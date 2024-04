RBS-Trainer Cinel: „Der Fokus lag ganz auf uns“

Der FC Red Bull Salzburg hat am Sonntag ab 17:00 Austria Klagenfurt zu Gast Im ersten Spiel unter Trainer Onur Cinel geht es für...

Im ersten Spiel unter Trainer Onur Cinel geht es für den FC Red Bull Salzburg am kommenden Sonntag, den 21. April 2024 um 17:00 Uhr in der Red Bull Arena gegen den SK Austria Klagenfurt. Die Begegnung wird von Schiedsrichter Julian Weinberger geleitet.

Der FC Red Bull Salzburg ist in Bundesliga-Heimspielen gegen Austria Klagenfurt ungeschlagen (4 Siege, 1 Unentschieden) und gewann zu Hause die letzten drei Begegnungen gegen die Kärntner.

Die Roten Bullen sind in Heimspielen in der Meistergruppe ungeschlagen (21 Siege, 6 Remis) und trafen in 26 dieser 27 Heimspiele.

Die Salzburger trafen in jedem der neun Frühjahrsspiele 2024 – als einziges Team, und erzielte dabei 19 Tore – so viele wie kein anderer Klub im Bundesliga-Frühjahr 2024.

Der FC Red Bull Salzburg hatte in dieser Bundesliga-Saison die meisten Hohen Ballgewinne (254) und gab auch die meisten Schüsse (40) nach diesen ab. Klagenfurt erzielte fünf Tore nach Ballgewinnen innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor – so viele wie kein anderes Team in dieser Meisterschaft.

Der SK Austria Klagenfurt punktete in 20 der ersten 26 Spiele (8 Siege, 12 Unentschieden) – noch nie punkteten die Kärntner öfter in einer (gesamten) Saison.

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Nicolas Capaldo (Knie), Fernando (Oberschenkel), Maurits Kjaergaard (Oberschenkel) und Leandro Morgalla (rekonvaleszent).

„Die ersten Trainingstage waren spannend und auch sehr intensiv. Vor allen Dingen aber hat es richtig Spaß gemacht. Wir haben uns gut ausgetauscht und viele Sachen, auf dem Platz und auch abseits davon, mit der Mannschaft und dem Staff erarbeitet. Es war eine sehr produktive Woche.“

„Wir haben uns natürlich schon ein wenig mit dem Gegner vom Sonntag beschäftigt. Der Fokus in der Vorbereitung lag aber ganz klar auf uns selbst. Die Trainingswoche war sehr wichtig, weil ich die Spieler dort hautnah erleben und viel von ihnen sehen konnte. Jetzt gilt es, all das, was wir uns erarbeitet haben, am Wochenende umzusetzen.“

„Wir haben eine gute und intensive Trainingswoche hinter uns und waren dabei ganz ganz viel in Details unterwegs. Am Sonntag spielen wir daheim und wollen von der ersten Sekunde an giftig sein und den Gegner in die eigene Hälfte drücken. Wir wollen uns auch viele Torchancen erarbeiten, proaktiv das Spiel gestalten und am Ende des Tages mit drei Punkten heimgehen.“

03.03.2024 FC Red Bull Salzburg – SK Austria Klagenfurt 1:0 (0:0)

08.10.2023 SK Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salzburg 2:2 (1:2)

28.05.2023 FC Red Bull Salzburg – SK Austria Klagenfurt 3:2 (0:2)

02.04.2023 SK Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salzburg 0:3 (0:1)

13.11.2022 SK Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:0)

20.08.2022 FC Red Bull Salzburg – SK Austria Klagenfurt 2:0 (0:0)

21.05.2022 FC Red Bull Salzburg – SK Austria Klagenfurt 1:1 (0:0)

10.04.2022 SK Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salzburg 0:6 (0:1)

27.11.2021 SK Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salzburg 2:1 (1:0)

21.08.2021 FC Red Bull Salzburg – SK Austria Klagenfurt 3:1 (1:1)