Rapid-Fans: „Wichtiger Sieg unter schweren Bedingungen“

Der SK Rapid gewann zum ersten Mal in dieser Saison zwei Meisterschaftsspiele in Serie. Bei fragwürdigen Bedingungen setzte sich die Mannschaft von Neo-Trainer Klauß mit 2:1 gegen die Tiroler durch, wobei die Grün-Weißen am Schluss nach einer roten Karte von Kongolo und einem Eigentor von Moormann noch zittern mussten. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LaDainian: „Die erste Halbzeit ging eher an die Tiroler, die die Skipiste einfach besser angenommen haben, Ende der ersten 45 Minuten kamen wir besser ins Spiel. Nach der Pause spielten wir besser, direkter und waren gesamt gesehen auch der verdiente Sieger, haben ja auch drei Tore geschossen. Unser Trainer ist eine Wohltat.“

Ernesto: „Ganz schwieriges Spiel, so ehrlich muss man sein. Die erste Hälfte war über weite Strecken wirklich nicht sehr gut, aber große Chancen haben wir nicht zugelassen. Selber hätten wir durch Kühn aber durchaus eine gute Chance gehabt. Der Schneefall und der Boden haben ein normales Spiel fast unmöglich gemacht, und die Tiroler waren da schon bissiger und konkreter. Zweite Halbzeit kamen wir wie ausgewechselt aus der Kabine – Klauß muss die richtigen Worte gefunden haben. Wir hatten dann etliche gute Chancen und haben dann zum Glück die Tore gemacht. Aber man muss auch sagen, dass wir wieder etliche Chancen liegen gelassen haben. Wir hätten das viel früher entscheiden können. Zum Schluss wurde es noch richtig gefährlich. Erst bekommen wir mit Recht eine rote Karte – die brauchen wir nicht diskutieren, denn die war absolut gerechtfertigt. Dann erzielt Moormann das Eigentor, für das ich ihn keinen Vorwurf machen will. Gottseidank haben wir den Vorsprung über die Zeit gebracht. Es war eine Willensleistung. Kasanwirjo heute mit der besten Leistung für Rapid, seit er hier ist. Der war heute bärenstark.“

Wolti: „Egal wie knapp es war – der Sieg ist so verdammt wichtig, und es fühlt sich so geil an. Danke an alle.“

RomanHammer: „Was super ist, wie das Trainerteam hier agiert, da spürt man richtig wie das Feuer in jeden einzelnen Betreuer brennt. Auch wie die Mannschaft nach der Halbzeit aufgetreten ist, zeigt von den richtigen Worten in der Pause. Beziehungsweise, dass bei der roten Karte gleich reagiert wurde. Top. Also ich bin guter Dinge fürs Frühjahr.“

Fox Mulder: „Zwei Siege in Folge. Dass ich das noch erlebe. Ganz wichtig!“

Woody: „Hab mich extrem über den Sieg gefreut. Man kann gar nicht hoch genug einschätzen, was diese drei Punkte für uns bedeuten. Unsere Chancen aufs obere Playoff sind nun massiv besser, wir haben deutlich weniger Druck beim schwierigen Spiel gegen die Bullen und am wichtigsten: der neue Coach fängt gleich mal mit ein paar Erfolgserlebnissen an. Das wird das Vertrauen der Mannschaft in seine Methoden gleich mal deutlich stärken. Jetzt bin ich überzeugt, dass wir am Samstag gegen RB Salzburg ein gutes Spiel machen werden und dann mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen können. Wenn wir gestern nicht voll gepunktet hätten, sieht das schnell mal ganz anders aus!

Hugo_Maradona: „Irreguläre Verhältnisse. Pflichtsieg. Das war die letzten Jahre IMMER die Ausgangslage für eine bittere Niederlage. So gesehen ein extrem wichtiger Sieg Richtung oberes Playoff. Bravo Rapid. Sehr befriedigend wohl auch für die Fans die mit dabei waren. Gut so.“

SandkastenRambo: „Bis zum unnötigen Anschlusstreffer war alles klar. Aber man hat es wenigstens über die Zeit gebracht und das zählt am Ende. Drei wichtige Punkte, die alles andere als leicht zu holen waren und nach der 1. Halbzeit hatte ich nicht mit so einer guten 2. Halbzeit gerechnet.“

Zidane85: „Kasanwirjo war heute sehr stark. Gute Pässe, seine bislang beste Partie. Burgi mit der richtigen Kritik.“

thomasSCR: „Wahnsinn eigentlich, wie die zwei 19-jährigen Sattlberger und Querfeld Woche für Woche die besten Rapidler sind.“

AntiPessimist: „Ganz wichtiger Sieg unter extrem schweren Bedingungen und die begünstigen immer das Team mit weniger Ballbesitz und Spielinteresse. Wir machen einiges sehr gut, manches nach wie vor noch schlecht. Aber es sind weniger taktische Schwachstellen geworden. Das kann man natürlich nicht über alle Spieler sagen. So leid es mir tut, aber Moormann würde ein Szenenwechsel guttun. Einem so erfahrenen Kicker wie Kongolo darf so etwas auch nicht passieren, gut dass es nur eine Leihe ist.“

flonaldinho10: „Spielverlauf und Leistung großteils chaotisch. Aber extrem wichtige drei Punkte, irgendwie macht Klauß wofür er geholt wurde. Der Anschlusstreffer gehört übrigens Grüll mindestens genauso wie Auer und mehr als Moormann. Bei dem Konter davor muss er einfach abspielen und sich nicht festlaufen. Nur damit nicht immer nur auf die üblichen Verdächtigen draufgehaut wird.“

Adversus: „Ganz wichtiger Auswärtssieg, auch wenn es dann durch die rote Karte nochmals spannend wurde. Aber am Ende hat man das gut runtergespielt.“

schimli: „Puh, man hat es sich nach dem 2:0 wieder einmal selbst unnötig schwer gemacht in dem man die Umschaltsituationen fahrlässigst verschenkt hat. Zum Glück irgendwie den Sieg drübergebracht.“

The_Trooper: „Drei Punkte und keine Verletzten. Eigentlich das Einzige was zählt bei den Bedingungen. Zum Schluss noch unnötig spannend gemacht.“

