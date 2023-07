Ärger bei Austria-Fans über Umgang mit Tabakovic-Verletzung

Die Wiener Austria gab sich in der ersten Cup-Runde auswärts bei Spittal an der Drau keine Blöße und gewann locker mit 7:0. Nach dem...

Die Wiener Austria gab sich in der ersten Cup-Runde auswärts bei Spittal an der Drau keine Blöße und gewann locker mit 7:0.

Nach dem Spiel war aber eher die Verletzung und Auswechslung von Haris Tabakovic das wichtigste spielbezogene Thema. Wir haben die Meinungen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Decay26: „Hoffe bei Tabakovic ist es nicht zu schlimm und vergeht wieder. Alles Gute in dem Sinne!“

KindausFavoriten: „Ich bin schon froh, wenn Tabakovic „nur“ eine Gehirnerschütterung hat. Als er auf dem Scheiß Kunstrasen aufgekommen ist, nachdem er unterlaufen wurde, habe ich schon Schlimmes für seine Halswirbel befürchtet, weil sein Kopf so verdreht war.“

fis: „Unverständlich dass Wimmer Tabakovic nicht gleich rausgenommen hat.“

KindausFavoriten: „Ich verstehe überhaupt nicht, wie fahrlässig man im Fußball generell mit Kopf- oder Wirbelsäulenverletzungen umgeht.Ein bissl Wasser ins Gnack und weiter geht’s.“

Altes Landgut: „In der Premier League nicht. Da machen sie viel mehr Tamtam. Zu Recht! Schon oft beobachtet. Wo man wieder bei der Diskussion über unsere Gesundheitsabteilung, oder wie man dazu sagen soll, wäre. War mit unverständlich, dass sie Tabakovic nicht schon früher runtergenommen haben. Meiner Meinung nach fahrlässig!“

BK10: „Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, dass er ihn so lange drinnen lässt, obwohl man sofort gesehen hat, dass er größere Probleme hat.“

fis: „Wie die internen Regeln bei Kopf/Halsverletzungen sind, weiß ich nicht. Vermutlich gibts eh nichts. Ligavorgaben gibt’s glaub ich keine (?) Jedenfalls brauchtest heute kein Facharzt sein um zu erkennen dass Tabakovic Probleme hatte und nicht mehr fit war. Generell empfinde ich den Umgang mit Kopfverletzungen in der Bundesliga skandalös.“

TheRealScotty: „Glaub in dem Fall lag es auch einfach daran, dass man vor Ort in dem Moment es gar nicht so mitbekommen hat – war in etwa im selben Abstand wie die Betreuer unten rechts beim Corner (TV Bild mäßig) – hab das Unterlaufen gesehen, sah rustikal aus, aber Haris ist gleich wieder auf -> was passiert mit dem Ball und dann irritiert, weil er doch wieder am Boden lag und die Betreuer geholt wurden. Traue mich behaupten, hätte man auf der Bank das TV Bild gesehen, hätte man anders reagiert.“

Giovanni58: „Keine Ahnung ob es stimmt, aber wenn sie „dort“ (beim Tabakovic-Problem) tatsächlich via Lautsprecher einen Arzt gesucht haben, fallen für mich die Entscheidungsträger meines Vereins ins Nirvana. Und das wäre für mich der eigentliche Skandal – nicht vom ORF, sondern von meiner Austria.“

fis: „Wimmer nach dem Spiel über den Gesundheitszustand des Goalgetters. „Da müssen wir schauen. Ihm wurde übel, weshalb er auch raus ist. Es kam in der Halbzeit dann gleich ein Arzt rein. Er ist jetzt im Spital, mal schauen, was herauskommt.“

johnfive: „Also die Tabakovic-Geschichte ärgert mich schon sehr. Gehirnerschütterungen sollten auf keinen Fall auf die leichte Schulter genommen werden im Jahr 2023, der geneigte NFL-Zuseher weiß Bescheid! Hat mich schon im Testspiel gegen Galatasaray so geärgert – Zusammenstoß Kos und Galvao am Kopf – warum wechselt man da nicht vorsichtshalber sofort.? Leichtfertig, wenn ihr mich fragt. Natürlich wird der Spieler im Moment sagen es geht im eh gut, am nächsten Tag brummt dann halt der Schädel und es machen sich Erinnerungslücken bemerkbar.“

