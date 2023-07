PSG rüstet weiter kräftig auf, Union Berlin leiht Chelsea-Stürmer

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Lucas Hernández

IV, 27, FRA | FC Bayern München – > Paris Saint-Germain

Der Rekordtransfer von Bayern München kehrt dem deutschen Meister nach vier Jahren – und damit auch vier Meistertiteln – den Rücken. Lucas Hernández wechselt um 45 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain und unterschreibt dort einen Fünfjahresvertrag. Der Weltmeister von 2018 hatte bei den Bayern immer wieder Probleme mit Verletzungen, weshalb er die in ihn gesteckten Erwartungen nie wirklich erfüllen konnte. Zu allem Überfluss riss er sich im ersten Gruppenspiel der WM 2022 das Kreuzband und fällt seitdem aus. Für die Bayern kam er in vier Jahren auf nur 107 Einsätze, in denen er zwei Tore und acht Assists erzielte.

Kang-in Lee

OM, 22, KOR | RCD Mallorca – > Paris Saint-Germain

PSG setzt seine Einkaufstour weiter fort und verpflichtet den südkoreanischen Spielmacher Kang-in Lee von Mallorca um 22 Millionen Euro. Der 14-fache Nationalspieler galt lange Zeit als absolutes Megatalent, aber auf den Platz brachte er sein riesiges Potential noch nicht wirklich. Lediglich in der abgelaufenen Spielzeit 2022/23 machte er mit sechs Toren und sieben Assists in LaLiga auf sich aufmerksam. Bei PSG unterschrieb er nun einen Vertrag bis 2028 und gab damit auch Manchester United einen Korb. Der französische Meister gab in der laufenden Transferperiode mit Lionel Messi und Sergio Ramos zwei Altstars ab, verpflichtete neben Lee und Hernández aber bereits Manuel Ugarte, Milan Skriniar und Marco Asensio.

Noa Lang

LA, 24, NED | FC Brügge – > PSV Eindhoven

Der niederländische Linksaußen Noa Lang, der in den Nachwuchsabteilungen von Feyenoord und Ajax Amsterdam aufwuchs, wechselt zur PSV Eindhoven. Für den niederländischen Spitzenklub ist Lang der zweitteuerste Einkauf nach Mateja Kezman: Der serbische Angreifer wechselte etwa zur Jahrtausendwende um 14 Millionen Euro zur PSV, Lang kostet 12,5 Millionen – und unterschreibt bis 2028. Der torgefährliche Dribbler spielte zuletzt drei Jahre lang für den FC Brügge und erzielte in Belgien in 125 Pflichtspielen 38 Tore und 34 Assists. Zudem holte Lang mit dem Klub zwei belgische Meistertitel.

David Datro Fofana

ST, 20, CIV | Chelsea FC – > Union Berlin

Erst im Jänner bezahlte der Chelsea FC stolze zwölf Millionen Euro an den norwegischen Klub Molde, um David Datro Fofana aus seinem Vertrag zu kaufen. Bei den „Blues“, die eine mehr als schwierige Saison durchlebten, kam Fofana aber erst zu vier Einsätzen. Sein Vertrag in London läuft aber noch bis 2029 und so wird es wichtig sein, dass der junge Ivorer zu mehr Spielpraxis kommt. Diese soll er nun bei Union Berlin auf höchster Ebene erhalten: Die Eisernen sind in der kommenden Saison Champions-League-Starter und richten ihren Kader nun auf mehr Breite aus. Zuvor hatte Union bereits den Ex-Salzburger Brenden Aaronson von Leeds United ausgeliehen. Eine Kaufoption auf Fofana halten die Berliner allerdings nicht.