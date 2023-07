Red Bull Salzburg gab Angebot für dänisches Top-Talent ab

Red Bull Salzburg hat ein Angebot für das dänische Top-Talent Adam Daghim abgegeben. Das berichten mehrere dänische Medien, unter anderem das renommierte Sportportal Tipsbladet....

Red Bull Salzburg hat ein Angebot für das dänische Top-Talent Adam Daghim abgegeben. Das berichten mehrere dänische Medien, unter anderem das renommierte Sportportal Tipsbladet. Im Vergleich zu einigen anderen Spielern könnte der 17-Jährige für die Salzburger ein wahres Schnäppchen werden.

Der österreichische Serienmeister soll für den palästinensisch-stämmigen Dänen ein Ablöseangebot in der Höhe von 4,5 Millionen dänischen Kronen abgegeben haben – das entspricht etwa 600.000 Euro. Aarhus GF, aktueller Klub des U18-Nationalspielers, legt sich allerdings noch quer und ist finanziell nicht in der Situation, sein Offensivjuwel verkaufen zu müssen. Die Dänen geben dieser Tage den deutschen U21-Teamkapitän Yann Aurel Bisseck um sieben Millionen Euro an Inter Mailand ab und freut sich somit über eine prall gefüllte Kassa.

Adam Daghim, der im September seinen 18. Geburtstag feiern wird, hat bei Aarhus noch bis zum Jahresende 2024 Vertrag. Obwohl er für die Kampfmannschaft des dänischen Erstligisten erst zu sieben Einsätzen kam und sonst in der Reserve und in der U19 spielte, hat der Klub noch einiges mit dem Linksaußen vor. In den ersten Saisonvorbereitungsspielen kickte er wieder für die Kampfmannschaft, an die er nun langsam herangeführt werden soll.

Daghim selbst soll jedoch laut „Tipsbladet“ großes Interesse an einem Wechsel nach Salzburg haben. Die Mozartstädter werden wohl in der Lage sein, das Angebot noch nachzubessern, womit die relativ kurze Vertragslaufzeit noch zum Druck für Aarhus werden könnte.

Der Aarhus-Jungstar kann in der Offensive praktisch auf allen Positionen eingesetzt werden und spielte hauptsächlich als Linksaußen, Rechtsaußen oder Mittelstürmer. Aber auch auf tieferen Positionen, etwa als äußerer Mittelfeldspieler in einer Raute kam Daghim bereits zum Einsatz.

Dieses Highlight-Video des Youngsters ist bereits vier Jahre alt und zeigt seine Leistungen im Nachwuchs des FC Kopenhagen, wo er bis Sommer 2021 spielte.