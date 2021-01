Rapid-Fans: „Taxis Verhalten ist nicht zu entschuldigen“

Es ist nicht allzu lange her, dass der quirlige Stürmer Taxi Fountas einer der absoluten Lieblingsspieler der Rapid-Fans war. Mit einigen Aktionen hat der...

Es ist nicht allzu lange her, dass der quirlige Stürmer Taxi Fountas einer der absoluten Lieblingsspieler der Rapid-Fans war. Mit einigen Aktionen hat der griechische Stürmer in der jüngeren Zeit allerdings sein Standing bei den Fans beschädigt. Sein Manager fiel mit seltsamen Postings auf Social-Media-Kanälen auf, der Grieche wirkte am Platz viel zu eigensinnig, was auch zu Konflikten mit seinen Mitspielern führte. Nachdem diese Aktionen ausgesprochen waren leistete sich Fountas beim Testspiel gegen die Admira seine bisher größte Dummheit im Trikot des SK Rapid. Der Stürmer spukte Lukas Malicsek an und wurde dafür vom zuständigen Senat der Liga für vier Spiele gesperrt. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu diesem Thema zu sagen haben. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

chris843: „Also vier Spiele Sperre. Da darf sich Taxi absolut nicht beschweren. Was mich stört, und hier auch schon erwähnt wurde ist, dass sich Zoki öffentlich bei Maliczek entschuldigt. Möglich, dass das Taxi bereits nach dem Spiel erledigt hat aber eine öffentliche Entschuldigung mit Bereitschaft zur Reue würde eine gewisse Einsicht zeigen. Ich will sie ihm auch gar nicht absprechen. Ich bin jedoch der Meinung, dass der Erfolg der letzten 18 Monate (für den Spieler), die Angebote, Gerüchte und das Auftreten mit dem vermutlich einher gehenden Einreden auf seinen Klienten durch diesen dubiosen Berater haben ihn etwas abheben lassen. Ich glaube ja, dass Taxi von Natur aus kein schlechter Typ ist. Sein Verhalten im Moment (Streit mit Schick am Platz, die Spukattacke) ist jedoch nicht nur für den Verein ein Problem, sondern auch für ihn selbst. Das bekommen doch andere Vereine auch mit. Und die werden das ganze natürlich nicht einfach nur wegwischen und abtun.“

Starostyak: „Ich weiß natürlich, dass wir es uns nicht leisten können monetär, aber hier gehört aus meiner Sicht ein Exempel statuiert. Es geht ja nicht nur um diese eine Aktion, seit Monaten praktisch keine Leistung, die mit dem Vorjahr vergleichbar wäre, der Manager geht allen am A****, intern brodelt es – auch innerhalb der Mannschaft – und Einsehen hat der gute Mann 0,0. Mal abgesehen davon, dass er mit seinem Verhalten einen für beide Seiten „fairen“ Deal (wir verlangen keine überhöhte Ablöse und er darf weg, sobald er ein akzeptables Angebot erhält) verunmöglicht hat, möchte ich den Typen nie wieder in unserem Trikot sehen. Einzeltraining separiert von der Gruppe bis zum Sommer, null Spielpraxis. Wenn er jetzt einen Verein bringt, sofortige Trennung, und wenn’s nur 500.000€ sind.“

Dansch10: „13 Scorerpunkte in 15 Pflichtspielen sind nicht so schlecht. Er ist denke ich auch die Nummer 1 in Sachen Tore/Einsatzminute und Scorer/Einsatzminuten. Also war sicher nicht alles schlecht und wenn er verscherbelt wird, dann hinterlässt er ein Loch. Ich möchte ihn ja nicht zu sehr verteidigen, aber einfach die Tür zuschlagen ist sicher nicht die richtige Entscheidung. Nochmals – die Aktion war komplett unnötig, aber er ist nicht der erste und nicht der letzte Spieler der mal danebengreift. Natürlich wäre es auch eine Option alle Sünder mit dem Fetzen zu vertreiben, aber im Endeffekt zerstört man sein eigenes Kapital.“

Kitz3006: „Dieses Verhalten ist nicht zu entschuldigen. Und zusammen mit dem Streit mit Schick und der Elfergeschichte mit Kara bröckelt das Bild das ich von Taxi hatte schon sehr. War ein unglaublich sympathischer Spieler, gratis gekommen, viel getroffen. Eigentlich perfekt für uns. Leider hebelt es seinen Berater dadurch offenbar komplett aus. Die Sperre ist absolut gerechtfertigt. Denke Zoki wird ein gutes Angebot im Winter noch annehmen.“

Silva: „Ich bin eh nicht auf dem „Fountas raus“-Trip, daher sind wir uns eh einig, dass man Fountas jetzt die Chance geben sollte, über sich selber zu reflektieren. Bei Problemen mit den Kollegen kann man sich ja noch leicht einreden, dass die im Unrecht waren, aber wenn man mal jemanden ins Gesicht gespuckt hat und deswegen vier Spiele der Mannschaft fehlt, sollte es wohl schwer sein das sich selbst gegenüber zu rechtfertigen. Nur muss auf jeden Fall jetzt etwas von ihm kommen, denn wie erwähnt ist das ja das dritte Mal in Folge innerhalb kurzer Zeit, dass Fountas mittendrin dabei war bei „Aufregern“.

MiKa7*8: „Die Frage die sich stellt ist wie Taxis Standing in der Mannschaft ist. Wir können hier ja alle nur mutmaßen. Ist er noch Teil der Mannschaft? Hat er sich für sein Verhalten entschuldigt und wird die Entschuldigung angenommen? Wurden die Unstimmigkeiten der Vergangenheit ausgeräumt? Es sind zwar alles Profis aber es sind auch alles Menschen die miteinander trainieren und spielen… Absichtlich wird man ihm nicht schaden. Es liegt an Zoki und Didi einzuschätzen, ob die Mannschaft mit Taxi, als Teil dieser noch funktioniert oder nicht. Wenn er kein Teil der Mannschaft mehr ist, wird es wohl besser sein, wir verkaufen ihn.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen rund um die Situation des Taxi Fountas.

