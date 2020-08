Rapids Velimirovic erleidet Kreuzband- und Meniskusriss

Das Trainerteam und die Mannschaft werden längere Zeit auf Dalibor Velimirovic verzichten müssen: Der Defensivspieler blieb beim Testspiel in...

[ Pressemeldung SK Rapid ]

Das Trainerteam und die Mannschaft werden längere Zeit auf Dalibor Velimirovic verzichten müssen:

Der Defensivspieler blieb beim Testspiel in Draßburg am Wochenende ohne Fremdeinwirkung im Rasen hängen und musste vorzeitig ausgewechselt werden. In den nachfolgenden Tagen wurde er untersucht, ehe in Wien schließlich die bittere Diagnose erfolgte: Velimirovic erlitt einen Riss des vorderen Kreuzbandes und Meniskusriss im linken Knie. Die Operation erfolgt zeitnah.

Damit wird der 19-jährige auf unbestimmte Zeit fehlen. Bis dato absolvierte er sieben Pflichtspieleinsätze bei der ersten Mannschaft.