die Saison in Klagenfurt mit Anstand zu Ende bringen.“

Mici: „Wtf, was ist mit Oswald los. Mega-Leistung, Überraschung des Tages.“

LaDainian: „Was für eine zweite Halbzeit. Was für ein Einsatz, das waren keine 99% das waren 1899%.“

The Wizzard: „Oswald heute richtig stark, wie schon gegen den LASK.“

Cosa_Nostra: „Wir müssten in Klagenfurt verlieren und Austria gegen Salzburg gewinnen, um noch aus den Top 4 zu fallen. Es spricht derzeit alles für uns. Sollte man das noch verspielen, ist man sowas von selbst schuld, vor allem nach dieser beherzten Leistung heute.“

