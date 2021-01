Rapid-Fans: „Idealer Start ins neue Jahr“

Der SK Rapid setzte sich gestern überraschend deutlich mit 4:1 gegen den SK Sturm durch und zeigte insbesondere in der zweiten Halbzeit eine sehr...

Der SK Rapid setzte sich gestern überraschend deutlich mit 4:1 gegen den SK Sturm durch und zeigte insbesondere in der zweiten Halbzeit eine sehr ansprechende Leistung. Die Grazer, die in der gesamten bisherigen Saison vor diesem Spiel erst fünf Treffer kassierten, konnten nur in der ersten Halbzeit mit den Grün-Weißen mithalten, die zur Pause geschickte Anpassungen vornahmen und die Grazer besser anliefen. Was sagen die Rapid-Fans zum Auftakt ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

sulza: „Sehr gut! Aber genau jetzt muss man noch härter arbeiten, noch gieriger werden und insgesamt noch besser auftreten.“

Boidi: „4:1 gegen das gehypte Sturm ist schon ein ordentliches Statement. Richie ist back und mit einer bockstarken Partie, freut mich ungemein für ihn. Schick mit einer starken Partie. Man sieht wie wichtig die beiden Dejans für unser Spiel sind. Petrovic so dermaßen unaufgeregt da im Zentrum das ist eine Freude.“

steveme: „Generell kann man sagen, dass das gestrige Spiel eine realististische Reflexion unserer momentanen Qualität war. Die Spieler von der Bank waren giftig, der Kader ist ausgewogen und topfit, wir sind jedenfalls bereit für das Frühjahr. Es gibt keinen Grund nicht Komplimenten für die Arbeit der letzten zwei Jahren für Didi und Zoki zu verteilen, auf dem Platz ist eine seriöse Mannschaft, mit der richtigen Einstellung und genügend Qualität um in Österreich oben mitspielen zu können. Man könnte auch sagen, dass die Basis jetzt gelegt ist, es gibt im Moment keine echten, akuten Schwachstellen, auch weil sich Strebinger über den Winter erfangen hat, was mich sehr freut, und auch weil die Verletzten mehr oder weniger wieder zurück sind, vor allem die beiden Dejans.“

TomTom90: „Bin sehr zufrieden, Sturm muss man aktuell mal vier Tore schießen. Perfekter Auftakt ins Frühjahr, die Müdigkeit aus dem Herbst gut abgeschüttelt und gezeigt, dass es wieder bergauf geht ohne großartiger Vorbereitung. Wichtig, nachdem ja wieder bei einigen alles scheiße war im Herbst. Jetzt heißt es am Dienstag nachlegen.“

Silva: „Erste Hälfte war Sturm besser, in der zweiten Hälfte war das aber dann nicht mehr so und der Sieg ist wohl am Ende verdient. Wenn auch die Höhe vielleicht nicht ganz dem Spielverlauf entspricht. Der Sieg ist maximal ein Etappensieg, es muss weiter konzentriert gearbeitet werden.“

Schwemmlandla3: „Zweite Hälfte eine der souveränsten seit langer Zeit. Bravo an die ganze Mannschaft inkl. Trainerteam.“

gloggi99: „Unter Didi hat die Mannschaft einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. Es wird immer wieder auch Rückschläge geben aber die Richtung stimmt auf alle Fälle.“

Wanky: „Freitag. 21:00. Heimsieg. Tabellenführer. Was das heute für ein Fetzn in der Stadt wäre. Auch wenn ich die Defensive oft kritisiere. Aber heute ist es geil. Alles.“

LaDainian: „Man könnte meinen für uns hat die Parte erst so richtig mit der zweiten Halbzeit begonnen. Wichtiger Sieg, me gusta.“

schimli: „In Summe ein hochverdienter Sieg mit dem so nicht unbedingt zu rechnen war.“

Billie: „Vater des Sieges für mich Richie Strebinger, ohne den es zur Halbzeit gut und gerne 1:4 stehen hätte können.“

valery: „Ein idealer Start ins neue Jahr und zumindest einen Tag Tabellenführer, Strebinger ganz stark, eine gute Leistung der ganzen Mannschaft; Vier Tore gemacht; Ich bin absolut erfreut und zufrieden.“

Ipoua #24: „Starkes erstes Spiel nach der Pause – bin hochzufrieden. Perfekt wäre der Abend mit Zuschauern gewesen aber trotzdem freue ich mich enorm. Koya würde ich in den nächsten Runden gerne mit deutlich mehr Einsatzminuten sehen, mir taugt er einfach auch wenn er mehr Chancen braucht als manch anderer.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem Spiel zwischen dem SK Rapid und dem SK Sturm.

