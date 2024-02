Rapid-Fans: „Verdientes X nach packenden 90 Minuten“

Der SK Rapid nahm einen Punkt aus dem gestrigen Bundesliga-Spiel gegen den SK Sturm Graz mit. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur...

Der SK Rapid nahm einen Punkt aus dem gestrigen Bundesliga-Spiel gegen den SK Sturm Graz mit. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

TomTom90: „Ganz wichtiger Punkt und wieder gezeigt, dass man mit Sturm durchaus auf Augenhöhe agiert und ohne den depperten Punktverlusten im Herbst auch in der Tabelle näher dran wäre. Jetzt bitte endlich ein Derbysieg und dann drei Punkte gegen Lustenau – dann kann man Platz 3 ins Visier nehmen, ich trau es der Mannschaft zu.“

grubi87: „Verdientes X – auf beiden Seiten war ein Sieg drinnen.“

Schwemmlandla3: „Hochverdienter und sehr wertvoller Punkt in Graz. Bravo Burschen, bravo Trainerteam. Natürlich ist es etwas schade um die erneut vergebene Chance auf 3 Punkte gegen Sturm. Seit drei Spielen unbesiegt gegen die überheblichen Grazer. Kann so weitergehen. Nächstes Mal aber hoffentlich mit drei Punkten. Verdient hätten es sich alle in Grün-Weiß.“

centaur: „So macht Rapid wieder irre Spaß, brav gekämpft die Burschen.“

Silva: „Ein rassiges Spiel, das aber wohl in der Klasse noch viel Luft nach oben hätte. Aber da ist wohl beiden Mannschaften der katastrophale Rasen nicht entgegengekommen, der ein ruhiges Aufbauspiel schwer macht. Wenn man aber den Tabellenstand heranzieht, dann war es – wie so oft in diesem Jahr – ein gutes Spiel. Leider schaffen wir es nicht und nicht so ein Spiel gegen qualitativ gleichwertige und bessere Mannschaften konstant auf unsere Seite zu bringen. Am Ende der Saison bleibt über, dass wir in zwei Spielen gegen Sturm trotz genug Chancen nur zwei Punkte geholt haben, obwohl es genug Chancen gegeben hätte. Umgekehrt hat Sturm die Qualität, womit zwei Punkte schon in Ordnung sind.“

ContractChiller: „Tolles Spiel. Ein ständiges Hin und Her, in dem beide Mannschaft auf Sieg gespielt haben. Großartig zum Ansehen, aber mit Herzkasperl-Gefahr. Wenn wir jetzt vielleicht auch mal wieder ein Derby gewinnen könnten, sind wir auf einem guten Weg fürs obere Playoff.“

weizi72: „Super! Jeder Punkt ist wichtig! Jetzt die beiden Heimspiele gewinnen und dann sind wir fix im oberen Playoff.“

1899fm: „Auswärts WAC und Sturm vier Punkte. Wenig zugelassen. Die Wunderstürmer von Sturm kaum vorhanden. Insgesamt hätte das Spiel in beide Richtungen gehen können. In der Liga jetzt ein Jahr gegen die ungeschlagen. Das Ganze wirkt viel kompakter, mit Plan und einer Idee.“

URgrüner: „Ich bin mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden! Alles gegeben. Gekämpft, gebissen um jeden Zentimeter! So will ich das sehen. Auch taktisch sehr gut eingestellt!“

Wuifal: „Kompliment an die Mannschaft, das macht schon Spaß muss ich sagen.“

rabbitmountain: „Was mit gefällt: Es wirkt langsam so, als ob die Spieler immer besser ihre Automatismen finden und wissen was sie zu tun haben. Heißt: wir werden nicht super hektisch oder fallen auseinander, wenn der Gegner ein Tor macht oder in Führung geht. Wir spielen unser Spiel. Wenn der Gegner dominiert, wirkt das ein wenig unspektakulär. Dafür werden wir aber auch offensiv aktiv und gefährlich, wenn es gerade gut passt und wir dabei nicht ins „offene Messer“ laufen. Im Vergleich zu Barisic wirkt das über weite Spielphasen deutlich gefestigter und stabiler. Spielerisch und auch technisch haben wir noch einiges an Luft nach oben – ob das der Kader hergibt, bin ich mir auch etwas unsicher. Aber das Grundgerüst passt ganz gut. Aus meiner Sicht eine starke Partie und ein insgesamt packendes Match, ein richtiges Topspiel eben.“

Jackson: „Was für ein Spiel, sehr hohes Niveau und ein gerechtes Remis.“

Ernesto: „Ich bin gezeichnet! Aber durchaus zufrieden mit dem Punkt. Insgesamt wird alles extrem eng. Im Derby müssen jetzt drei Punkte her, dann ist das obere Playoff fixiert. bei einem X wird es bis zur letzte Runde wirklich eng und dann haben wir ein Entscheidungsspiel in Klagenfurt.“

b3n0$: „Erkämpft und verdient, dieser Punkt. Wenn jetzt nur dieser elendige Derbyfluch irgendwie abgelegt werden könnte.“

dooku: „Eines muss man trotzdem sagen! Ein 35-jähriger Burgstaller beschäftigt Sturm mehr als Mayulu, weil er sich mehr bewegt. Heißt nicht, dass Mayulu schlecht war , aber trotzdem ist das für mich bedenklich“

steirerbua: „Gift für meine Nerven. War aber ein extrem geiles Spiel. Glaub mit dem Punkt kann jeder leben, da beide auf Sieg gespielt haben und auch beide hätten gewinnen können.“

wienerfußballfan: „Niki Hedl rettet am Ende den Punkt, bin damit zufrieden, vor allem da wir wirklich ebenwürdig waren.“

Adversus: „Wichtiger Punkt. Insgesamt gesehen kann man mit dem Unentschieden zufrieden sein.“

mrneub: „Gerechtes X. Mit bissl mehr Präzision könnte man schon früher in Führung gehen und bei weitem nicht mehr so viel Risiko gehen müssen.“

Bojack: „Wenn wir das am Schluss verlieren, musst Kasanwirjo zu Fuß heimgehen lassen. Insgesamt eine Bombenpartie von ihm und dann so eine unnötige Künstelei in der 95. Minute, da kannst nur auszucken.“

