Rapid-Fans: „Trotz Unentschieden ein Schritt nach vorne“

Der SK Rapid zeigte sich beim Auswärtsspiel gegen die SV Ried durchaus spielfreudig und kreierte zahlreiche Chancen. Am Ende mussten sich die Gäste allerdings mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum.

dingo: „Unglaublich, hier nicht zu gewinnen. Aber das erste Mal seit langem bin ich wieder optimistisch, was die restliche Saison betrifft.“

Fox Mulder: „Schade, wir hätten uns mehr verdient. Auer sehr stark heute!“

Starostyak: „Auch eine Kunst diese Rieder nicht zu schlagen. Wenigstens sieht man, dass die Mannschaft durchaus was anderes als Kühbauer-Kick kann. Fürs obere Playoff wird’s halt nicht reichen mit solchen Ergebnissen.“

Billie: „Offensiv war das besser als alles, was man im letzten halben Jahr unter Kühbauer gesehen hat. Grüll muss zwei Türln machen und der Sieg ist in trockenen Tüchern, so hat man durch defensives Unvermögen zwei Punkte hergeschenkt.“

LaDainian: „Für mich unsere beste Leistung in diesem Jahr, so will ich uns sehen. Bissig, kämpfend mit Zug zum Tor, ordentliche Pässe und Eins-gegen-Eins-Aktionen. So will ich uns sehen. Bezeichnend das wir unter Kühbauer nicht mehr so aufgetreten sind. Fast schon schade, dass jetzt der neue Trainer übernehmen wird.“

Gascoigne: „Nach langer Zeit wieder ein gutes Spiel von uns, auch wenn natürlich nicht von heute auf morgen alles super wird. Man sieht wie gut es war, Didi endlich zu erlösen.“

Jackson: „Das war das beste Spiel dieser Saison was die Offensive anging, defensiv war man auch aufgrund der vielen Ausfälle nicht ganz auf der Höhe. Moormann fehlt einfach noch ein wenig, aber der wird schnell lernen. Uns wurde heute vom Schiri und von uns selbst (Chancenverwertung) ein Sieg gestohlen, das obere Playoff bleibt aber absolut in Reichweite. Insofern war der Ausgleich sehr wichtig, sonst wäre Ried weg gewesen.“

#17: „Gute Leistung und auch sehr gut, dass man trotz zweier Rückschläge (das Gegentor zum 2:1 und das aberkannte 2:2) weiter gedrückt hat und dann sogar nach dem 2:2 noch den Sieg wollte. Hofmann und Hicke haben in kurzer Zeit schon einiges bewirkt.“

PeCiX: „Könnt´s sudern was wollts über das Resultat, aber das war seit langer Zeit das erste Rapid Match das mir Spaß gemacht und das mir emotional nicht egal war. Danke Steffen, dass du den Jungs zeigst wie man Chancen herausspielt, es wird auch wieder mit der Verwertung klappen!“

Hugo_Maradona: „Das war die energetischste, aktivste und frischeste Partie seit Ewigkeiten. Chancen ohne Ende! Sehr viel Pech und somit ein enorm unglückliches X. Ich war nach Ried-Auswärtspartien schon deprimierter.“

Ernesto: „Ein klarer Schritt nach vorne – auch wenn das Ergebnis nicht gepasst hat, so war die Leistung heute sehr ansprechend. Auf dem kann man aufbauen. Nächste Woche dann Derby – das wird sehr schwierig, die Austria darf man definitiv nicht unterschätzen, aber wir haben ja jetzt mal eine Woche zum Trainieren. Ich bin ganz guter Dinge.“

Boidi: „Spielerisch wieder mal ansehnlich. Den Gegner dominiert und eigentlich klar überlegen gewesen. Am eigenen Unvermögen gescheitert, dennoch macht diese Leistung Hoffnung auf mehr auf dem kann man aufbauen.“

TomTom90: „Bin nicht unzufrieden, wenn wir so in den nächsten Spielen auftreten, werden wir auch ins obere Playoff kommen, vorausgesetzt wir stehen defensiv besser.“

alexbender: „Fand das mit Abstand die beste Auswärtsleistung dieses Jahr.“

