Rapid-Fans: „Mit vielen Toren Selbstvertrauen getankt“

Der SK Rapid startete mit einem 7:0-Sieg gegen Donaufeld in die neue Saison. Marco Grüll erzielte einen Doppelpack, Burgstaller, Strunz, Kerschbaum und die beiden Neuzugänge Seidl und Mayulu zeichneten sich für die weiteren Tore verantwortlich. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

little beckham: „Aufstieg, mit vielen Toren Selbstvertrauen getankt – das ist das Wichtigste. Dass das spielerisch keine Offenbarung wird, war ja eh von Anfang an klar. Gegen den LASK wird man sehen, wie es mit der Leistungsfähigkeit tatsächlich aussieht.“

miffy23: „Seidl –Mayulu-Connection gefällt und überzeugt, das macht Hoffnung.“

Zuckerhut: „Positiv überrascht nach den Testsspielmurks. Hinten raus auch in der Höhe verdient, weil vorher genug Chancen vergeben wurden.“

Ernesto: „Sehr gutes Ergebnis. Der Auftritt war absolut in Ordnung. Die Spieleröffnung war nicht immer sattelfest, aber mit unserem neuen Innenverteidiger bzw. mit Hofmann werden wir da auch noch besser. Ansonsten hat heute kein Spieler enttäuscht. Das war schon absolut okay und wir hatten ja noch Chancen auf weitere 4-5 Tore.“

Juli93scr: „Schick mit sehr starken Flanken. Würde ich aber in der Bundesliga gerne eine Reihe weiter vorne sehen.“

Adversus: „Die Aufgabe souverän erledigt, bitter natürlich die Verletzung von Bajic.“

Zidane85: „Sehr wichtig auch in dieser Höhe. Hat spielerisch in Anbetracht des Platzes auch gepasst. Bitte auch dasselbe Engagement gegen den LASK. Was mir besonders gefallen hat ist, dass man nicht nachgelassen hat und weitergemacht hat. So möchte ich das sehen.“

stuessi: „Das erste Spiel seit Jahren wo wir mal draufbleiben und Tore erzielen wollen. Mayulu, Strunz und Greil haben gezeigt, dass sie wollen. Gut für den Konkurrenzkampf.“

Djfun78: „Bei 0:2 hätte es noch knapper werden können, aber danach lief es. Hauptsache mal ohne Zittern weitergekommen. Seidl gefällt mir sehr gut.“

Fußball_liebhaber: „Ganz ehrlich, mit einem neuen starken zentralen Mittelfeld und mit Cvetkovic kann das schon ganz gut aussehen. Am Flügel haben wir nur ein Problem sollte Bajic lange ausfallen. Kühn richtig stark teilweise, Seidl eine Wohltat, der versucht so schnell die Lücke zu finden, um das Spiel zu beschleunigen, der könnte richtig stark werden. Eigentlich ein gelungener Auftritt, besonders ab Minute 20. Ein riesenunterschied zum letzten Jahr.“

baeckerbua: „Zu Beginn sehr bescheiden, zig Topchancen ausgelassen – dafür ein sehr braves Ergebnis und das bringt jetzt bitte ein bisserl Lockerheit in die Truppe.“

Da Oage: „Also 7:0 in einem Bewerbspiel tut mal definitiv gut. Egal ob das jetzt „nur“ Donaufeld war. Im Vorjahr taten wir uns um einiges schwerer. Jetzt gilt es a bisserl a Selbstvertrauen nach Linz mitzunehmen um auch von dort nicht mit einem Nuller wieder heim zu fahren. Stimmung war geil. Endlich wieder im Stadion supporten. Noch dazu mit so einem Ergebnis. War ein guter Sonntag…“

Patrax Jesus: „Speziell, wenn man sich das erste Cup-Spiel letztes Jahr anschaut, war es schon eine Steigerung und so soll es von mir aus weitergehen. Das Leistungsniveau von Donaufeld hätte ich übrigens auf Augenhöhe mit Spittal oder Röthis wahrgenommen und da wurden von den Bundesliga-Kontrahenten ähnliche Ergebnisse eingefahren.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 7:0-Sieg des SK Rapid gegen Donaufeld.