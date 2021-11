Rapid-Fans: „Keine Traumleistung, aber hochverdienter Sieg“

Der SK Rapid gewann das erste Spiel nach der Kühbauer-Ära mit 1:0 und holte drei wichtige Punkte im Kampf um das obere Playoff. Was...

Der SK Rapid gewann das erste Spiel nach der Kühbauer-Ära mit 1:0 und holte drei wichtige Punkte im Kampf um das obere Playoff. Was sagen die Fans zum Sieg gegen die Altacher? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

ImmerWiederRapidWien: „Es war jetzt keine Traumleistung, aber ein hochverdienter Sieg und ein strukturiertes Spiel. Gegen Altach spielen ist nicht leicht und auch eine Woche nach einer Trainerentlassung in einer schlechten Phase unter einem Interimstrainer wird nicht plötzlich alles perfekt laufen. Es gibt noch genug Verbesserungsbedarf, aber für die erste Partie hat das schon so gepasst.“

Chrisu73: „Berauschend war es nicht, aber wichtige drei Punkte. Danke Steffen, danke Jungs!“

Zidane85: „Altach hatte nur EINE Torchance. Wir haben das verdient gewonnen. Wichtig waren die drei Punkte egal wie. Gut war es nicht unbedingt, aber schlecht auch nicht. Natürlich gibt es sehr viel Luft nach oben, aber wir suchen ja nicht umsonst einen neuen Trainer und eine Spielphilosophie. Diese ändert sich nicht in einer Länderspielpause obwohl man schon erkannt hat, was man möchte! Stoijkovic ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler! Nicht nur weil er heute ein Tor geschossen hat!“

valery: „Danke Steffen, nur der Sieg zählt, das Spiel war nicht gut, aber wir haben es gewonnen.“

Da Oide Bimbo: „Sieg ok, aber die schwächste Leistung der Saison, wenig mitreißend, der Temperatur angepasst. Das Offensiv-Spiel passend zum Lockdown. Stojko, Aiwu und der junge Moormann waren die Lichtblicke. Man of the match: Block West mit absurd guter Stimmung.“

PeCiX: „Gut begonnen, aber (gefühlt) rasch wieder in die alten Muster verfallen. Das wird noch eine Zeitlang dauern aber immerhin drei Punkte.“

Glaukom2: „Ich bin erst einmal zufrieden, dass der Pflicht-Dreier eingefahren wurde. War diese Saison nicht oft der Fall. Das Tor – ein typischer Stojko – fiel genau zum richtigen Zeitpunkt. Der einzige Wermutstropfen, dass seitens Rapid nicht mehr Tore erzielt wurden. Der Sieg ist mehr als gerechtfertigt.“

#17: „Das gestern war das Comeback des Zoki Zaka und eine klassische Zoki Partie mit viel Spielkontrolle und kaum Chancen für den Gegner. Wenn man so spielt, verspielt man auch die Siege nicht mehr so oft in der Schlussphase und es ist langfristig auch körperlich nachhaltiger für die Mannschaft.“

Starostyak: „Mit Kara wird das nichts, er wird aus meiner Sicht der erste sein müssen, der unter einem modernen Trainer weicht. Kein Pressing, mit Ballbesitzfußball überfordert, zu lässig, und das kommt halt gefährlich zurück, wenn man nix trifft. Verlängern will er auch nicht, also sollte er im Frühjahr eine Option von der Bank sein. Ganz schwache Partie insgesamt, aber drei Punkte, Rest bis zur Winterpause uninteressant.“

mido456: „Also ich habe die Leistung okay gefunden. Vor allem als wir gegen Ende den Ball ein paar Mal laufen gelassen haben und damit etwas Zeit gewonnen haben.“

Rapid_Wien: „Wichtiger Sieg! Souverän war’s nicht. Trotzdem verdient gewonnen. Wenn wir im Ballbesitz noch schneller spielen und die einfachen Fehlpässe abstellen, dann könnte das vielleicht sogar gut ausschauen!“

Birdy90: „Verdammt wichtig. Man hat gesehen, dass ein neuer Spielplan unsere Probleme nicht beseitigt. Bis zum Frühjahr wird es wohl ausschließlich schwierige Spiele geben. Hoffen wir das Beste.“

Canadien1978: „Es war klar, dass nicht auf einmal alle zaubern und spektakulären Fußball spielen. Die drei Punkte zählen. Wir suchen nicht umsonst einen Trainer und wollen endlich wieder eine Philosophie etablieren. Das werden zähe Partien bis Mitte Dezember. Ich hoffe, dass sich bald der passende Trainer findet.“

