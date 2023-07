PSG holt zwei ablösefreie Stars, türkisches Megatalent wechselt zu Real

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Milan Skriniar

IV, 28, SVK | Inter Mailand – > Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain arbeitet an seinem Umbruch und findet in Mailand einen Ersatz für Sergio Ramos: Der Slowake Milan Skriniar kommt ablösefrei von Inter und unterschreibt bei den Parisern einen Vertrag über fünf Jahre. Skriniar war im Alter von 20 Jahren direkt von Zilina zu Sampdoria Genua gewechselt und übersiedelte nur 1 ½ Jahre später für 34 Millionen Euro nach Mailand. Der 58-fache Nationalspieler der Slowakei hat bereits 231 Serie-A-Spiele in den Beinen, holte mit der Nerazzurri eine Meisterschaft und zwei Pokale und wurde in den letzten vier Jahren immer zum Fußballer des Jahres in der Slowakei gekürt.

Marco Asensio

RA, 27, ESP | Real Madrid – > Paris Saint-Germain

Auch für den Abgang von Lionel Messi hat PSG bereits vorgebaut: Der 27-jährige Marco Asensio kommt ablösefrei von Real Madrid und unterschreibt einen Dreijahresvertrag. Obwohl der Rechtsaußen aus Mallorca wohl einer der besten Spieler der spanischen Liga war, spielte er bei Real Madrid meist nur eine untergeordnete Rolle und war häufig einer der Spieler für die Kaderplätze 12 bis 15. Dennoch kam Asensio in seinen sieben Jahren bei Real auf 286 Pflichtspiele und erzielte dabei 61 Tore und 32 Assists. Zudem spielte er 37-mal für die spanische Nationalmannschaft. Zuletzt bekundete auch der Premier-League-Klub Aston Villa Interesse am Spanier, der nun aber Messis direkter Nachfolger in Paris wird.

Arda Güler

OM, 18, TUR | Fenerbahce – > Real Madrid

Auch Red Bull Salzburg und RB Leipzig schnupperten in Richtung Ards Güler – hatten am Ende aber keine Chance auf die Verpflichtung des türkischen Supertalents, das wir bereits in unserer Serie über die größten Talente des Jahrgangs 2005 näher beleuchteten. Real Madrid bezahlt 20 Millionen Euro Basisablöse für den 18-Jährige, könnte aber inklusive Boni bis zur 30 Millionen für den Spielmacher berappen. Der vierfache türkische Teamspieler, der in 51 Pflichtspielen neun Tore und zwölf Assists für Fenerbahce beisteuerte, wurde praktisch von ganz Europa gejagt, wird nun aber für sechs Jahre ein „Königlicher“. Am Ende soll die Entscheidung zwischen Real und Barcelona gefallen sein. Im Falle eines Weiterverkaufs wäre Fenerbahce an 20% der Ablöse beteiligt.

Tiago Tomás

ST, 21, POR | Sporting CP – > VfL Wolfsburg

Die vergangenen 1 ½ Jahre verbrachte der portugiesische Angreifer Tiago Tomás leihweise beim VfB Stuttgart, für den er in 47 Spielen acht Treffer erzielen konnte. Nach Ende der Leihe kehrte der 21-Jährige nun kurzfristig zu Sporting Lissabon zurück, wurde aber sofort vom VfL Wolfsburg aus seinem laufenden Vertrag gekauft. Die Niedersachsen bezahlen eine Ablöse von acht Millionen Euro und ließen den Rechtsfuß einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Der portugiesische U21-Nationalspieler war zuletzt unter anderem auch ein Thema beim AC Milan.