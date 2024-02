Austria-Fans: „Ein Sieg mit bitterem Beigeschmack“

Die Wiener Austria gewann das Heimspeil gegen Altach mit 2:1 und feiert damit nach dem Erfolg gegen Hartberg den zweiten Heimsieg im Jahr 2024....

Die Wiener Austria gewann das Heimspeil gegen Altach mit 2:1 und feiert damit nach dem Erfolg gegen Hartberg den zweiten Heimsieg im Jahr 2024. Romeo Vucic sah aufgrund einer Tätlichkeit die rote Karte und auch Handl wird im Derby wegen einer Gelbsperre fehlen – dazu kommen noch ein paar angeschlagene Spieler. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

violet heat: „Sehr emotionaler Sieg gegen eine Altacher Truppe, die mit allen Mitteln gekämpft hat. Gratulation an unsere Elf, solche Siege machen uns stärker. Frans mit toller Leistung, Halbzeit 2 war‘s nach Rot und Anschlusstor natürlich eng, aber die Mannschaft wollte den Sieg und hat‘s geschafft. Gelbe für Joe schmerzt, aber Plavotic oder Mateo werden ihn sicher ersetzen, wenngleich seine Übersicht toll ist und er für mich der Aufsteiger der Saison. Skandalöse Schiri- Leistung, aber das Hands scheint mir vertretbar, schade um den Zauberschuss von Fitz. Mach‘s nochmal, Fitzi, vor der West nächste Woche!“

Ardbeg: „Pyrrhussieg. Pyrrhussieg. Drei Punkte gewonnen – vier Mann verloren.“

_Wurzelsepp_: „Ein Sieg mit sehr bitterem Beigeschmack. Vucic rot, Handl gelb, Muki und Potzmann angeschlagen?“

AlfredoD.: „Naja. Jetzt können wir Handl, Vucic und womöglich Potzmann im Derby schonen. Ist doch auch was wert – not. Die drei Punkte sind dafür verdient am Ende und ein wichtiger Schritt für das obere Playoff, das nun nicht mehr so weit weg ist wie gerade eben noch vor Beginn der Frühjahrsrunde. Drei Punkte nächste Runde wären da natürlich ein Traum, aber dann läuft das irgendwie darauf hinaus, dass wir jetzt jedes Spiel gewinnen. Das kann ich mir nicht so recht vorstellen. Ein Xerl wäre daher schon ok.“

ozzy: „Sehr wichtige drei Punkte um Druck auf die anderen Teams aufzubauen. Jetzt sind wir im Spiel und haben es selbst in der Hand. Altach hat das in Halbzeit eins über weite Strecken sehr gut gemacht, die Mitte gut zugemacht und sehr weit vorne gepresst. Wir hatten wenig gute Offensiv-Aktionen, und lange nicht viel Zugriff aufs Spiel. Trotzdem war das 2:0 verdient, weil wir zumindest den einen oder anderen abschluss hatten. die berechtigte rote von vucic hat in folge dazu geführt, dass das ganze unnötig spannend wurde. Gegen Ende hatten wir einiges Glück und normalerweise geht so etwas nicht gut. Unglaublich, wie einfach wir es den Gästen des Öfteren gemacht haben. Für Schmidt freue ich mich besonders. Er hat das heute ähnlich gut gemacht wie Muki und Romeo gegen Hartberg. Es soll uns zudem nichts Schlechteres passieren als ein weiterer stürmer mit Erfolgserlebnissen. Wie schon letzte Woche erwähnt wäre Konstanz wichtig. Das beginnt bei Gesundheit über Disziplin und Leistung bestätigen.“

veilchen27: „Seit neun Heimspielen ungeschlagen, nur eins der letzten 13 BL-Heimspiele verloren. Schmeckt. Ganz wichtiger Sieg! Dabei haben wir, in Person von Vucic, es uns schwerer gemacht als nötig. So war es glücklich am Ende nicht den Ausgleich zu kassieren. Zu Elft hätten wir das souverän heimgeschaukelt behaupte ich. Schwer unnötige, korrekte Rote. Schmidt hat das so spontan brav gemacht (ein Tor, ein Assist quasi), Krätzig mit einem Traumtor, echt stark gemacht. Die vielen Fragezeichen Richtung Derby nerven sehr, kann man jetzt aber nicht ändern. Wichtiger ist der Sieg vor toller Kulisse! Austria Wien macht Spaß.“

QPRangers: „Trotz überforderten Schiri drei wichtige Punkte. Das Spiel war von Anfang an zach, zach zach – hoch anpressende Altacher und wir haben trotzdem ständig versucht hinten raus zu kombinieren. Zum Glück waren die limitiert, sonst hätte es nach 30 Minuten vorbei sein können. Aber wichtiger Kampfsieg, super für die Moral vor dem Derby (!). Genial wieder Jo Handl – das Herz blutet, dass ausgerechnet er im Derby fehlt. Aber Matteo wird das sicher gut kompensieren.“

VeilchenUK: „Ein sehr wichtiger Sieg und die beiden Siege in Folge sollte uns nun Ansporn für die nächsten Partien geben. Eine Sache, die mir aber wirklich nicht gefallen hat, war heute unser Defensivverhalten. Hätte Altach ordentlich abgeschlossen, hätten sie gut und gern vier Tore schießen können. Da waren wir besonders im Zentrum oft ein bis zwei Meter weg vom Gegner. Egal wie groß die sind – Probleme hatten wir schon vor Nuhio, wir haben da heute oft sehr schwach verteidigt. Besonders wenn wir mit dem kleineren Kos spielen, müssen die Innenverteidiger da näher am Mann sein. Hoffe gegen Burgstaller machen wir das besser.“

Austrianer1969: „Unabhängig von der inakzeptablen Schirileistung muss man doch einige Punkte kritisch anmerken: Kos bei Flanken fast nur auf der Linie, jede Flanke im den Strafraum ist eine Zitterpartie. Martins wie auch letzte Woche mit katastrophalen Fehlern. Heute hat man gesehen, dass wir, wenn der Gegner presst, große Problem beim Herausspielen haben. Die Undiszipliniertheiten unsere Spieler gehen gar nicht, schwächen uns damit unnötig. Riesenkompliment an die Zuschauer im Stadion, gefühlt ist in den letzten 5 Minuten JEDER gestanden, zumindest auf der Nord. Hoffe auf Michael Wimmer, dass er alles hinbekommt.“

